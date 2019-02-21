Загони курдів готуються до заключного удару по останньому бастіону ІД у Сирії

Підрозділи "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські "Загони народної самооборони" (YPG), проводять підготовку до вирішального удару по останньому бастіону терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Про це в п'ятницю, 1 березня, заявив речник SDF Мустафа Балі. За словами Балі, спочатку планують завершити евакуацію мирного населення з частини поселення Багуз - єдиного, яке частково контролюють бойовики ІД на території сирійської провінції Дейр-ез-Зор.

"Ми не будемо штурмувати поселення та оголошувати його звільнення, поки не матимемо цілковитої певності в тому, що цивільні його залишили", - сказав речник сирійських курдів, цитує інформагенція Reuters.

Напередодні в SDF повідомили Reuters, що чимало з цивільних, котрі вже залишили Багуз, переховувалися в підземних тунелях та підвалах. Лише 28 лютого з Багуза евакуювали кілька сотень цивільних, повідомляє агенція новин AFP з посиланням на заяву "Демократичних сил Сирії".

Серед тих бойовиків, котрі залишилися в поселенні разом з мирними жителями, багато ісламістів-іноземців, стверджують у SDF.

У Міжнародній антитерористичній коаліції під проводом США, котра підтримує сирійських курдів у боротьбі проти ІД, також кажуть, що курди обрали "повільну" тактику звільнення поселення Багуз з метою уникнення жертв черед цивільних.

Заява Трампа - передчасна

Такий стан справ означає, що заява президента США Дональда Трампа про повне звільнення території Сирії від ІД - дещо передчасна. Напередодні, повертаючись із Ханоя, Трамп здійснив посадку на Алясці та виступив перед військовими. У виступі він заявив, що вдалося встановити контроль над "100 відсотками" території колишнього халіфату ісламістів. Цю заяву заперечили і в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Керівник центру Рамі Абдель-Рахман зазначив 1 березня в коментарі агентству dpa, що за інформацією спостерігачів, у Багузі бойовики ІД все ще утримують окремі квартали, в яких є цивільні.

Тим часом в ООН 1 березня оприлюднили дані, згідно з якими з грудня 2018 року не менше 84 цивільних, з яких дві третини - діти, померли під час втечі з підконтрольних ІД районів провінції Дейр-ез-Зор до табору для біженців на півночі Сирії.

Нагадаємо, в лютому 2019 року загони SDF оточили та частково звільнили від ісламістів поселення Багуз. Утім, оточені курдами ісламісти відмовилися здаватися на умовах курдів, а прохали натомість дозволити їм відбути до непідконтрольної сирійському уряду провінції Ідліб. Тоді у SDF заявляли, що остаточна перемога над ІД - справа навіть не кількох днів. Але бойові дії призупинили через велику кількість цивільного населення, що залишилося в поселенні.