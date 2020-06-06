Заколот у Малі: військові заарештували президента і прем'єра

Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта і найвищі урядовці країни були затримані у вівторок, 18 серпня, військовими-заколотниками, повідомляє агентство Reuters. Затримання президента в його резиденції відбулося через декілька годин після того, як зранку військові підняли заколот на військовій базі Каті, розташованої поблизу Бамако, столиці Малі.

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Крім президента, заколотники, як повідомляють в Африканському Союзі, затримали також прем'єр-міністра Бубу Сіссе, який раніше закликав до діалогу і просив бунтівників зупинитися. На даний момент не зрозуміло, хто очолює заколотників, які в них мотиви і хто буде правити замість Кейти.

В останні тижні в Малі проходили акції протесту проти Кейти і його уряду. У коаліції M5-RFP, що стоїть за антиурядовими протестами, заявили, що підтримують дії бунтівників, а речник коаліції заявив, що це був "не військовий заколот, а народне повстання".

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Це вже не перший заколот у Малі, який починався на військовій базі Каті. Нагадаємо, що у 2012 році заколот на тій же базі призвів до військового перевороту, який прискорив захоплення ісламістами півночі Малі.

ЄС засуджує спробу держперевороту

Тим часом Європейський Союз засудив спробу державного перевороту в Малі. ЄС не сприймає ніяких антиконституційних змін, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. "Це не може в жодному разі бути реакцією на глибоку соціально-політичну кризу в Малі", - йдеться в комюніке верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики, поширеному ввечері у вівторок, 18 серпня.

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Боррель повідомив, що ЄС спільно зі своїми міжнародними партнерами, особливо з Економічним співтовариством країн Західної Африки, Африканським Союзом і ООН закликає до діалогу. За його словами, єдиний спосіб уникнути дестабілізації не тільки Малі, але і всього регіону полягає в дотриманні конституційних принципів, міжнародного права і прав людини.