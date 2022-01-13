 Запуск ″Січ-2-30″: як Україна відновлює космічну галузь після розриву з Росією | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.01.2022

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Економіка

Запуск "Січ-2-30": як Україна відновлює космічну галузь після розриву з Росією

Ракета-носій компанії Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту український супутник "СІЧ-2-30". Чи вже можна говорити про відновлення космічної галузі України - у матеріалі DW.

Старт ракети-носія Falcon-9 компанії SpaceX (фото з архіву)

Старт ракети-носія Falcon-9 компанії SpaceX (фото з архіву)

З пускового майданчика компанії SpaceX у США за допомогою ракетоносія Falcon-9 у четвер, 13 січня, відбувся запуск українського супутника "СІЧ-2-30". Для України ця подія має велике символічне значення, адже востаннє супутник під егідою Державного космічного агентства України було виведено на орбіту ще 2011 року. Тоді це відбулось у співпраці з РФ. Після анексії Росією Криму в 2014 році та початку бойових дій на Донбасі таке партнерство припинилося, а разом з ним відбувся значний спад української космічної галузі. Що значить для України запуск супутника "СІЧ-2-30" та як розвивається космічна галузь України після розриву співпраці з Росією, з'ясовувала DW.

Космічний довгобуд "СІЧ-2-30"

За часи незалежності Україна створила сім космічних апаратів, які були виведенні на орбіту. Серед них був і успішний комерційний проєкт - супутник EgyptSat‑1 для Єгипту. Запуск відбувся у 2007 році. В 2011 році запустила свій супутник "СІЧ-2". Цей запуск присвятили 20-річчю незалежності України. На орбіту супутник вивела українсько-російська ракета-носій "Дніпро", яка стартувала з російського космодрому. Але через втрату енергопостачання "СІЧ-2" пробув на орбіті лише 16 місяців замість запланованих п'яти років. У 2014-му та 2017 роках були запущені українські наносупутники PolyITAN-1 та PolyITAN-2-SAU, які функціонують досі. Їх створила група студентів та науковців "Київського політехнічного інституту".

Запущений нині супутник дистанційного зондування землі (ДЗЗ) "СІЧ-2-30" є фактично модифікацією втраченого "СІЧ-2". Цей проєкт можна сміливо назвати "космічним довгобудом". Розробку та виготовлення "СІЧ-2-30" конструкторське бюро "Південне" розпочало ще 2013 року, а запуск планувався спочатку на 2017 рік. Однак потрапити на орбіту він зміг лише зараз. Як пояснив DW керівник Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимир Тафтай, "СІЧ-2-30" розроблявся під іншу ракету, тож довелося технічно підлаштовувати цей космічний апарат уже під ракету Falcon-9. "Супутник був готовий ще 1 грудня 2021 року, його хотіли вивести на орбіту в рік 30-річчя незалежності України. Але дата запуску була зміщена через плани SpaceX", - пояснив у розмові з DW Тафтай.

Загальна вартість проєкту із запуску супутника "СІЧ-2-30" склала 250 мільйонів гривень, з яких більше чверті довелося витратити на послуги SpaceX, повідомив Тафтай. Але ці видатки, впевнені у ДКАУ, не є марною інвестицією. Зокрема, "СІЧ-2-30" стане частиною європейської супутникової програми спостереження за Землею Copernicus, з якою Україна вже має договір і отримує знімки безкоштовно. "Але тепер ми також надаватимемо нашим партнерам знімки", - каже Тафтай. Крім того, є ще один важливий момент. За словами керівника ДКАУ, наявність свого супутника дозволить отримувати стільки знімків, скільки потрібно - без обмежень і в потрібний час та в потрібній частині країни.

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Чи виправдаються інвестиції в "СІЧ-2-30"

До речі, співпраця в межах Copernicus уже дала змогу реалізувати в Україні проєкт теплових аномалій, який виявляє та попереджує лісові пожежі. "2021 року економічний ефект від цього проєкту склав десь 12 мільярдів гривень", - стверджує Тафтай.

