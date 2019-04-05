 Загострення конфлікту в Лівії: понад 50 загиблих та тисячі біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2019

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Новини

Загострення конфлікту в Лівії: понад 50 загиблих та тисячі біженців

Десятки людей загинули, близько 3400 осіб залишили Триполі внаслідок боїв між урядовими військами Лівії та армією генерала Халіфи Хафтара. Гуманітарні організації не мають доступу до цивільних, що заблоковані у місті.

Бійці Лівійської національної армії

Бійці "Лівійської національної армії"

Унаслідок бойових дій між "Лівійською національною армією" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара та армією уряду національної єдності Лівії в Триполі загинула вже 51 людина. По це в понеділок, 8 квітня, повідомили міністерство охорони здоров'я уряду в Триполі та армія Хафтара. Серед загиблих як військові, так і цивільні особи. Окрім того, з початку наступу ЛНА на столицю країни були поранені щонайменше 27 людей.

Від бойових дій з міста вже втекли близько 3,4 тисячі осіб, заявила Організація Об'єднаних Націй, передає агенція dpa. Щодо закликів до тимчасового перемир'я для евакуації громадян "немає ніяких позитивних новин", заявив речник ООН Стефан Дуяррік. Кількість цивільних, які залишаються під час боїв в житлових районах, наразі невідома, додав він.

Партнери ООН надають гуманітарну допомогу громадянам в різних місцях навколо Триполі, зокрема, харчові продукти та медичні засоби, а також забезпечують притулок, зазначив представник організації. Втім, через бої до багатьох з тих, хто потребує допомоги, доступ заблокований.

Тим часом сили ЛНА завдали авіаудару по аеропорту Мітіга, що знаходиться у восьми кілометрах на схід від Триполі. За даними представника аеропорту, ніхто не постраждав. Усі рейси були призупинені до подальших повідомлень.

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Як повідомлялося, 4 квітня ЛНА почала наступ на Триполі, де розташований міжнародно визнаний уряд країни. У відповідь вірні уряду війська почали операцію "Вулкан гніву".

Нагадаємо, що в Лівії зберігається двовладдя. На Заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість, на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром.

Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів. 

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