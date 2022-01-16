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Закон про мову

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "закон про мову".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Закон про мову: чи перейшла сфера послуг за рік на українську?

Закон про мову: чи перейшла сфера послуг за рік на українську? 16.01.2022

З 16 січня 2021 року, згідно з законом про мову, уся сфера послуг мала перейти на українську. DW з'ясовувала, як виконується нині ця норма у закладах у центрі Києва.

Закон про мову: чи заговорила українською сфера послуг (14.01.2022) 14.01.2022

Рік тому, 16 січня 2021 року, українська мова стала обов'язковою для сфери торгівлі і послуг. Разом з учителем року і викладачем української мови й літератури Артуром Пройдаковим DW перевірила, чи навчилися українці спілкуватися українською.
МЗС відкидає звинувачення Польщі у дискримінації поляків в Україні

МЗС відкидає звинувачення Польщі у дискримінації поляків в Україні 30.10.2021

В українському міністерстві закордонних справ заперечили дискримінацію поляків в Україні через віру, мову і свободу слова. Раніше про такі утиски поляків заявив заступник глави зовнішньополітичного відомства Польщі.

Майбутнє України - це не транзит газу, а водень. Інтерв'ю DW з посолкою ФРН (28.09.2021) 28.09.2021

Чому Німеччина робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню, а не газу? Чому німцям важко пояснити дискусію про захист української мови? І чому новий канцлер не буде цікавитися Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв'ю DW.
Закон про мову: хто покарає телеканали, що транслюють серіали російською

Закон про мову: хто покарає телеканали, що транслюють серіали російською 27.07.2021

Низка українських телеканалів порушує вимоги закону про мову і транслює серіали російською. Замість покарання державні органи перекидають відповідальність одне на одного.
ТБ поставилось до реалізації мовного закону формально і спрощено - Нацрада

ТБ поставилось до реалізації мовного закону формально і спрощено - Нацрада 26.07.2021

Телеіндустрія виявилася непослідовною в питанні захисту української мови, заявили у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.
Держслужба й українська: хто і як складатиме мовний іспит

Держслужба й українська: хто і як складатиме мовний іспит 13.07.2021

В Україні уже з 16 липня претенденти на державну службу мають складати мовний іспит. Але за кілька днів до старту іспит опинився під питанням.
Майкл Щур про жарти над Зеленським і Медведчуком, Євробачення та мовне питання (відео)

Майкл Щур про жарти над Зеленським і Медведчуком, Євробачення та мовне питання (відео) 21.05.2021

Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Роман Вінтонів в ексклюзивному інтерв’ю DW про закон про мову, українськомовний Youtube, Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.

Майкл Щур "на шашликах" про олігархів, президентів і закон про мову (21.05.2021) 21.05.2021

Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Чому неприпустимих жартів не буває, навіть якщо вони від "Дизель шоу"? З кого більше любить кепкувати - Зеленського чи Медведчука? Роман Вінтонів в інтерв’ю DW про закон про мову і українськомовний Youtube, етнофольк Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.

Донбас не хоче "захисту" Путіна (22.04.2021) 22.04.2021

Захист російськомовних - улюблений аргумент Кремля для виправдання агресії проти України. Минулого тижня у Міністерстві закордонних справ РФ знов заявили, що Москва продовжить "захищати російськомовне населення". Що про це думають на Донбасі?

Президент Литви виступив у Верховній Раді "давньою і достойною мовою" (19.03.2021) 19.03.2021

Президент Литви Гітанас Науседа виступив у Верховній Раді українською мовою, підкресливши єдність між народами України і Литви, а також засудивши агресію Росії.

Шевченківські дні: як блогери популяризують Кобзаря (09.03.2021) 09.03.2021

Вивчати українську мову та літературу через соцмережі? Блогери, активісти й актори креативно доводять - це можливо! І роблять україномовний контент популярним. Дивіться самі!

З липня 100 тисяч людей в Україні повинні будуть підтвердити знання української мови

З липня 100 тисяч людей в Україні повинні будуть підтвердити знання української мови 24.02.2021

З 16 липня понад 100 тисяч людей повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, прогнозує глава Нацкомісії зі стандартів держмови Орися Демська.

Більшість українців підтримують норму про обслуговування українською

Більшість українців підтримують норму про обслуговування українською 03.02.2021

Норму про використання української мови в сфері обслуговування підтримують понад 60 відсотків жителів України, свідчать дані опитування.
Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео)

Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео) 04.01.2021

Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь. Утім, нині майбутнє магазину під загрозою. Дивіться у репортажі DW.
Продаж землі, подорожчання, електронні рецепти: що зміниться для українців у 2021 (30.12.2020)

Продаж землі, подорожчання, електронні рецепти: що зміниться для українців у 2021 (30.12.2020) 30.12.2020

Земельна реформа, подорожчання мобільного зв'язку і струму, українська мова у сфері послуг, суди по-новому, а також вакцинація та електронні рецепти. DW про головні зміни, які принесе українцям 2021 рік.
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