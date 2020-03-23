 Залишайся вдома: знаменитості закликають німців не дати шанс коронавірусу | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 23.03.2020

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Культура й стиль життя

Залишайся вдома: знаменитості закликають німців не дати шанс коронавірусу

Влада Німеччини очікує, що жителі країни зведуть до абсолютного мінімуму соціальні контакти. Низка політиків і знаменитостей закликає співгромадян проявити розсудливість і максимально обмежити соціальні контакти.

Залишайся вдома: знаменитості закликають німців не дати шанс коронавірусу

Станом на ранок понеділка, 23 березня, у ФРН було підтверджено понад 26 тисяч випадків інфікування коронавірусом, понад 100 осіб померли від ускладнень, спричинених хворобою. Про це повідомляє сайт американського медичного Університету Джонса Гопкінса, який збирає дані про зараження вірусом з усього світу.

Комендантської години не буде

У ситуації, що склалася, запровадження цілодобової комендантської години по всій країні багатьом експертам здається єдиним способом хоч якось уповільнити поширення інфекції. Утім, влада німецьких федеральних земель після і федеральний уряд після консультацій напередодні поки що вирішила обмежитися більш суворими вимогами щодо кількості людей, які зустрічаються групами - не більше двох, за винятком членів родин і співмешканців.

Адже ще днями, користуючись сонячною погодою, молодь і далі збиралася групами в парках німецьких міст, а батьки - всупереч забороні земельних урядів - приводили на ігрові майданчики дітей, вимушених на п'ять тижнів відмовитися від відвідування шкіл і дитячих садків. А соцмережі рясніли запрошеннями на так звані "коронавірусні вечірки" (Corona Partys), що проходять під гаслом: "Все, що вам потрібно, - це антивірусний коктейль!".

Перевантаження медичної системи - цього найбільше побоюються у Німеччині

Перевантаження медичної системи через коронавірус - цього найбільше побоюються у Німеччині

Знаменитості Німеччини виступають за добровільний карантин

До заклику політиків проявити розсудливість і добровільно залишатися вдома приєдналися багато акторів, співаків, спортсменів і зірок шоу-бізнесу.
Серед них гравець футбольної Бундеслішги Лука Кіліан, захисник клубу SC Paderborn 07, який сам заразився коронавірусом. У ЗМІ він розповів про свій стан та попередив, що з коронавірусом, мовляв, жартувати не варто.
За його словами, зараз йому вже набагато краще, але лихоманка, озноб і напади тремтіння у перші дні хвороби його серйозно налякали.

"Необхідно серйозно поставитися до закликів політиків і лікарів. Дотримуйтесь дистанції, правил гігієни й не ходіть на "короновірусні вечірки" - це повна нісенітниця. Просто залишайтеся вдома на кілька тижнів і купуйте тільки найнеобхідніше. Інакше у нас не буде шансів здолати вірус. Я можу сказати з власного досвіду: я спортсмен і в добрій фізичній формі, але мені було дуже важко боротися з вірусом. Тому для людей з наявними захворюваннями це може бути небезпечно для життя."

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До закликів залишатися вдома долучився і колишній соліст попгрупи Modern Talking і член журі популярного телевізійного талант-шоу Deutschland sucht den Superstar Дітер Болен (Dieter Bohlen). Він виклав на своїй сторінці в Instagram відеозвернення зі словами: "Просто залишайтеся всі вдома, так?". Водночас він повідомив, що його дружина Каріна (Carina) також залишається вдома і проводить час за онлайн-курсом йоги.

Попзірка Дітер Болен

Попзірка Дітер Болен звернувся до своїх шанувальників в Instagram із закликом не залишати свої будинки


Своєю чергою, популярна німецька актриса Сімоне Томалла (Simone Thomalla) на своїй сторінці в Instagram обурюється людьми, які порушують рекомендації влади щодо добровільного обмеження пересування.

"Залишатися вдома, якщо тільки це можливо!!!!!! Чому так багато людей цього не розуміють????",- обурюється вона. Своє послання вона супроводжує хештегами #denernstderlagenochnichtbegriffen ("ще не зрозуміли серйозність сітуації"), #verantwortung ("відповідальність") і #ketteunterbrechen ("обірвати ланцюжок").

З нею солідарна популярна в Німеччині естрадна співачка Андреа Берґ (Andrea Berg). "Будь ласка, поставтеся до вимог міністерства охорони здоров'я дуже серйозно", - пише вона, звертаючись до 91 тисячі своїх підписників в Instagram. - Якщо ми всі не будемо зараз діяти відповідально, ми не зможемо запобігти колапсу системи медичного забезпечення всіх громадян".Своєю чергою, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" 2010 року Лєна Маєр-Ландрут (Lena Meyer-Landrut) просто перерахувала на своїй сторінці в Instagram заняття, яким можна присвятити себе, перебуваючи вдома на добровільному карантині: "розслабитися, зателефонувати рідним і друзям, заспокоїти оточуючих, допомогти старим і ослабленим людям, зібрати пазл або просто записати власні думки".

Лєна Майєр-Ландрут розповіла своїм передплатникам в соцмережах, чим зайнятися вдома

Лєна Майєр-Ландрут розповіла своїм передплатникам в соцмережах, чим зайнятися вдома

Відеозвернення із закликом залишатися вдома, щоб уповільнити поширення коронавірусу, записали також деякі голлівудські зірки, відомі спортсмени та інші знаменитості, серед них - колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер, актор Меттью Макконахі і капітан футбольного клубу "Барселона" Ліонель Мессі. Всі вони висловили впевненість, що коронавірус можна перемогти, якщо проявляти свідомість і уникати групових контактів.

Розмов про добровільний карантин більше не буде

Згідно з уже згаданими новими обмеженнями, ухваленими федеральниим урядом Німеччини спільно з керівництвом 16 федеральних земель у неділю, жителям ФРН, хоч і не можна буде ходити великими групами, і надалі дозволятиметься виходити на вулицю, щоб здійснити покупки в магазинах, аптеках, відвідати лікаря, добратися до роботи, займатися спортом на відкритому повітрі тощо.

Оголошуючи рішення у неділю, 22 березня, канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) повідомила про закриття цілої низки закладів, що представляють насамперед сферу послуг. Ідеться про косметичні салони, перукарні, тату-салони тощо. Так само будуть закритими для обслуговування клієнтів на місці кав'ярні, ресторани, закусочні та інші заклади харчування. Утім, їжу й напої можна буде купувати на винос або з можливістю доставки.

Як довго це триватиме

Меркель наголосила, що ці заходи триватимуть щонайменше два тижні. Раніше прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія, у якій зафіксовано найбільше інфікувань коронавірусом по всій Німеччині Армін Лашет (Armin Laschet) повідомив, що ці обмеження можуть тривати навіть до завершення Великодніх канікул, тобто до 20 квітня.

Крім того, Лашет наголосив, що навіть за найменші порушення цих заборон передбачаються штрафи обсягом до 25 тисяч євро. "Ідеться про життя та смерть", - зазначив посадовець.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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