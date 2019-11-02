Загиблі у вантажівці біля Лондона: серед жертв 10 підлітків

Серед 39 загиблих в'єтнамських мігрантів, знайденій у вантажівці поблизу Лондона, десятеро виявилися підлітками. Про це у британській поліції після ідентифікації усіх жертв трагедії заявили у п'ятницю, 8 листопада. Поліція опублікувала повний перелік загиблих.

"Це була надзвичайно важлива робота, і наша команда важко працювала, аби дати відповідь наляканим родинам, які боялися, що їхні близькі були серед тих, чия трагічна подорож завершилася на наших берегах", - заявив заступник начальника поліції Ессексу Тім Сміт.

Загалом, за даними поліції, у вантажівці загинули 31 чоловік та 8 жінок у віці між 15 та 44 роками. При цьому йдеться щонайменше про двох 15-річних і одного 17-річного підлітка. Більшість жертв походила з однієї в'єтнамської провінції Нге Ан.

Поліція В'єтнаму заарештувала у цьому регіоні вісьмох підозрюваних у створенні картелю, що займався організацією нелегального перетину кордону. У Великобританії, натомість, у 39 випадках ненавмисного вбивства, а також у змові з метою нелегального перевезення людей та сприянні нелегальній міграції звинувачують 25 річного водія вантажівки-рефрижиратора, в якій були знайдені загиблі. Ще двох братів у зв'язку з цим випадком продовжує розшукувати поліція. Усі троє підозрюваних походять з Північної Ірландії. За даними поліції, затримані займалися організацією нелегального перетину кордону для мігрантів з В'єтнаму вже декілька років.

Про те, що усі загиблі виявилися в'єтнамцями, стало відомо лише 2 листопада. До цього поліція перевіряла версію, що жертви мають китайське походження.

Люди замерзли під час транспортування контейнера з Бельгії до Великобританії. Рефрижиратор прибув до британського порту Перфліт паромом з бельгійського Зебрюгге, після чого його приєднали до вантажівки із болгарською реєстрацією, яку 23 жовтня виявили неподалік порту Перфліт.