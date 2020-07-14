Замки і фортеці долини Рейну в Німеччині (фотогалерея)

Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну

Фортеця Пфальцґрафенштайн

Фортецю Пфальцґрафенштайн (Pfalzgrafenstein), якому вже понад 700 років, зведено на скелі посеред Рейну. Колись це була митниця - одна з 30 митниць між Майнцом та Кельном. На кожній з них із суден виноробів стягували побори. На таку обставину винороби свого часу навіть поскаржились Папі Римському. Нині ж тут зупиняються лише пороми, що привозять туристів.