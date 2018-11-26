Закон про воєнний стан в 10 областях України набув чинності

В Україні набув чинності закон про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Відповідний закон опубліковано в спецвипуску газети Верховної Ради "Голос України" №226 у середу, 28 листопада. Так само цього ж дня було оприлюднено відповідний указ президента. Документи набувають чинності в день публікації. Як пояснюється на сторінці "Голосу України" у соцмережі Facebook, у зв'язку з необхідністю офіційного оприлюднення закону та указу, цього дня вийшло два номери газети. Як повідомлялося, раніше цього ж дня Петро Порошенко підписав закон"Про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Відповідно до публікації, воєнний стан в Україні триває 30 діб: від 14 години 26 листопада до 14 години 26 грудня 2018 року. Воєнний стан запроваджено в Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, а також у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

У зв'язку з особливим правовим режимом в Україні можуть тимчасово обмежуватися права і законні інтереси юридичних осіб, а також конституційні права і свободи громадян, передбачені низкою статей Конституції, передає інформагенція "Українські новини".

Ідеться про право на недоторканність житла, таємницю телефонних розмов та кореспонденції, особисте й сімейне життя, свободу пересування, свободу думки і слова, участь у виборах і референдумах, а також у зборах, мітингах і демонстраціях, розпорядження своєю власністю, підприємницьку діяльність, працю, страйк працівників та освіту.

Воєнний стан в Україні запроваджується для того, щоб запобігти імовірній агресії Росії, заявив Порошенко напередодні в інтерв'ю українським телеканалам.