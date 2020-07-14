Замки і фортеці долини Рейну в Німеччині (фотогалерея)
Лицарі, романтика й вино - Верхня долина Середнього Рейну відома своєю унікальною кількістю замків і фортець. У середньому кожні 1,5 кілометра тут височить замок. У нашій фотогалереї ми представляємо найцікавіші з них.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Фортеця Фюрстенберг
Від фортеці Фюрстенберг (Fürstenberg), що поблизу містечка Райндібах, нині залишились тільки руїни. Фортецю зведено на високому березі Рейну в 13-му столітті. Але досі вона зберегла особливий шарм. Ця фортеця повністю вписується в рейнську романтику. На башті сокіл навіть сплів гніздо. На крутих схилах піднімаються виноградники. До речі, місцеве вино можна скуштувати на замковій терасі.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Мишача башта
На півдні Верхньої долини Середнього Рейну так звана "Мишача башта" (Mäuseturm) маркує початок романтичного Рейну. В цьому місці русло Рейну вкрай вузьке. Розташована на острові башта в часи Середньовіччя містила митницю. В 17-му сторіччі голландські художники відкрили на той час уже порожню башту як мотив для картин. Власне завдяки їм "Мишача башта" й стала символом рейнської романтики.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Замок Райнштайн
Свій нинішній вигляд замок Райнштайн (Rheinstein), що поблизу Трехтінґгаузена, отримав після того, як у 1823 році його придбав Фрідріх Прусський. Племінник короля Пруссії перебудував зведену в 14-му столітті фортецю на романтичний лицарський замок. Він любив розкіш, про що свідчать коштовні вікна, настінні розписи та стильні меблі. Нині замок Райнштайн містить музей, готель та ресторан.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Замок Зоонек
На перший погляд Зоонек (Sooneck) виглядає як казковий замок. Насправді ж в 11-му столітті не чисті на руку війти обмивали тут награбоване. Серед іншого вони клали до власної кишені надходження від митних зборів, які вони мали б віддавати монастирю. Завітавши до замку, варто зазирнути й до шинку старих війтів.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Фортеця Пфальцґрафенштайн
Фортецю Пфальцґрафенштайн (Pfalzgrafenstein), якому вже понад 700 років, зведено на скелі посеред Рейну. Колись це була митниця - одна з 30 митниць між Майнцом та Кельном. На кожній з них із суден виноробів стягували побори. На таку обставину винороби свого часу навіть поскаржились Папі Римському. Нині ж тут зупиняються лише пороми, що привозять туристів.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Фортеці Катц і Маус поблизу Санкт-Ґоаргаузена
Одна з найвідоміших рейнських фортець - це фортеця Катц з видом на скелю Лорелей. Сьогодні вона перебуває у приватній власності японців. Граф фон Катценальнбоґен велів збудували цю фортецю у 14-му столітті на противагу фортеці Петерсек. У народі обидві фортеці почали називати по-своєму: фортеця Катц (Burg Katz) та фортеця Маус (Burg Maus) - за аналогією з котом і мишею.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Руїна фортеці Райнфельс
Напроти фортеці Катц розташована фортеця Райнфельс (Burg Rheinfels) - перша фортеця графів фон Катценельнбоґен. В Середні віки вона вважалась нездоланною. Але й нещодавно за неї безуспішно спробував поборотися праправнук останнього німецького кайзера. Він вимагав від федеральної землі Рейнланд-Пфальц віддати йому фортецю. Цей символ містечка Санкт-Ґоар і нині доступний для відвідування туристами.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Марксбург у Браубаху
Багато руїн фортець на Рейні впродовж 19-го століття були відбудовані в історичних середньовічних стилях. Але фортеці Марксбург (Marksburg) вдалося уникнути цієї долі, адже вона ніколи не була зруйнована. Жіночі покої та каплиця, лицарська зала та арсенал, винний підвал та бойові ходи - все у цій фортеці залишилося незайманим з 13-го століття. Ласкаво просимо в Середньовіччя!