За допомогою супутникового спостереження можна вчасно виявляти й запобігати лісовим пожежам. На фото: пожежа в Чорнобильській зоні, квітень 2020 року

За допомогою супутникового спостереження можна, наприклад, вчасно виявляти й запобігати лісовим пожежам. На фото: пожежа в Чорнобильській зоні, квітень 2020 року

Однак запущений "СІЧ-2-30" має і свої недоліки. Як зауважив у розмові з DW старший науковий співробітник київського Інституту космічних досліджень НАН України Олексій Парновський, якість знімків, які забезпечить цей супутник, підійде далеко не всім. "Апаратура космічного апарата "СІЧ-2-30" дає зображення середнього просторового розрізнення - близько восьми метрів на піксель. Цього не достатньо, наприклад, для потреб військових, яким потрібні дані до одного метра на піксель", - зазначив науковець і додав: "Цей апарат на сьогоднішній день не має сенсу через його невідповідність сучасним технологіям".

Водночас недооцінювати важливість запуску "СІЧ-2-30" теж не варто. Як зауважив Парновський, запуск супутника - це свого роду навчальний проєкт і спосіб підтримання навичок персоналу. З цим погоджується й директор асоціації високотехнологічних підприємств "Космос" Сергій Яцков. "Я не заперечую, що у запуску супутника присутня політична та іміджева складова. Але не треба забувати, що на його основі буде відпрацьована робота наземного комплексу - пункти прийому та обробки інформації від супутника", - наголосив Яцков у розмові з DW.

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Державна космічна програма

Як зауважив Тафтай, виведення на орбіту "Січ-2-30" є першим кроком на шляху реалізації державної космічної програми на 2021-2025 роки, яка "передбачає створення вітчизняного космічного угруповання супутників". "Разом з "Січ-2-30" ми плануємо вивести на орбіту вісім супутників", - повідомив Тафтай. За його словами, ці супутники вже будуть здатні роботи значно детальніші знімки земної поверхні.

Глава ДКАУ Володимир Тафтай

Глава ДКАУ Володимир Тафтай

Останнім часом Україні вдалося продовжити кілька важливих міжнародних контрактів, розповів далі Тафтай. Йдеться, наприклад, про випуск елементів конструкції першого ступеня ракети Antares, яка доправляє вантажний корабель Cygnus з території США до Міжнародної космічної станції. За іншою програмою - Vega - КБ "Південне" випускає двигуни для 4-го ступеня ракети-носія легкого класу Vega Європейської космічної агенції (ESA).

Але й це ще не все. "Зокрема, планується запуск української ракети-носія "Циклон-4" з космодрому в Канаді, початок будівництва якого було оголошено торік. Я думаю, що будівництво почнеться в першому кварталі 2022 року, а перший запуск - у 2024 році", - розповів Тафтай. За його словами, "Циклон-4" фінансує Канада, а Україна виступає як розробник і виробник. Україна є також учасником міжнародної програми Artemis, який реалізується NASA у кооперації із приватними компаніями та космічними агентствами. Мета програми - знову відправити людей на Місяць.

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До повного відновлення космічної галузі в Україні ще далеко

Таким чином Україна поступово повертається в коло гравців на світовому космічному ринку. Однак до відновлення галузі хоча б до рівня періоду співпраці з Росією поки що все ще далеко. За даними ДКАУ, в 2014 році Україна втратили близько 80 відсотків свого ринку. Нині багато космічних проєктів України перебуває на початковій стадії та не забезпечують повне завантаження підприємств, визнає Тафтай. "Відновлення займе ще досить довгий час. У 2021 році вдалося зупинити падіння. Відсотків 10 втраченого ринку ми відіграли. Сподіваюсь, що в 2022 році робота йтиме швидше, зокрема, завдяки підтримці уряду", - сподівається він.

А втім, за словами директора асоціації "Космос" Яцкова, до державної космічної програми на 2021-2025 роки є багато питань. "Програма мала б бути розроблена з урахуванням національних пріоритетів в космічній сфері, відображених в довгостроковій космічній стратегії України. А такого стратегічного документу наразі немає", - підсумував Яцков.

