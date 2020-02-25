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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Закон про очищення влади".
Закон України "Про очищення влади" було ухвалено Верховною Радою 16 вересня 2014 року. Як зазначається в тексті закону, "очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Народний депутат Єгор Соболєв заявив, що Конституційний суд на засіданні 4 липня планує визнати неконституційними норми закону "Про очищення влади", за яким в Україні були люстровані посадовці часів Януковича.