Закон щодо Гонконгу: ЄС критикує Китай, але проти санкцій

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у п'ятницю, 29 травня, повідомив, що під час консультацій міністрів закордонних справ країн ЄС лише одна країна порушила питання запровадження санкцій проти Китаю через суперечливий закон щодо Гонконгу. Утім, він не назвав, яка саме. Боррель зазначив, що він теж не вважає запровадження санкцій правильним рішенням, аби розв'язати проблеми з Китаєм, повідомляє агенція новин dpa. За інформацією агенції, питання санкцій порушувала Швеція.

У заяві від імені ЄС за підсумками консультацій Боррель висловив глибоке занепокоєння ухваленим 28 травня законом, який не узгоджується з міжнародними зобов'язаннями Китаю та основним законом Гонконгу і підриває високий ступінь автономії цього регіону. "Відносини ЄС з Китаєм базуються на взаємоповазі та довірі. Це рішення ставить під сумнів прагнення Китаю дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань. Ми порушуватимемо це питання під час нашого подальшого діалогу з Китаєм", - наголошується в заяві.

Боррель додав, що цінності ЄС необхідно захищати, утім, потрібно дбати і про економічні інтереси.

Раніше цього дня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) сказав, що "є багато тем, про які ми повинні розмовляти з Китаєм", і таку нагоду надасть зокрема запланований на вересень саміт "ЄС-Китай" у Лейпцигу.

У свою чергу міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн висловив стурбованість погіршенням відносин між Китаєм і США. "Суперництво між двома основними торговельними партнерами ЄС не сприяє міжнародному співробітництву", - сказав Ассельборн.

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Закон підриває автономію Гонконгу, США погрожують санкціями

Як повідомлялося, 28 травня вищий законодавчий орган Китаю - Всекитайські збори народних представників (ВЗНП) - ухвалив суперечливий закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. Завдяки цьому закону китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який є автономною територією у складі КНР.

Раніше державний секретар США Майк Помпео поінформував Конгрес, що Гонконг не може вважатися таким, що має широку автономію у складі Китаю через законодавчу ініціативу Пекіна. Ухвалення зазначеного законопроєкта може завдати шкоди статусу Гонконгу як ключового азійського фінансового центру.

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Крім того, ця зміна статусу автономної території може стати серйозним ударом для торговельних відносин Гонконгу із США та можливості його мешканців отримувати американські візи.

Раніше у Вашингтоні вже пригрозили санкціями Пекіну через законопроєкт про нацбезпеку Гонконгу. У самому ж Китаї заявили, що відносини обох країн перебувають на межі "холодної війни". Також Китай назвав "варварством" плани США скасувати спеціальний статус Гонконгу.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі в 1997 році колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав.