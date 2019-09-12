Замки і фортеці долини Рейну в Німеччині (фоторепортаж)

Мальовничі озера Німеччини

У Німеччині чи не найбільше у всій Європі озер і річок, які чудово підходять не лише для прогулянок, але й для купання. Ми вибрали для вас найкращі місця, де можна відпочити на озері цього спекотного літа. (04.07.2019)