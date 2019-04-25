 Закон про мову: захист української чи нав′язування? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.04.2019

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Політика й суспільство

Закон про мову: захист української чи нав'язування? (відео)

Перемога над русифікацією чи розкол суспільства? Як реагували на ухвалення закону про державну мову під стінами Верховної Ради - в сюжеті DW.

Закон про державну мову: перемога над русифікацією чи розкол суспільства?

Закон про державну мову: перемога над русифікацією чи розкол суспільства?

Верховна Рада ухвалила новий закон про засади функціонування державної мови. Люди, які зібралися під стінами парламенту, вітають один одного. Мета закону - захистити право українських громадян отримувати інформацію та послуги державною мовою. Цей закон, на думку багатьох учасників мітингу, є символом перемоги над радянською русифікацією України. Однак є у закону і противники:  

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Захист мови за новим законом: Україна робить ставку на контроль та штрафи

Збільшення мовних квот у ЗМІ, іспит на знання української для кандидатів у президенти, контроль і штрафи. Новий закон про державну мову є суперечливим і в багатьох аспектах нетиповим для країни Європи. (25.04.2019)  

Експерт: Просувати в Україні державну мову слід лише шляхом заохочення

Чи всі країни Європи мають закон про державну мову та чому мовний закон варто відсилати на оцінку Венеціанської комісії, - про це в інтерв'ю DW з експертом з питань нацменшин Франческо Палермо. (01.03.2019)  

Ухвалення закону про українську державну мову: що треба знати про зміну статусу російської в Україні

Згідно з новим законом, ухваленим в Україні, українська домінуватиме в публічному просторі. Захист мов нацменшин має бути врегульований окремим законом. (25.04.2019)  

Верховна Рада ухвалила закон про мову

Загалом 278 українських народних депутатів підтримали в другому читанні законопроект про функціонування державної мови. Не підтримали цей законопроект 38 народних обранців. (25.04.2019)  

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Symbolbild leere Sitze im Parlament Kiew Ukraine

Верховна Рада ухвалила закон про мову 25.04.2019

Загалом 278 українських народних депутатів підтримали в другому читанні законопроект про функціонування державної мови. Не підтримали цей законопроект 38 народних обранців.

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Докладно

Акція протесту проти прийняття біженців у Тюрінгії, що на сході Німеччини. 2015 рік

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