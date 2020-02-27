Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу (фотогалерея)

В ООН заявляють, що масові переселення цивільних з Ідлібу можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Останні події у фоторепортажі DW.
Читайте також:
Союзники посилюють засоби протиповітряної оборони Анкари після загострення ситуації на півночі Сирії. Рада безпеки ООН обговорить ескалацію в Ідлібі. (28.02.2020)
Після авіаударів в сирійській провінції Ідліб біженці, що перебувають в Туреччині, почали рухатись до кордонів з європейськими країнами. Сусідні Болгарія та Греція направляють до своїх кордонів військових. (28.02.2020)
Нинішня ескалація в сирійській провінції Ідліб, де загинуло понад 30 турецьких військових, загрожує перерости в повномасштабну війну, попереджають у ЄС. Ситуацію прокоментувало й міністерство закордонних справ України. (28.02.2020)