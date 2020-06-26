Замість Вакарчука ЦВК визнала обраною депутатом дружину ексміністра

Центральна виборча комісія (ЦВК) України визнала обраною депутатом Верховної Ради від партії "Голос" замість Святослава Вакарчука дружину колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка Аліну Свідерську. Про це у середу, 8 липня, повідомляє пресслужба ЦВК. "ЦВК визнала обраною народним депутатом України Аліну Свідерську", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, у червні Святослав Вакарчук вирішив скласти депутатські повноваження, проте Рада відмовилася задовольнити його заяву. Після цього він вирішив вийти з фракції "Голос" у Верховній Раді, щоб, відповідно до Конституції, партія виключила його зі свого виборчого списку для автоматичної втрати мандата.

Делегати партії "Голос" ухвалили рішення призупинити депутатські повноваження Святослава Вакарчука на позачерговому з'їзді партії 26 червня.

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Раніше Вакарчук вже відмовлявся від депутатського мандата: 23 листопада 2007 року він був обраний депутатом парламенту, проте 11 вересня 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень і 16 грудня 2008 року склав повноваження депутата.

Замість Вакарчука ЦВК визнала обраною депутатом Ради наступну за черговістю кандидатку з виборчого списку "Голоса" Свідерську, включену до нього під номером 19. Для реєстрації депутатом вона повинна протягом 20 днів подати до Центрвиборчкому необхідні документи. Після реєстрації вона зможе приступити до виконання депутатських обов'язків, коли на засіданні парламенту складе присягу.

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На сьогодні 31-річна Свідерська - директорка норвезької компанії AICE Hydro в Україні, що спеціалізується на пошуку, відборі та розвитку інвестиційних проектів із розвитку малих гідроелектростанцій. У 2015 році вона була радницею міністра економіки Айвараса Абромавичуса з питань дерегуляції, в 2013 - юристкою компанії Clifford Chance.

Свідерська є випускницею Києво-Могилянської академії за спеціальністю "правознавство" та Кембриджського університету (Великобританія) за тією ж спеціальністю, стипендіатом програми "Всесвітні студії" від фонду Віктора Пінчука, отримала освіту у Великобританії за стипендією Джорджа Сороса.