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Замок Мартінсбург у Ланштайні
За товстим муром колишньої митної фортеці Мартінсбург (Martinsburg) вся влада колись належала архієпископам Майнца. Княжий сад зараз можна відвідати всім охочим. У деяких приміщеннях розташований Рейнський музей карнавалу міста Ланштайн. Хто відвідує замок у "день відкритої пам'ятки", може під час екскурсії зазирнути до готичної зали, яка зазвичай закрита для очей громадськості.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Замок Штольценфельс поблизу Кобленца
Витончений, а не своєрідний - таким хотів бачити Фрідріх Вільгельм IV, прусський романтик на престолі, свій ідеал лицарської фортеці на Рейні. Будівництво він доручив зірковим архітекторам свого часу: Карл Фрідріх Шинкель, починаючи від 1823 року, перетворив колишні руїни фортеці Штольценфельс (Stolzenfels) на літню прусську резиденцію.
Автор: Фредеріке Мюллер
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Фортеця Фюрстенберг
Від фортеці Фюрстенберг (Fürstenberg), що поблизу містечка Райндібах, нині залишились тільки руїни. Фортецю зведено на високому березі Рейну в 13-му столітті. Але досі вона зберегла особливий шарм. Ця фортеця повністю вписується в рейнську романтику. На башті сокіл навіть сплів гніздо. На крутих схилах піднімаються виноградники. До речі, місцеве вино можна скуштувати на замковій терасі.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Мишача башта
На півдні Верхньої долини Середнього Рейну так звана "Мишача башта" (Mäuseturm) маркує початок романтичного Рейну. В цьому місці русло Рейну вкрай вузьке. Розташована на острові башта в часи Середньовіччя містила митницю. В 17-му сторіччі голландські художники відкрили на той час уже порожню башту як мотив для картин. Власне завдяки їм "Мишача башта" й стала символом рейнської романтики.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Замок Райнштайн
Свій нинішній вигляд замок Райнштайн (Rheinstein), що поблизу Трехтінґгаузена, отримав після того, як у 1823 році його придбав Фрідріх Прусський. Племінник короля Пруссії перебудував зведену в 14-му столітті фортецю на романтичний лицарський замок. Він любив розкіш, про що свідчать коштовні вікна, настінні розписи та стильні меблі. Нині замок Райнштайн містить музей, готель та ресторан.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Замок Зоонек
На перший погляд Зоонек (Sooneck) виглядає як казковий замок. Насправді ж в 11-му столітті не чисті на руку війти обмивали тут награбоване. Серед іншого вони клали до власної кишені надходження від митних зборів, які вони мали б віддавати монастирю. Завітавши до замку, варто зазирнути й до шинку старих війтів.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Фортеця Пфальцґрафенштайн
Фортецю Пфальцґрафенштайн (Pfalzgrafenstein), якому вже понад 700 років, зведено на скелі посеред Рейну. Колись це була митниця - одна з 30 митниць між Майнцом та Кельном. На кожній з них із суден виноробів стягували побори. На таку обставину винороби свого часу навіть поскаржились Папі Римському. Нині ж тут зупиняються лише пороми, що привозять туристів.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Фортеці Катц і Маус поблизу Санкт-Ґоаргаузена
Одна з найвідоміших рейнських фортець - це фортеця Катц з видом на скелю Лорелей. Сьогодні вона перебуває у приватній власності японців. Граф фон Катценальнбоґен велів збудували цю фортецю у 14-му столітті на противагу фортеці Петерсек. У народі обидві фортеці почали називати по-своєму: фортеця Катц (Burg Katz) та фортеця Маус (Burg Maus) - за аналогією з котом і мишею.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Руїна фортеці Райнфельс
Напроти фортеці Катц розташована фортеця Райнфельс (Burg Rheinfels) - перша фортеця графів фон Катценельнбоґен. В Середні віки вона вважалась нездоланною. Але й нещодавно за неї безуспішно спробував поборотися праправнук останнього німецького кайзера. Він вимагав від федеральної землі Рейнланд-Пфальц віддати йому фортецю. Цей символ містечка Санкт-Ґоар і нині доступний для відвідування туристами.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Марксбург у Браубаху
Багато руїн фортець на Рейні впродовж 19-го століття були відбудовані в історичних середньовічних стилях. Але фортеці Марксбург (Marksburg) вдалося уникнути цієї долі, адже вона ніколи не була зруйнована. Жіночі покої та каплиця, лицарська зала та арсенал, винний підвал та бойові ходи - все у цій фортеці залишилося незайманим з 13-го століття. Ласкаво просимо в Середньовіччя!
