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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "закон про мову".
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Рік тому, 16 січня 2021 року, українська мова стала обов'язковою для сфери торгівлі і послуг. Разом з учителем року і викладачем української мови й літератури Артуром Пройдаковим DW перевірила, чи навчилися українці спілкуватися українською.
Чому Німеччина робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню, а не газу? Чому німцям важко пояснити дискусію про захист української мови? І чому новий канцлер не буде цікавитися Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв'ю DW.
Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Роман Вінтонів в ексклюзивному інтерв’ю DW про закон про мову, українськомовний Youtube, Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.
Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Чому неприпустимих жартів не буває, навіть якщо вони від "Дизель шоу"? З кого більше любить кепкувати - Зеленського чи Медведчука? Роман Вінтонів в інтерв’ю DW про закон про мову і українськомовний Youtube, етнофольк Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.
Земельна реформа, подорожчання мобільного зв'язку і струму, українська мова у сфері послуг, суди по-новому, а також вакцинація та електронні рецепти. DW про головні зміни, які принесе українцям 2021 рік.