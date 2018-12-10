Запобігання сирітству: яка альтернатива дитячим інтернатам в Україні (відео)

Це незвична екскурсія: у цих стінах, де колись жили діти-сироти, нині допомагають неблагополучним родинам. Тут підтримують сім’ї, в яких народилися діти з інвалідністю, надають тимчасове житло для одиноких матерів або тих, хто потерпає від домашнього насильства, простягають руку алкозалежним. Олена Гуржій, директорка цього центру, каже, що без підтримки цих сімей діти швидше за все опинилися б у сиротинцях. А так у родини є шанс. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes:

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