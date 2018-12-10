 Запобігання сирітству: яка альтернатива дитячим інтернатам в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.12.2018

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Політика й суспільство

Запобігання сирітству: яка альтернатива дитячим інтернатам в Україні (відео)

Олена Гуржій з Дніпра керувала дитячим інтернатом. Утім, доволі швидко розчарувалася у такій формі опіки над дітьми. Тепер вона працює на попередження сирітства. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

Symbolbild Kinderheim (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

Є більш прогресивні форми опіки над дітьми, ніж дитячі інтернати

Це незвична екскурсія: у цих стінах, де колись жили діти-сироти, нині допомагають неблагополучним родинам. Тут підтримують сім’ї, в яких народилися діти з інвалідністю, надають тимчасове житло для одиноких матерів або тих, хто потерпає від домашнього насильства, простягають руку алкозалежним. Олена Гуржій, директорка цього центру, каже, що без підтримки цих сімей діти швидше за все опинилися б у сиротинцях. А так у родини є шанс. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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