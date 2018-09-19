Загороднюк не планує скорочувати склад ЗСУ

Фактична чисельність складу Збройних сил України є нижчою за штатну, тому їхню структуру необхідно переглянути, вважає міністр оборони України Андрій Загороднюк. За його словами, фактична кількість військових наразі складає 250 тисяч. "Питання в переоцінці структури ЗСУ. Тобто скільки нам потрібно військовослужбовців, у яких бригадах, де вони повинні бути розташовані, яким чином укомплектовані й де ми можемо вивільнити особовий склад і направити в інші підрозділи. Тоді буде відповідь, де у нас дійсно не вистачає", - розповів міністр в інтерв'ю "Радіо свобода", опублікованому у суботу, 21 вересня.

При цьому Загороднюк наголосив, що скорочення штату до фактичної чисельності не заплановано. "Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ. Питання в тому, щоб ті ресурси, які у нас є, були спрямовані туди, куди нам потрібно. У першу чергу це на нарощування бойових частин", - сказав він, додавши, що це питання буде вирішено у плані оборони, яке президент Володимир Зеленський доручив розробити міноборони. За його словами, напрацювання до плану будуть готові в нинішньому році, але цілісно план буде представлено вже у 2020 році.

Загороднюк зазначив, що міноборони буде фокусуватися на професійних військовослужбовцях, які підписали контракт. Своїм пріоритетом на посаді міністра він назвав концентрацію на питаннях військовослужбовців. "Ми говоримо про соціальний захист, соціальну підтримку, розвиток військової кар'єри, правовий захист, питання забезпечення, питання житлового забезпечення", - сказав він.

План розведення на Донбасі

Також Загороднюк повідомив, що зараз Генеральний штаб ЗСУ розробляє план розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі. "План розведення створюється зараз. Зараз Генштаб над цим працює. Звичайно, він буде представлений, звичайно, він буде враховувати всі ризики", - сказав він. При цьому він наголосив, що розведення сил і засобів не буде відбуватися одночасно скрізь, а буде проводитися ділянками.

Загороднюк також підтвердив, що рух до Організації північноатлантичного договору (НАТО) є стратегічною метою для України. "Цю стратегічну мету ми не скасовуємо. Ми, навпаки, прискорюємо всі зміни, для того щоб бути готовими для цього. І перехід на стандарти НАТО (...) це пріоритет, який ми прискорюємо і посилюємо", - сказав він.