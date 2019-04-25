Закон про мову: захист української чи нав'язування? (відео)

Перемога над русифікацією чи розкол суспільства? Як реагували на ухвалення закону про державну мову під стінами Верховної Ради - в сюжеті DW.
Верховна Рада ухвалила новий закон про засади функціонування державної мови. Люди, які зібралися під стінами парламенту, вітають один одного. Мета закону - захистити право українських громадян отримувати інформацію та послуги державною мовою. Цей закон, на думку багатьох учасників мітингу, є символом перемоги над радянською русифікацією України. Однак є у закону і противники:
Збільшення мовних квот у ЗМІ, іспит на знання української для кандидатів у президенти, контроль і штрафи. Новий закон про державну мову є суперечливим і в багатьох аспектах нетиповим для країни Європи. (25.04.2019)
Чи всі країни Європи мають закон про державну мову та чому мовний закон варто відсилати на оцінку Венеціанської комісії, - про це в інтерв'ю DW з експертом з питань нацменшин Франческо Палермо. (01.03.2019)
Згідно з новим законом, ухваленим в Україні, українська домінуватиме в публічному просторі. Захист мов нацменшин має бути врегульований окремим законом. (25.04.2019)