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Замок Мартінсбург у Ланштайні
За товстим муром колишньої митної фортеці Мартінсбург (Martinsburg) вся влада колись належала архієпископам Майнца. Княжий сад зараз можна відвідати всім охочим. У деяких приміщеннях розташований Рейнський музей карнавалу міста Ланштайн. Хто відвідує замок у "день відкритої пам'ятки", може під час екскурсії зазирнути до готичної зали, яка зазвичай закрита для очей громадськості.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну
Замок Штольценфельс поблизу Кобленца
Витончений, а не своєрідний - таким хотів бачити Фрідріх Вільгельм IV, прусський романтик на престолі, свій ідеал лицарської фортеці на Рейні. Будівництво він доручив зірковим архітекторам свого часу: Карл Фрідріх Шинкель, починаючи від 1823 року, перетворив колишні руїни фортеці Штольценфельс (Stolzenfels) на літню прусську резиденцію.
Автор: Фредеріке Мюллер
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У чому секрет довголіття замків у Німеччині (29.06.2020)
Одним із найкращих місць, щоб провести довгі, спекотні, літні дні, є озеро. У Німеччині налічують орієнтовно 30 тисяч озер усіх форм та розмірів. Відпочиваючи біля них, Ви стовідсотково захочете, щоб літо ніколи не скінчалось.
Мальовничі озера Німеччини
Боденське озеро, Баден-Вюртемберґ
Це озеро Німеччина ділить зі Швейцарією та Австрією. Біля входу в порт німецького Констанца розташована статуя куртизанки - Імперія, яка в одній руці тримає маленьку фігуру Папи Римського, а в іншій - кайзера. Це сатрира на Констанцький собор, який відбувався у місті шість століть тому. Спершу суперечлива статуя нині є одним із символів міста. Вона обертається навколо своєї осі кожні 4 хвилини.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Штаффельзе, Баварія
Відвідуючи озера Баварії, можна насолодитися ще й неймовірними альпійськими краєвидами. Найбільшим є озеро Кімзе, його площа - понад 80 квадратних кілометрів. Озеро Штаффельзе поблизу містечка Мурнау менше, але відоме своїм незвичайним світком. Тут жили і працювали представники об'єднання художників-експресіоністів "Синій вершник" (Blauer Reiter), заснованого Францом Марком і Василем Кандинським.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Айбзе, Баварія
Серед гірських озер Баварії найбільш захоплбює розташоване на висоті 1000 метрів біля підніжжя найвищої вершини Німеччини - Цугшпітце - озеро Айбзе. Своєю назвою воно завдячує численним тисовим деревам, які в давнину росли навколо нього. На озері є вісім невеличких острівців, які омиває кришталево чиста вода. Милуватися озером можна як прогулюючись пішки, так і на гірському велосипеді.
Мальовничі озера Німеччини
Даунські маари, Рейнланд-Пфальц
Темно-сині та округлі за формою - вони відомі як "очі Айфеля". Маари - це озера, що утворилися в вулканічних кратерах. Нагір'я Айфель на заході Німеччини налічує понад 70 кратерних озер. В цьому районі і досі час від часу спостерігається вулканічна активність. Кожні 30 хвилин гейзер поблизу селища Валленборн еруптує, утворюючи триметровий стовп води.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Фюлінгер, Північний Рейн-Вестфалія
Це штучно створене озеро на півночі Кельна дуже популярне. У спекотні дні його відвідують до 80 тисяч відвідувачів. Тут є чимало майданчиків для різноманітних водних видів спорту. Наприклад, влаштовують змагання на вітрильниках, човнах-драконах чи з тріатлону. Окрім спортивних подій, тут відбуваються й інші заходи - концерти під відкритим небом і середньовічні ярмарки.
