Закон про воєнний стан в 10 областях України набув чинності

Закон надруковано в газеті Верховної Ради "Голос України". Документ набирає чинності в день опублікування. Воєнний стан в Україні триватиме 30 днів у 10 областях.
В Україні набув чинності закон про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Відповідний закон опубліковано в спецвипуску газети Верховної Ради "Голос України" №226 у середу, 28 листопада. Так само цього ж дня було оприлюднено відповідний указ президента. Документи набувають чинності в день публікації. Як пояснюється на сторінці "Голосу України" у соцмережі Facebook, у зв'язку з необхідністю офіційного оприлюднення закону та указу, цього дня вийшло два номери газети. Як повідомлялося, раніше цього ж дня Петро Порошенко підписав закон"Про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
Відповідно до публікації, воєнний стан в Україні триває 30 діб: від 14 години 26 листопада до 14 години 26 грудня 2018 року. Воєнний стан запроваджено в Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, а також у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.
У зв'язку з особливим правовим режимом в Україні можуть тимчасово обмежуватися права і законні інтереси юридичних осіб, а також конституційні права і свободи громадян, передбачені низкою статей Конституції, передає інформагенція "Українські новини".
Ідеться про право на недоторканність житла, таємницю телефонних розмов та кореспонденції, особисте й сімейне життя, свободу пересування, свободу думки і слова, участь у виборах і референдумах, а також у зборах, мітингах і демонстраціях, розпорядження своєю власністю, підприємницьку діяльність, працю, страйк працівників та освіту.
Воєнний стан в Україні запроваджується для того, щоб запобігти імовірній агресії Росії, заявив Порошенко напередодні в інтерв'ю українським телеканалам.
Петро Порошенко запевняє, що воєнний стан в Україні використають лише у випадку наземної агресії Росії та він не обмежить права й свободи громадян. Такі обіцянки суперечать визначенню воєнного стану, кажуть юристи. (28.11.2018)
Президент України Петро Порошенко підписав закон про воєнний стан. Закон має набути чинності в день його публікації в урядових ЗМІ. Воєнний стан запровадять у 10 областях України. (28.11.2018)