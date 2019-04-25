Закон про державну мову: перемога над русифікацією чи розкол суспільства? (відео)

Верховна Рада ухвалила новий закон про засади функціонування державної мови. Люди, які зібралися під стінами парламенту, вітають один одного. Мета закону - захистити право українських громадян отримувати інформацію та послуги державною мовою. Цей закон, на думку багатьох учасників мітингу, є символом перемоги над радянською русифікацією України. Однак є у закону і противники: