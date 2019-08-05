 Загострення конфлікту навколо Кашміру: Пакистан видворив посла Індії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2019

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Новини

Загострення конфлікту навколо Кашміру: Пакистан видворив посла Індії

Ісламабад вислав індійського посла і оголосив про призупинення двосторонньої торгівлі через те, що Індія скасувала спеціальний статус Кашміру.

Патрулі служби безпеки на вулицях міста Джамму, що у штаті Джамму і Кашмір

Патрулі служби безпеки на вулицях міста Джамму, що у штаті Джамму і Кашмір

Нове загострення конфлікту між Індією і Пакистаном  набирає обертів. У середу, 7 серпня, уряд в Ісламабаді повідомив, що видворив з країни індійського посла. Водночас Пакистан відкликає свого посла з Нью-Делі. Окрім того, в пакистанському уряді повідомили, що призупинять двосторонню торгівлю з Індією та переглянують деякі двосторонні торговельні угоди, інформує агенція AFP.

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Давній конфлікт між двома країнами загострився після того, як 5 серпня індійський уряд скасував особливий статус штату Джамму і Кашмір, прописаний в конституції Індії. Правляча партія індійського прем'єра Нарендри Моді наголошувала, що особливий статус Кашміру перешкоджає його інтеграції до країни. Офіційний Ісламабад назвав дії індійської влади "незаконними" і оголосив про намір звернутися до Ради Безпеки ООН у зв'язку з діями індійської сторони. Скасування статусу штату Джамму і Кашмір лунає викликало критику частково і в самій Індії.

У пакистанській армії наступного дня після рішення індійського уряду заявили, що стоять на боці жителів Кашміру та будуть "до кінця підтримувати їхню справедливу боротьбу".

Кашмір - єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина жителів штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою насильницьких дій домогтися виходу штату зі складу Індії.

У відповідь на це індійська влада постійно жорстко придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію та сили безпеки. Наслідком тривалого кривавого протистояння стала загибель десятків тисяч людей, більшість з яких - мирні жителі. Суперечка за контроль над Кашміром уже кілька разів призводила до воєн між Пакистаном та Індією.

 

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