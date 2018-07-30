 Загадкове зникнення літака МН370: розслідування не дало жодних відповідей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

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Новини

Загадкове зникнення літака МН370: розслідування не дало жодних відповідей

Офіційний звіт щодо катастрофи літака Malaysia Airlines рейсу МН370 не встановив причин його загадкового зникнення чотири роки тому. Розслідувачі зможуть це зробити лише у тому разі, якщо будуть знайдені його уламки.

Родичі пасажирів зниклого літака читають офіційний звіт

Родичі пасажирів зниклого літака читають офіційний звіт

Довгоочікуваний офіційний звіт щодо причин зникнення у березні 2014 року літака рейсу Malaysia Airlines МН370 не дав жодних відповідей на цю загадкову і трагічну подію. "Команда з розслідування не може визначити справжню причину зникнення MH370", - заявив у понеділок, 30 липня, голова команди з розслідування зникнення літака Кок Сун Чон, інформує агенція Reuters. Остаточну причину аварії можна буде назвати лише тоді, коли будуть знайдені уламки літака, додав він.

У звіті розслідувачів йдеться, що літак, ймовірно, змінив курс вручну, і що аварія не стала причиною механічної несправності повітряного судна. Також зазначено, що літак був придатний до польотів, а пілоти - цілком професійними для здійснення рейсу. Втручання третьої сторони не може бути виключено, але немає жодних доказів того, що літак управлявся ким-небудь, окрім пілотів, йдеться у звіті. Розслідувачі критикують дії авіадиспетчерів Малайзії та В'єтнаму, які не змогли вчасно оголосити про надзвичайний стан, коли літак зник з радарів, щоб негайно розпочати пошукову операцію.

Родичі зниклих пасажирів розчаровані результатами розслідування та розгнівані тим, що за чотири роки, що минули з моменту зникнення літака, не мають жодної інформації, передає агенція AFP.

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Океанологи, ймовірно, підкоригують зону пошуків зниклого літака. Проте, щоб відновити картину подій на рейсі MH370, експертам доведеться розгадати ще чимало секретів. (07.08.2015)

За рік після завершення пошуків літака рейсу MH370 за роботу візьметься приватна фірма зі США. Куала-Лумпур заплатить їй лише у разі знаходження уламків літака. (05.01.2018)

Літак Boeing 777, що належав компанії Malaysia Airlines та виконував рейс з Куала-Лумпура до Пекіна, зник з радарів 8 березня 2014 року після 40 хвилин польоту. На борту перебували 239 людей: 227 пасажирів та 12 членів екіпажу, серед них - двоє громадян України. У січні 2015 року їх усіх визнали загиблими. Однозначних висновків про причини чи місце катастрофи досі не отримано.

В зоні пошуку на західному березі Індійського океану було знайдено лише три фрагменти літака. Після офіційних пошуків, які завершились нічим, розшукати літак намагалась приватна американська фірма Ocean Infinity. Але і вона не змогла нічого знайти та припинила пошуки. Уряд Малайзії заявив, що пошуки будуть відновлені у випадку виявлення нової інформації щодо літака.

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Пошуки зниклого літака рейсу MH370 відновили

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Пошуки зниклого літака рейсу MH370 відновили  

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