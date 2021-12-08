 Загострення на кордонах України: нова глава МЗС ФРН пригрозила Росії санкціями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2021

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Новини

Загострення на кордонах України: нова глава МЗС ФРН пригрозила Росії санкціями

Нова міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок застерегла Росію від військової ескалації проти України та пообіцяла працювати над дипломатичним вирішенням конфлікту.

Анналена Бербок і Жан-Ів Ле Дріан під час зустрічі в Парижі

Анналена Бербок і Жан-Ів Ле Дріан під час зустрічі в Парижі

Нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) застерегла Росію від подальшої ескалації її дій щодо України та пригрозила їй політичними та економічними наслідками у разі порушення суверенітету України. Про це вона заявила у четвер, 9 листопада, під час свого першого закордонного візиту до Парижа, повідомляє кореспондент DW.

"Зараз особливо гострою є ситуація біля кордону між Росією та Україною (...) Територіальна цілісність та суверенітет України для нас є питаннями, які не можуть бути предметом переговорів", - зазначила глава МЗС ФРН. "Росія заплатить високу політичну та передусім економічну ціну за нове порушення української державності", - наголосила Бербок.

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"Абсолютною ціллю" міністерка назвала уникнення військової ескалації. "Рішення можна знайти лише дипломатичним шляхом, і ми обоє особисто готові рішуче до цього долучитися", - зазначила Бербок під час пресконференції зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. Вона додала, що вирішальними для розв'язання конфлікту є мінські угоди.

Нагадаємо, що Анналена Бербок стала першою жінкою на посаді глави МЗС Німеччини. Свою посаду політик з партії Зелених обійняла 8 грудня. І вже ввечері того ж дня вона вирушила до Парижа. Переговори з Ле Дріаном вона провела вранці четверга. Вдень того ж дня вона зустрінеться у Брюсселі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. У п'ятницю вона вирушить до Варшави.

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