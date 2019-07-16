Закон про захист української мови: що думають про це на Донбасі? (відео)

Перехід через лінію зіткнення у Станиці Луганській - "сіра зона", непідконтрольна українському уряду територія. А за зруйнованим мостом - так звана "ЛНР", яка не визнана навіть Росією, завдяки підтримці якої вона існує. Приводом для створення сепаратистських республік і війни на Донбасі став захист російськомовних громадян України. Нині тисячі з них щодня перетинають лінію фронту. На підконтрольну українському уряду територію йдуть, щоб отримати пенсії, купити продукти або відвідати рідних. Цікавимося, чи дійсно мовне питання для них таке болюче, як стверджують у Кремлі: