 Загострення в Секторі Гази: загиблий і 220 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Загострення в Секторі Гази: загиблий і 220 поранених

Через заворушення на кордоні Ізраїлю та Сектора Гази загинув один чоловік, понад 200 людей були поранені. Нетаньяху скликає Радбез країни.

Протести на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю (3 серпня, 2018 року)

Протести на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю (3 серпня, 2018 року)

Ізраїльські військові у п'ятницю, 3 серпня, застрелили одного палестинця у Секторі Гази на кордоні з Ізраїлем. Ще 220 людей дістали поранень, 90 з них в наслідок ураження вогнепальною зброєю, повідомляє агенція Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров'я палестинського регіону.

За даними армії Ізраїлю, в п'ятничній демонстрації у Секторі Гази взяли участь близько восьми тисяч людей. Деякі демонстранти проривалися крізь огорожу кордону і атакували військових. Повідомляється, що в нападників були пляшки з запалювальною сумішшю та інші саморобні вибухові пристрої. 

Організатори протестів заявляють, що продовжуватимуть свої щотижневі акції, допоки Ізраїль не зніме економічну блокаду Гази. Від початку протестів чотири місяці тому, на кордоні Ізраїлю та Сектору Гази було вбито 156 палестинців та одного ізраїльського військового.

Заворушення тривають на тлі спроб дипломатів досягти угоди про припинення насильства. За повідомленням ЗМІ Ізраїлю, прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху у неділю, 4 серпня, планує скликання ради з національної безпеки для обговорення перемир'я в Газі.

DW.COM

В Ізраїлі звільнили з в'язниці ікону палестинських протестів

17-річна Ахед Тамімі вийшла з ізраїльської в'язниці після восьми місяців ув'язнення через ляпас солдату. (29.07.2018)  

Накба - "катастрофа" палестинців на тлі заснування Ізраїлю

Заснування Ізраїлю 70 років тому мало драматичні наслідки для арабів у цьому регіоні. Сотні тисяч з них вимушені були покинути домівки після безрезультатного опору проти прибуття європейських євреїв. (15.05.2018)  

Генасамблея ООН засудила Ізраїль за "надмірну силу" проти палестинців

У ГА ООН 120 країн проголосували за резолюцію, яка засуджує насильство щодо жителів палестинських територій. Представник Ізраїлю заявив, що його країну намагаються позбавити "права на самооборону". (14.06.2018)  

Також за темою

Palästina Gaza Proteste an der Grenze zu Israel

Загострення в Секторі Гази: двоє загиблих 28.07.2018

Після нападу палестинця на ізраїльське поселення на Західному Березі Йордану на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази поновились заворушення, через які загинули двоє людей.

Ahed Tamimi Mural West Bank

В Ізраїлі звільнили з в'язниці ікону палестинських протестів 29.07.2018

17-річна Ахед Тамімі вийшла з ізраїльської в'язниці після восьми місяців ув'язнення через ляпас солдату.

Palästina Gaza Proteste an der Grenze zu Israel

Сутички в Секторі Гази: кількість загиблих зростає 28.07.2018

Кількість загиблих в сутичках в Секторі Гази за останню добу зросла до трьох. Ще понад 200 людей отримали поранення.

Докладно

Посуха

Через посуху в ФРН побільшало виявлених у водоймах бомб

Спад рівня води оголив не лише дно водойм, а й боєприпаси часів Другої світової війни. 

Севастополь

Reuters: Крим залишила остання західна мережа готелів

Американська Best Western Hotels & Resorts розірвала договір про франшизу із севастопольським готелем. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  