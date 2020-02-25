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Закон про очищення влади

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Закон про очищення влади".

Закон України "Про очищення влади" було ухвалено Верховною Радою 16 вересня 2014 року. Як зазначається в тексті закону, "очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Закон про люстрацію порушує права людини: Київ програв апеляцію в ЄСПЛ

Закон про люстрацію порушує права людини: Київ програв апеляцію в ЄСПЛ 25.02.2020

Велика палата ЄСПЛ відмовилась задовольнити апеляцію української влади у справі "Полях та інші проти України". Таким чином, суд підтвердив, що закон про люстрацію в Україні порушує права людини.
Зеленський призначив на посади люстрованих соратників Азарова - Схеми

Зеленський призначив на посади люстрованих соратників Азарова - "Схеми" 31.01.2020

Президент України Володимир Зеленський призначив на високі посади люстрованих чиновників з уряду Миколи Азарова, повідомляє проект "Схеми".
Український мін'юст має намір переглянути закон про люстрацію - Малюська

Український мін'юст має намір переглянути закон про люстрацію - Малюська 30.12.2019

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив про плани відомства переглянути закон "Про очищення влади" з урахуванням зауважень Європейського суду з прав людини.

Коментар: Люстрація не має перетворюватися на політичну помсту

Коментар: Люстрація не має перетворюватися на політичну помсту 18.10.2019

Люстрація має слугувати відновленню справедливості, а не бути інструментом політичної помсти. Народ любить кров, але рано чи пізно співчуває жертвам і починає ненавидіти тирана, вважає Лариса Денисенко.
ЄСПЛ визнав порушення прав звільнених за законом про люстрацію в Україні

ЄСПЛ визнав порушення прав звільнених за законом про люстрацію в Україні 17.10.2019

Європейський суд з прав людини визнав порушення прав п'яти колишніх українських чиновників, звільнених за законом про люстрацію. Суд побачив порушення їхніх прав на справедливий суд та повагу до приватного життя.
Зеленський вніс в Раду законопроєкт про посилення люстрації

Зеленський вніс в Раду законопроєкт про посилення люстрації 12.07.2019

У своєму законопроєкті Володимир Зеленський пропонує розширити норми закону про люстрацію на президента, місцевих і народних депутатів, спікера Верховної Ради та на низку виборних посад.

Закон про люстрацію: як КС може все провалити (04.07.2019) 04.07.2019

Чому для люстрованих чиновників часів президента-втікача Віктора Януковича є таким важливим рішення Конституційного суду і що це означатиме для країни?
Соболєв: КСУ планує 4 липня визнати неконституційним закон Про очищення влади

Соболєв: КСУ планує 4 липня визнати неконституційним закон "Про очищення влади" 02.07.2019

Народний депутат Єгор Соболєв заявив, що Конституційний суд на засіданні 4 липня планує визнати неконституційними норми закону "Про очищення влади", за яким в Україні були люстровані посадовці часів Януковича.
Адміністрація президента: Зеленський звільнить Богдана після рішення КСУ

Адміністрація президента: Зеленський звільнить Богдана після рішення КСУ 24.05.2019

Президент України звільнить Андрія Богдана з посади глави адміністрації президента, якщо Конституційний суд визнає конституційним закон про люстрацію, заявив заступник голови АП Руслан Рябошапка.
Недолюстровані чиновники, або Топ-способи уникнути люстрації

"Недолюстровані" чиновники, або Топ-способи уникнути люстрації 03.08.2018

Олег Валендюк, який уникнув люстрації після Революції гідності, нині призначений головою СБУ в Києві та Київській області. DW з'ясувала, як чиновники стають "недолюстрованими".

Голова департаменту люстрації: В Україні влада очищена на 98 відсотків

Голова департаменту люстрації: В Україні влада очищена на 98 відсотків 10.05.2017

В інтерв'ю DW голова департаменту з питань люстрації міністерства юстиції України Анастасія Задорожна розповіла про процес очищення влади у країні та про те, хто чинить йому перепони.

Операція "Люстрація": провал чи перемога? (14.11.2016) 14.11.2016

Незадовго до третьої річниці Євромайдану український уряд звітує про очищення від одіозних осіб, що були основою попередньої влади. Однак чи не зарано говорити про завершення люстрації і чи стосувалася вона тих, кого треба?

Люстрація в Україні спрацювала. Але не для всіх

Люстрація в Україні спрацювала. Але не для всіх 26.10.2016

За два роки дії закону про очищення влади 98 відсотків українських чиновників, які обіймали керівні посади за Януковича, більше не причетні до управління державою. Натомість "майнова люстрація" провалилась.
Коментар: Люстрація в Україні - крок вперед, два кроки назад

Коментар: Люстрація в Україні - крок вперед, два кроки назад 15.06.2016

Хто намагається зупинити люстрацію в Україні, та чому Конституційний суд затягує із ухваленням рішення стосовно закону "Про очищення влади"? Думка Сергія Руденка - спеціально для DW.
Конституційний Суд України відмовив у відводі шести суддів у справі про люстрацію

Конституційний Суд України відмовив у відводі шести суддів у справі про люстрацію 22.03.2016

Народні депутати Єгор Соболєв та Леонід Ємець обурилися відмовою КСУ щодо відводу шести суддів, у яких, на думку політиків, існує конфлікт інтересів у розгляді справи про конституційність люстрації.
Люстраційні чвари: Конституційний суд може скасувати закон про очищення влади

Люстраційні чвари: Конституційний суд може скасувати закон про очищення влади 21.10.2015

Повернення Конституційного суду до перевірки закону про люстрацію викликало обурення уряду, який звинувачує суд у "реваншизмі". Натомість Верховна Рада досі не внесла рекомендованих Венеціанською комісією змін.
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