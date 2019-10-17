 Загальний страйк у Каталонії після вироків лідерам руху за незалежність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2019

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Новини

Загальний страйк у Каталонії після вироків лідерам руху за незалежність

Після вироків лідерам руху за незалежність Каталонії в регіоні триває загальний страйк. В аеропорту Барселони скасовані десятки рейсів, на роботу не вийшли працівники різних галузей. Заплановані подальші акції протесту.

Студентська демонстрація в Барселоні

Студентська демонстрація в Барселоні

У Каталонії у п'ятницю, 18 жовтня, триває загальний страйк на знак протесту проти засудження до тривалих термінів ув'язнення лідерів руху за незалежність регіону. В аеропорту Барселони скасовані десятки авіарейсів, передусім, компаній Iberia та Vueling, повідомляє агенція dpa. Працівники порту Барселони та автоконцерну Seat також не вийшли на роботу. Зачинена і велика мережа супермаркетів Bonpreu.

Залізничний транспорт поки працює в нормальному режимі. Однак на центральному вокзалі Барселони посилені заходи безпеки. Від самого ранку протестувальники блокують багато доріг по всьому регіону.

Протягом дня в Каталонії очікуються демонстрації та акції протесту. Зокрема, обіду Барселони мають дістатися учасники п'яти "Маршів за свободу". Вони вирушили з різних міст регіону кілька днів тому та мають зібратися на великий мітинг у Барселоні.

Під час протестів в Барселоні знов стались сутички

Під час протестів в Барселоні знов стались сутички

У ніч на 18 жовтня у регіоні тривали акції протесту та сутички. Мітингарі будували барикади, підпалювали контейнери зі сміттям та кидали у поліцейнських "коктейлі Молотова". Внаслідок заворушень були затримані щонайменше 11 людей, повідомила поліція. За даними медичних служб, близько десяти осіб отримали поранення.

Місцеві ЗМІ повідомили, що поліції Барселони вдалось запобігти сутичкам між учасниками двох мітингів - прихильників незалежності Каталонії та правими екстремістами. Протести також продовжувались у Жироні та Лериді.

Протести в Каталонії тривають чотири дні поспіль

Протести в Каталонії тривають чотири дні поспіль

Нагадаємо, 14 жовтня дев'ятеро з 12 обвинувачених очільників руху Каталонії за незалежність були засуджені Верховним судом Іспанії до позбавлення волі на строки від дев'яти до 13 років. Їх визнано винними в організації забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії, який відбувся у жовтні 2017 року. Дев'ятьох каталонських лідерів звинуватили у заколоті та чотирьох з них - у розтраті державних коштів. Водночас проти тодішнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона було видано новий міжнародний ордер на арешт.

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Каталонські урядовці за ґратами - Барселона протестує (03.11.2017)

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Протести в Барселоні не припиняються третю добу поспіль

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У Каталонії масові протести після суду над лідерами руху за незалежність

Після вироків очільникам руху за незалежність Каталонії тисячі жителів регіону вийшли на акції протесту. Біля аеропорту Барселони відбулися сутички демонстрантів з поліцією, десятки рейсів скасовані. (14.10.2019)  

Протести в Барселоні: постраждали 75 людей

Під час сутичок протестувальників із поліцією в аеропорту Барселони за медичною допомогою звернулись десятки людей. Засуджені лідери руху за незалежність Каталонії звернуться до Європейського суду з прав людини. (15.10.2019)  

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