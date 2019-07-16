 Закон про захист української мови: що думають про це на Донбасі? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.07.2019

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Політика й суспільство

Закон про захист української мови: що думають про це на Донбасі? (відео)

Захист російськомовних громадян - улюблений аргумент Кремля, коли йдеться про виправдання агресії проти України. Росія навіть порушує це питання в ООН. DW запитала, чи дійсно мешканці Донбасу потерпають від українізації.

Ukraine Donbass Stanyzia Luhanska Innenflüchtlinge (DW/M. Berdnyk)

Станиця Луганська після розведення сил: що думають місцеві про закон про мову

Перехід через лінію зіткнення у Станиці Луганській - "сіра зона", непідконтрольна українському уряду територія. А за зруйнованим мостом - так звана "ЛНР", яка не визнана навіть Росією, завдяки підтримці якої вона існує. Приводом для створення сепаратистських республік і війни на Донбасі став  захист російськомовних громадян України. Нині тисячі з них щодня перетинають лінію фронту. На підконтрольну українському уряду територію йдуть, щоб отримати пенсії, купити продукти або відвідати рідних. Цікавимося, чи дійсно мовне питання для них таке болюче, як стверджують у Кремлі:

 

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Закону про мову: що треба знати про зміну статусу російської в Україні

В Україні набув чинності новий закон про мову. Згідно з новим законом, українська домінуватиме в публічному просторі. Захист мов нацменшин має бути врегульований окремим законом. (16.07.2019)  

Росія вдруге скликає засідання Радбезу ООН через закон про українську мову

Москва вдруге хоче обговорити український закон про мову на Радбезі ООН. Київ використає це для обговорення питань звільнення українських моряків і в'язнів, обстрілів на Донбасі та відповідальності РФ за катастрофу МН17. (02.07.2019)  

Мовний закон і закарпатські угорці: нелюбов з першого погляду (відео)

Закон про державну мову в угорськомовних селищах Закарпаття багатьох обурює. Люди не хочуть, щоб їх змушували вчити українську мову. Тим часом деякі школярі захопилися вивченням української з огляду на ЗНО. Репортаж DW. (21.05.2019)  

Що, як і від кого захищатиме новий закон України про мову

Новий закон про державну мову передбачає м'яку українізацію: безкоштовні мовні курси для всіх охочих, відсутність кримінальної відповідальності за його порушення та вільне використання інших мов у приватному спілкуванні. (17.05.2019)  

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Необхідність захисту російськомовних громадян - улюблений аргумент Кремля, коли йдеться про виправдання агресії проти України. Росія навіть порушує це питання в ООН. DW спробувала з’ясувати, чи дійсно мешканці Донбасу потерпають від українізації і потребують "захисту Путіна".

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