Мальовничі озера Німеччини
Водосховище Бляйлох, Тюрингія
Найбільше у Німеччині водосховище було утворене, коли звели греблю на річці Заале. Воно може вміщувати 215 мільйонів кубічних метрів води. 28-кілометровий мальовничий фіорд тягнеться вздовж греблі 65 метрів заввишки. Будівництво дамби розпочали у 1930 році. Замок Бурґк (на фото праворуч) височіє над річкою майже чотири століття. Тут організовують триденні мінікруїзи.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Едерзе, Гессен
Особливість цього водосховища полягає в тому, що це частина національного парку "Келлервальд-Едерзе". Навколишні букові ліси у 2011 році включили до списку Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО - як захід з метою зберегти стародавні букові ліси Європи. На озері дозволяють користуватися лише електрочовнами. Тут можна пірнати, щоб побачити руїни затоплених сіл.
Мальовничі озера Німеччини
Лужицькі озера, Саксонія
Найбільший у Європі комплекс штучних озер зводять у північно-східній Німеччині. Процес затоплення території, яку раніше займали кар'єри, мають незабаром завершити. Мережа озер простягається вздовж 80 кілометрів через Бранденбург і Саксонію з заходу на схід. Відвідувачі вже юрмляться на пляжах озер. З'явилися навіть плаваючі п'ятизіркові будиночки для відпочинку.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Штехлінзе, Бранденбург
Це озеро увіковічнив у своєму останньому романі "Штехлін" видатний німецький письменник Теодор Фонтане. Глибина кришталево чистого озера Штехлінзе сімдесят метрів. Воно є справжньою перлиною з-поміж близько трьох тисяч озер Бранденбургу.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Мюріц, Мекленбург - Передня Померанія
У федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія на північному сході Німеччини налічують понад дві тисячі озер. Озеро Мюріц розташоване у самому серці озерного краю та є найбільшим у Німеччині. Щороку навесні і восени тисячі журавлів злітаються до Національного парку "Мюріц". Сюди можна дістатися, зокрема, водним транспортом з Гамбурга чи Берліна через мережу каналів і річок.
Автор: Ілле Сімон, Вікторія Борисюк
Альтернативні ландшафти Німеччини
Дісен-ам-Аммерзее (Баварія) • На перший погляд може скластись враження, що перед нами - рівні ряди квітучої лаванди десь у французькому Провансі. Але це - сонячна електростанція поблизу баварського озера Аммерзее.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Лемвердер (Нижня Саксонія) • На відновлювані джерела енергії в Німеччині вже припадає понад 40 відсотків від загального обсягу електроенергії, котра виробляється в країні.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Ульм (Баден-Вюртемберг) • При цьому офіційна німецька статистика в цих даних враховує енергію вітру, сонця, води, а також енергію, що виробляється різними шляхами з біомаси й органічної частини домашніх відходів.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Якобсдорф (Бранденбург) • 2018 року на наземні та морські вітроенергетичні установки й парки в Німеччині припала майже половина всього обсягу виробленої відновлюваної енергії - 41 і 8 відсотків відповідно.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Пайц (Бранденбург) • Частка сонячних електростанцій у цьому відновлюваному енергетичному "коктейлі" сягнула 20 відсотків.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Юнде (Нижня Саксонія) • Стільки ж, тобто 20 відсотків, припадає й на використання біомаси як альтернативного джерела електричної енергії. Ще три відсотка дає використання органічної частини домашніх відходів.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Гаймбах (Північний Рейн-Вестфалія) • Сім відсотків відновлюваної енергії, що лишилися, припадає на ГЕС. Можливості для зведення в Німеччині гідроелектростанцій обмежені, але використовуються ці ресурси вже дуже давно. Цю електростанцію в регіоні Айфель побудували в 1905 році. Оснащена сучасними турбінами, вона ефективно працює й досі.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Галліг Гооге (Шлезвіг-Гольштейн) • Для того, аби можна було собі уявити повну картину, наведемо розподіл за всіма джерелам у Німеччині за 2018 рік: АЕС - 13,3 відсотка, буре вугілля - 24,1% відсотка, кам'яне вугілля - 14 відсотків, природний газ - 7,4 відсотка; ГЕС - 3,2 відсотка, вітер - 20,2 відсотка; сонце - 8,5 відсотка, біомаса - 8,3 відсотка.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Гарцвайлер (Північний Рейн-Вестфалія) • У 2038 році в Німеччині мають намір повністю відмовитися від спалювання бурого вугілля для отримання електроенергії. Останній атомний реактор, згідно з рішенням федерального уряду, має бути виведений з експлуатації в 2022 році. Торік на АЕС і буре вугілля припадало понад 37 відсотків від усієї виробленої електрики, котрі доведеться чимось замінити.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Сіверсдорф (Бранденбург) • За даними на кінець 2018 року в Німеччині нараховувалось понад 29 тисяч наземних вітроенергетичних турбін. У прибережних морських водах Німеччини розташовано ще близько 1350 вітрових електростанцій. Але понад чотири десятки з них ще не були підключені до енергетичної мережі.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Північне море (Шлезвіг-Гольштейн) • Серйозну проблему представляє необхідність будівництва нових енергетичних трас для транспортування енергії з північних регіонів, де вітер дме частіше й потужніше (тут багато таких турбін), до споживачів у західних і південних частинах Німеччини.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Лебус (Бранденбург) • Ці плани викликають протести з боку мешканців тих густонаселених регіонів, через які мають пройти лінії електропередач. У деяких місцях люди вимагають прибирати високовольтні ЛЕП під землю.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Рюген (Мекленбург-Передня Померанія) • Плани зведення нових вітроенергетичних турбін у різних регіонах дедалі частіше наштовхуються в Німеччині на опір з боку населення. Відповідні судові позови часто мають успіх, що вже помітно впливає на річні показники зростання галузі - тим більше, що дедалі складніше знайти такі місця, які б пасували для встановлення вітроенергетичних турбін.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Вормс (Рейнланд-Пфальц) • Згідно з даними служби Deutsche WindGuard, у 2018 році в Німеччині було введено в експлуатацію лише 743 нових вітряних установок. При цьому попередній 2017 рік виявився рекордним в історії розвитку цього виду відновлюваної енергії в Німеччині: майже 1849 нових установок.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Дассов (Мекленбург-Передняя Померанія) • Загалом у Німеччині нині нараховується близько тисячі громадських ініціатив, котрі виступають проти будівництва нових вітряків. Їхні прихильники вважають, що ці установки руйнують життєвий простір птахів та летючих мишей, псують ландшафти, а інфразвук та інший постійний шум цих установок шкодить здоров'ю людей, що живуть поруч.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Східна Фризія (Нижня Саксонія) • Ці ініціативи вимагають, зокрема, як альтернативу розглядати газові і парові електростанції, підвищувати ефективність вугільних станцій, а також переглянути рішення парламенту і уряду Німеччини про відмову від атомної енергії.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Зауерланд (Північний Рейн-Вестфалія) • Представники галузі зазвичай вказують на недоведеність негативного впливу інфразвуку на здоров'я. Що стосується загибелі птахів через вітрові установки, то фахівці називають різні цифри, максимум - до 200 тисяч на рік в цілому в усій Німеччині. Для порівняння: в результаті зіткнень із склом вікон і фасадів гине близько 18 мільйонів птахів в рік.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Сіверсдорф (Бранденбург) • Кажанів гине понад 100 тисяч на рік (за деякими оцінками, втричі більше) - не лише від зіткнень з лопатями, але і через травми, що отримуються в результаті завихрень повітря, коли вони пролітають поруч. Багато кажанів гине під час сезонної міграції. Експерти вимагають враховувати ці фактори - зокрема, відключати вітряки в години особливої активності кажанів.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Бедбург-Гау (Північний Рейн-Вестфалія) • Правила вибору місць для вітряків регулюються земельними законами. Наприклад, в Північному Рейні-Вестфалії мінімальна відстань до житлових будівель складає 1500 метрів, в Тюрінгії - 750 метрів. У Баварії ця відстань обчислюється за формулою "Висота установки х 10", тобто, наприклад, два кілометри між житловими будинками і двохсотметровим вітряком.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Ренцов (Мекленбург - Передня Померанія) • Дискусії про розвиток відновлюваних джерел енергії часто ведуться в Німеччині емоційно і продовжуватимуться в найближчому майбутньому. Щоб підвищити готовність населення бачити в околицях такі установки, пропонується, зокрема, відраховувати додаткову частину доходів конкретних регіонів на різні потрібні і корисні для місцевих жителів проєкти.