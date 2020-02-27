Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу (фотогалерея)

Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни

За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.