Загострення в Афганістані: таліби вбили 20 силовиків, США відповіли авіаударами

Американські військово-повітряні сили завдали низки авіаударів по позиціях бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан" у Афганістані. Проведені в середу, 4 березня, атаки з повітря стали відповіддю на організовані талібами численні напади на бази та блокпости афганських урядових сил, заявив речник військових США в Афганістані Сонні Леггетт, передає агенція новин AFP. Внаслідок нападів талібів загинуло щонайменше 20 афганських силовиків.

Ударів з повітря було завдано в південній провінції Гільменд, ідеться в повідомленні американських військових. Під удар американців потрапили саме ті бойовики талібів, котрі "активно атакували" один із блокпостів афганських силовиків, наголосив речник військових США в своєму дописі в соціальній мережі Twitter. Офіційний представник американських збройних сил наголосив, що бомбардування мали "оборонний характер".

Перші удари за 11 днів

Ці атаки з повітря американців стали першими впродовж 11 днів. Повідомлення про здійснені авіаудари надійшли буквально за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп похвалився тим, що мав "дуже добру" розмову з політичним лідером талібів.

Водночас у іншому твіті Леггетт закликав талібів утриматися від подальших "непотрібних нападів" та дотримуватися взятих на себе зобов'язань, прописаних у нещодавно підписаній історичній угоді між Сполученими Штатами та рухом "Талібан".

Нагадаємо, напередодні у русі "Талібан" заявили, що не сідатимуть за стіл переговорів з нинішнім афганським урядом, аж поки не будуть звільненні з-під варти близько п'яти тисяч ув'язнених членів руху та їхніх прибічників. Саме до такого обміну ув'язненими підштовхував один з пунктів підписаної талібами угоди зі США

Раніше уряд у Кабулі категорично відмовився від такого обміну, сказавши, що Сполучені Штати не мають компетенції щодо визначення такого обміну, адже Вашингтон виступає як посередник у перемовинах між урядом у Кабулі та талібами.

Як повідомлялося, історичну угоду між США та рухом "Талібан" підписали 29 лютого в столиці Катару. Угода має покласти край війні в Афганістані, яка триває 18 років. В найближчі місяці кількість американських військових у країні скоротиться до 8,6 тисячі. Крім того, США та їхні союзники пообіцяли вивести згодом усі свої сили, якщо норми угоди дотримуватимуться талібами.

Натепер таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. Дотепер вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. За даними ООН, з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів.