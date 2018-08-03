Загострення в Секторі Гази: загиблий і 220 поранених

Ізраїльські військові у п'ятницю, 3 серпня, застрелили одного палестинця у Секторі Гази на кордоні з Ізраїлем. Ще 220 людей дістали поранень, 90 з них в наслідок ураження вогнепальною зброєю, повідомляє агенція Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров'я палестинського регіону.

За даними армії Ізраїлю, в п'ятничній демонстрації у Секторі Гази взяли участь близько восьми тисяч людей. Деякі демонстранти проривалися крізь огорожу кордону і атакували військових. Повідомляється, що в нападників були пляшки з запалювальною сумішшю та інші саморобні вибухові пристрої.

Організатори протестів заявляють, що продовжуватимуть свої щотижневі акції, допоки Ізраїль не зніме економічну блокаду Гази. Від початку протестів чотири місяці тому, на кордоні Ізраїлю та Сектору Гази було вбито 156 палестинців та одного ізраїльського військового.

Заворушення тривають на тлі спроб дипломатів досягти угоди про припинення насильства. За повідомленням ЗМІ Ізраїлю, прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху у неділю, 4 серпня, планує скликання ради з національної безпеки для обговорення перемир'я в Газі.