Законність е-декларування для активістів перевірить Конституційний суд

Конституційний суд України (КСУ) відкрив провадження щодо електронного декларування антикорупційних активістів. Провадження відкриті за поданнями уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, а також 65-ти народних депутатів щодо конституційності окремих положень закону "Про запобігання корупції". У середу, 12 вересня, Конституційний суд об'єднав вказані провадження у справу.

Людмила Денісова пояснила на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що оскаржувала певні норми Закону України "Про запобігання корупції", за які Верховна Рада проголосувала у березні минулого року як такі, що не відповідають Конституції України.

"Вони встановлюють додаткові обмеження дискримінаційного характеру, порушують право людей на особисте і сімейне життя, принцип рівності громадян та багато інших основоположних засад", - заявила Денісова.

На думку української омбудсменки, додаткове навантаження на громадянське суспільство в Україні суперечить європейським цінностям. Денісова висловила сподівання, що всебічний розгляд даної справи Конституційним судом забезпечить ефективний захист конституційних прав і свобод громадян України.

Денісова спрямувала до Конституційного суду подання з вимогою скасувати е-декларування для громадських активістів у червні цього року.