 Загони курдів готуються до заключного удару по останньому бастіону ІД у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2019

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Новини

Загони курдів готуються до заключного удару по останньому бастіону ІД у Сирії

Загони "Демократичних сил Сирії" намагаються евакуювати мирне населення, перш ніж розпочати фінальний наступ на останній бастіон "Ісламської держави" в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

Війна в Сирії

Бої за поселення Багуз, частину якого контролюють бойовики ІД, 10 лютого 2019 року

Підрозділи "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські "Загони народної самооборони" (YPG), проводять підготовку до вирішального удару по останньому бастіону терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Про це в п'ятницю, 1 березня, заявив речник SDF Мустафа Балі. За словами Балі, спочатку планують завершити евакуацію мирного населення з частини поселення Багуз - єдиного, яке частково контролюють бойовики ІД на території сирійської провінції Дейр-ез-Зор.

"Ми не будемо штурмувати поселення та оголошувати його звільнення, поки не матимемо цілковитої певності в тому, що цивільні його залишили", - сказав речник сирійських курдів, цитує інформагенція Reuters.

Напередодні в SDF повідомили Reuters, що чимало з цивільних, котрі вже залишили Багуз, переховувалися в підземних тунелях та підвалах. Лише 28 лютого з Багуза евакуювали кілька сотень цивільних, повідомляє агенція новин AFP з посиланням на заяву "Демократичних сил Сирії".

Серед тих бойовиків, котрі залишилися в поселенні разом з мирними жителями, багато ісламістів-іноземців, стверджують у SDF.

У Міжнародній антитерористичній коаліції під проводом США, котра підтримує сирійських курдів у боротьбі проти ІД, також кажуть, що курди обрали "повільну" тактику звільнення поселення Багуз з метою уникнення жертв черед цивільних.

DW.COM

Бойовики "Ісламської держави" утримують до 700 квадратних метрів у сирійському населеному пункті Багуз. Загони "Демократичних сили Сирії" пообіцяли дуже швидку перемогу над ними. (16.02.2019)

Загони коаліції SDF проводять наступ на останній бастіон "Ісламської держави" в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Наступ уможливило проведення евакуації мирного населення. (10.02.2019)

Оточені підрозділами "Демократичних сил Сирії" кілька сотень бойовиків-ісламістів відмовляються скласти зброю й намагаються домовитися про безпечний відступ. (18.02.2019)

Залишки бойовиків ІД у Сирії перебувають в оточенні в невеликому анклаві на сході країни. Протягом місяця має бути оголошено про остаточну перемогу над ІД в Сирії, заявив командувач загонами коаліції SDF. (25.01.2019)

Заява Трампа - передчасна

Такий стан справ означає, що заява президента США Дональда Трампа про повне звільнення території Сирії від ІД - дещо передчасна. Напередодні, повертаючись із Ханоя, Трамп здійснив посадку на Алясці та виступив перед військовими. У виступі він заявив, що вдалося встановити контроль над "100 відсотками" території колишнього халіфату ісламістів. Цю заяву заперечили і в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Керівник центру Рамі Абдель-Рахман зазначив 1 березня в коментарі агентству dpa, що за інформацією спостерігачів, у Багузі бойовики ІД все ще утримують окремі квартали, в яких є цивільні.  

Тим часом в ООН 1 березня оприлюднили дані, згідно з якими з грудня 2018 року не менше 84 цивільних, з яких дві третини - діти, померли під час втечі з підконтрольних ІД районів провінції Дейр-ез-Зор до табору для біженців на півночі Сирії.

Нагадаємо, в лютому 2019 року загони SDF оточили та частково звільнили від ісламістів поселення Багуз. Утім, оточені курдами ісламісти відмовилися здаватися на умовах курдів, а прохали натомість дозволити їм відбути до непідконтрольної сирійському уряду провінції Ідліб. Тоді у SDF заявляли, що остаточна перемога над ІД - справа навіть не кількох днів. Але бойові дії призупинили через велику кількість цивільного населення, що залишилося в поселенні.

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