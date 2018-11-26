 Закон про воєнний стан в 10 областях України набув чинності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Закон про воєнний стан в 10 областях України набув чинності

Закон надруковано в газеті Верховної Ради "Голос України". Документ набирає чинності в день опублікування. Воєнний стан в Україні триватиме 30 днів у 10 областях.

Привід для запровадження воєнного стану в Україні - напад Росії на три українські кораблі біля Керченської протоки 25 листопада

Український солдат на борту корабля "Донбас" у порту Маріуполя

В Україні набув чинності закон про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Відповідний закон опубліковано в спецвипуску газети Верховної Ради "Голос України" №226 у середу, 28 листопада. Так само цього ж дня було оприлюднено відповідний указ президента. Документи набувають чинності в день публікації. Як пояснюється на сторінці "Голосу України" у соцмережі Facebook, у зв'язку з необхідністю офіційного оприлюднення закону та указу, цього дня вийшло два номери газети. Як повідомлялося, раніше цього ж дня  Петро Порошенко підписав закон"Про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Відповідно до публікації, воєнний стан в Україні триває 30 діб: від 14 години 26 листопада до 14 години 26 грудня 2018 року. Воєнний стан запроваджено в Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, а також у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

У зв'язку з особливим правовим режимом в Україні можуть тимчасово обмежуватися права і законні інтереси юридичних осіб, а також конституційні права і свободи громадян, передбачені низкою статей Конституції, передає інформагенція "Українські новини".

Ідеться про право на недоторканність житла, таємницю телефонних розмов та кореспонденції, особисте й сімейне життя, свободу пересування, свободу думки і слова, участь у виборах і референдумах, а також у зборах, мітингах і демонстраціях, розпорядження своєю власністю, підприємницьку діяльність, працю, страйк працівників та освіту.

Воєнний стан в Україні запроваджується для того, щоб запобігти імовірній агресії Росії, заявив Порошенко напередодні в інтерв'ю українським телеканалам.

Дивитись відео 03:06
Now live
03:06 хв

Воєнний стан: що буде з гривнею, зарплатами і транспортом (28.11.2018)

DW.COM

Воєнний стан невизначеності: як обмежать права українців у наступні 30 днів

Петро Порошенко запевняє, що воєнний стан в Україні використають лише у випадку наземної агресії Росії та він не обмежить права й свободи громадян. Такі обіцянки суперечать визначенню воєнного стану, кажуть юристи. (28.11.2018)  

Порошенко підписав закон про воєнний стан

Президент України Петро Порошенко підписав закон про воєнний стан. Закон має набути чинності в день його публікації в урядових ЗМІ. Воєнний стан запровадять у 10 областях України. (28.11.2018)  

Порошенко: Мета воєнного стану - не допустити агресії Росії

Воєнний стан у 10 областях України має закінчитися 26 грудня. Права і свободи громадян України не обмежуватимуть за відсутності відкритого вторгнення РФ, заявив президент України Петро Порошенко. (27.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Воєнний стан: що буде з гривнею, зарплатами і транспортом (28.11.2018)  

Також за темою

Воєнний стан в Україні: заради оборони чи виборів? (27.11.2018) 28.11.2018

Воєнний стан в Україні не оголошувався ще жодного разу з початку конфлікту в 2014 році, хоча ситуація була набагато критичнішою, ніж зараз. Європейським експертам незрозуміло, як воєнний стан посилить українську обороноздатність. Вони побоюються згортання демократичних свобод в Україні.

Ukraine Kiew Präsident Poroschenko beim Treffen mit dem nationalen Sicherheitsrat

Порошенко: Мета воєнного стану - не допустити агресії Росії 27.11.2018

Воєнний стан у 10 областях України має закінчитися 26 грудня. Права і свободи громадян України не обмежуватимуть за відсутності відкритого вторгнення РФ, заявив президент України Петро Порошенко.

Ukraine Russland Konflikt Krim l Hafens im ukrainischen Mariupol am Asowschen Meer

Воєнний стан: заради оборони чи виборів? (відео) 28.11.2018

Воєнний стан в Україні не оголошувався жодного разу з початку конфлікту в 2014, хоча ситуація бувала критичнішою, ніж тепер. Європейським експертам незрозуміло, як воєнний стан посилить українську обороноздатність.

Реклама

Докладно

Храм святого Григорія Палами в Салоніках

Церква у Греції - секуляризація на виплат

Статус православної церкви у Греції прописаний у Конституції. Однак основний закон можуть змінити. 

Ukraine Stadt Winnyzja (Imago/Zuma Press)

Як воєнний стан може вплинути на економіку (відео)

Чи зміняться ціни на продукти, курс гривні, а також чи вчасно виплачуватимуть зарплати і пенсії? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  