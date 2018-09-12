 Законність е-декларування для активістів перевірить Конституційний суд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2018

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Новини

Законність е-декларування для активістів перевірить Конституційний суд

Конституційний суд України відкрив провадження щодо електронного декларування для антикорупційних активістів.

КС перевірить законність е-декларування для активістів

КС перевірить законність е-декларування для активістів

Конституційний суд України (КСУ) відкрив провадження щодо електронного декларування  антикорупційних активістів. Провадження відкриті за поданнями уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, а також 65-ти народних депутатів щодо конституційності окремих положень закону "Про запобігання корупції". У середу, 12 вересня, Конституційний суд об'єднав вказані провадження у справу.

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Правозахисники критикують процедуру обрання нової уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та дорікають їй політичною заангажованістю. (15.03.2018)

Верховна Рада України не підтримала законопроекти, якими планувалося скасувати електронне декларування для антикорупційних громадських організацій. (03.04.2018)

Людмила Денісова пояснила на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що оскаржувала певні норми Закону України "Про запобігання корупції", за які Верховна Рада проголосувала у березні минулого року як такі, що не відповідають Конституції України.

"Вони встановлюють додаткові обмеження дискримінаційного характеру, порушують право людей на особисте і сімейне життя, принцип рівності громадян та багато інших основоположних засад", - заявила Денісова.

На думку української омбудсменки, додаткове навантаження на громадянське суспільство в Україні суперечить європейським цінностям. Денісова висловила сподівання, що всебічний розгляд даної справи Конституційним судом забезпечить ефективний захист конституційних прав і свобод громадян України.

Денісова спрямувала до Конституційного суду подання з вимогою скасувати е-декларування для громадських активістів у червні цього року.

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#LocalHeroes: як активістка владу люструє (12.04.2018)

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