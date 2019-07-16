Закону про мову: що треба знати про зміну статусу російської в Україні

В Україні у вівторок, 16 липня, набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" . Верховна Рада України ухвалила закон про державну українську мову 25 квітня, а 15 травня його підписав колишній президент України Петро Порошенко. Новий закон передбачає гарантії використання української мови в публічному просторі і не поширюється на мову приватного спілкування і мову релігійних обрядів. Норми закону встановлюють обов'язкове використання української мови в державному і комунальному секторах, на транспорті і в закладах харчування, маркуванні товарів і послуг, в медичній, освітній і мистецькій сферах, а також у засобах масової інформації. Водночас, мовні права національних меншин мають бути на виконання зобов'язань України згідно з Європейською хартією регіональних мов і мов нацменшин, гарантовані окремим законом, проект якого уряд має розробити і подати парламентові за півроку після набуття чинності закону про державну мову.

Чи справді ухвалення мовного закону розколює українське суспільство і загрожує масовими протестами російськомовного населення?

Згідно з соціологічними дослідженнями останніх років, мовне питання не входить до переліку пріоритетів переважної більшості українців. Але воно завжди було дратівливим для проросійських політичних сил, представники яких у Верховній Раді чинили запеклий спротив ухваленню мовного закону. Депутати від фракції "Опозиційний блок" і "Воля народу" заявили про намір оскаржити закон в Конституційному суді як такий, що суперечить кільком статтям Конституції України й проголосований із порушенням регламенту.

Опитані соціологи і політологи не виключають, що проросійські сили намагатимуться зробити мовний закон одним з елементів своєї парламентської виборчої кампанії і закликати до вуличних протестів. Натомість автори закону стверджують, що він був узгоджений з представниками Ради Європи і НАТО, а також розроблений за зразком аналогічних законів, що діють у таких країнах Європейського Союзу, як Франція, Польща і держави Балтії.

Яким тепер буде статус російської мови?

Російська мова в Україні остаточно втрачає статус мови міжнаціонального спілкування. Ці функції новий мовний закон покладає виключно на українську мову. Обов'язкове володіння українською для державних службовців було запроваджене і раніше законом "Про державну службу". Але тепер володіння українською стає обов'язком кожного громадянина України й навіть для осіб, що прагнуть набути українського громадянства.

Де і ким може використовуватися російська мова?

Російська мова зводиться до статусу мови решти понад 100 мов національних меншин, які мешкають в Україні. Її застосування не обмежується в приватному спілкуванні і в релігійних обрядах. Так само, як і мови інших нацменшин, російська мова може бути присутні у книговидавництві, пресі, телебаченні і освіті та в сфері обслуговування. Але українській мові в цих галузях надається перевага - як мові міжнаціонального спілкування в публічному просторі. Наприклад, українська мова позиціонується як головна мова видавничої діяльності, а тиражі на інших мовах не можуть перевищувати тиражі українською. Інтернет-сайти зобов'язані мати україномовні версії, які мають відкриватися першими за умовчанням. Усі культурно-масові заходи мають проводитися виключно державною мовою. Театральні вистави на інших мовах повинні супроводжуватися субтитрами українською. В науковій сфері дозволяється писати наукові статті та дисертації або українською мовою, або мовами держав Євросоюзу.

Які штрафні санкції передбачені за порушення норми використання інших мов, в тому числі й російської, в публічному просторі?

За дискримінацію української мови, в тому числі на користь російської, запроваджується адміністративна відповідальність. В гуманітарній сфері - освіта, наука, культура, спорт - за порушення мовної політики загрожує штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (зараз це від 3400-5100 гривень, - Ред.). Набуття чинності цієї норми відтерміноване на три роки. За цей час в усіх областях мають бути створені центри з вивчення української мови.

Як буде організоване навчання російською мовою і російської мови в школах?

Українська мова стає обов'язковою у дошкільних, шкільних, позашкільних і вищих навчальних закладах. У молодшій школі й садочках допускається паралельне навчання російською та іншими мовами нацменшин. Для цього дозволено створення окремих класів або груп. Цей привілей не діє лише у вищих навчальних закладах, де навчання має бути виключно українською, з дозволом викладання одного або кількох предметів на одній з офіційних мов ЄС. Перехід зовнішнього незалежного тестування на українську мову відкладається до 2025 року.

Що буде з російськомовною пресою?

Заборони на мовлення чи друк газет російською мовою, як і іншими мовами нацменшин, немає. Але українська стає обов'язковою для всіх ЗМІ. Телепередачі російською чи іншими мовами мають дублюватися українською, а якщо хтось з учасників програми говорить іншою мовою, то телерадіокомпанія має забезпечити синхронний переклад.

На загальнонаціональних каналах квота української мови збільшується до 90 відсотків. Для регіональних ЗМІ допускається 20 відсотків добового мовлення російською чи іншими мовами. Виняток є лише для телерадіоорганізацій, що мовлять кримськотатарською мовою: для них українське мовлення може бути не менше 40 відсотків ефірного часу. Обов'язок кожного електронного ЗМІ мати сторінку українською мовою, яка повинна завантажуватися першою за замовчуванням, набуває чинності за півтора роки від набрання чинності закону.

Всі українські газети, крім тих, які виходять англійською та іншими мовами ЄС, а також кримськотатарською мовою, повинні виходити українською. Перехідний період для них встановлений у два роки. Газеті, що буде друкуватися російською, або іншою мовою нацменшини без тиражу державною мовою встановлений штраф від 6 800-8 500 гривень.

Як ті, хто не володіє українською мовою, можуть зрозуміти оголошення на транспорті, інструкції зі вживання ліків чи квитанції на сплату комунальних послуг?

Провізори в аптеках, працівники на транспорті, а також у всіх інших сферах обслуговування згідно із законом мають спершу звертатися до клієнтів українською мовою. Але на їхнє прохання мають продовжити спілкування зручною для нього мовою і надати нею всю необхідну інформацію. Для перекладу російською чи іншою мовою квитанцій та іншою друкованої продукції можна використовувати інформаційні інтернет-технології. Наприклад, популярний перекладач пошукової системи Google.