  • Полярне сяйво у Лапландії

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Полярне сяйво у Лапландії

    Цей знімок фотограф Том Арчер зробив за температури повітря мінус 35 градусів Цельсія у Лапландії на півночі Фінляндії. Під час своєї поїздки тими краями він знайшов це самотнє дерево, яке й використав як мотив для своєї фотографії. Спочатку небо було затягнуте хмарами, але згодом випогодилося й очам фотографа відкрилося це полярне сяйво.

  • Космічне пекло, фото Пітера Ворда

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Космічне пекло

    Цей знімок планетарної туманності був згодом таким чином опрацьований, що космос на ньому виглядає величезним вогняним м'ячом. Тим самим фотограф Пітер Ворд хотів нагадати про катастрофічні лісові пожежі в Австралії, у яких у 2019-2020 роках було знищено понад 12 мільйонів гектарів рослинності і безліч тварин.

  • Галактика Андромеди - зовсім поруч

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Галактика Андромеди - зовсім поруч

    На цій фотографії французького фотографа Ніколя Лефодо - галактика Андромеди, віддалена від Землі на понад два мільйони світлових років. Розмиті краї на фотографії створюють ілюзію близькості - і далекі зорі здаються дрібними пилинками. У вересні 2020 року цей знімок француза переміг на конкурсі фотографів-астрономів і приніс йому винагороду у 10 тисяч фунтів стерлінгів.

  • Дельфін у космосі

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Дельфін у космосі

    Цей космічний мотив, знятий фотографом Коннором Матерном, дуже нагадує голову дельфіна. Але насправді на знімку зображена газова хмара, яка оточує зірку світло-блакитного кольору, що розташована у центрі фотографії. Для того, щоб зробити цей неймовірний кадр, була застосована фотоекспозиція у цілих 33 години!

  • Полярне сяйво

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Кольорова вистава у Фінляндії

    Фінляндія відома своїм полярним сяйвом. А природний феномен, який зображений на цій фотографії, відомий як "зелена леді" - дехто бачить у зеленому сяйві силует жінки у чарівному вбранні, яке сяє зеленим, блакитним й рожевим кольорами.

  • Нескінченний розмір Всесвіту

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Нескінченний розмір Всесвіту

    Польський фотограф Лукаш Суйка 31 жовтня 2019 року упіймав у кадр Юпітер та Місяць у незвичному ракурсі. Космічні тіла у цей день вишукувалися таким чином, що їх можна було сфотографувати так, коли Юпітер перебуває на передньому плані, а Місяць - виглядає маленькою кулькою на задньому тлі. Для здійснення цього фото знадобилася надзвичайна технічна точність і трохи фортуни.

  • Сонце під лупою

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Сонце під лупою

    На цій світлині фотографки Александри Харт Сонце зображене ніби під лупою. Частинки, які на фото здаються зовсім маленькими, насправді мають діаметр у тисячу кілометрів і постійно перебувають у русі. Щоб зробити цю неймовірну фотографію, було використано фотоекспозицію у 8.431 мілісекунди.

  • Полярне небо як полотно

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Полярне небо як полотно

    Багато років фотограф Томас Каст "полює" за полярними перламутровими хмарами. Це - достатньо рідкісне природнє явище у нижній стратосфері, яке спостерігається при аномально низьких температурах переважно у полярних широтах. Зрештою Касту вдалося відзняти ці хмари у Лапландії на півночі Фінляндії. У процесі зйомок хмари змінювали форму і колір - ніби хтось малював на небі.

  • Зоряне небо над пустелею

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Зоряне небо над пустелею

    Цей вражаючий знімок Чумацького шляху був зроблений у пустелі Ваді-Рам в Йорданії. Його автор - фотограф Штефан Ліберманн, який провів у цих безкрайніх пустельних ландшафтах три дні.

  • Лазерні технології у Всесвіті

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Лазерні технології у Всесвіті

    Хоча цей знімок і виглядає ніби кадр з фантастичного фільму, але він не має нічого спільного з кіносагою "Зоряні війни". На фотографії зображені чотири лазерні промені, які спрямовані у напрямку галактик Магелланові Хмари. Завдяки цим лазерам створюються штучні "зірки", які використовуються для спостереження за турбулентністю в атмосфері Землі та її коригування.

    Автор: Марія Йон Санчес


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