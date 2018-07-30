Загадкове зникнення літака МН370: розслідування не дало жодних відповідей

Довгоочікуваний офіційний звіт щодо причин зникнення у березні 2014 року літака рейсу Malaysia Airlines МН370 не дав жодних відповідей на цю загадкову і трагічну подію. "Команда з розслідування не може визначити справжню причину зникнення MH370", - заявив у понеділок, 30 липня, голова команди з розслідування зникнення літака Кок Сун Чон, інформує агенція Reuters. Остаточну причину аварії можна буде назвати лише тоді, коли будуть знайдені уламки літака, додав він.

У звіті розслідувачів йдеться, що літак, ймовірно, змінив курс вручну, і що аварія не стала причиною механічної несправності повітряного судна. Також зазначено, що літак був придатний до польотів, а пілоти - цілком професійними для здійснення рейсу. Втручання третьої сторони не може бути виключено, але немає жодних доказів того, що літак управлявся ким-небудь, окрім пілотів, йдеться у звіті. Розслідувачі критикують дії авіадиспетчерів Малайзії та В'єтнаму, які не змогли вчасно оголосити про надзвичайний стан, коли літак зник з радарів, щоб негайно розпочати пошукову операцію.

Родичі зниклих пасажирів розчаровані результатами розслідування та розгнівані тим, що за чотири роки, що минули з моменту зникнення літака, не мають жодної інформації, передає агенція AFP.

Літак Boeing 777, що належав компанії Malaysia Airlines та виконував рейс з Куала-Лумпура до Пекіна, зник з радарів 8 березня 2014 року після 40 хвилин польоту. На борту перебували 239 людей: 227 пасажирів та 12 членів екіпажу, серед них - двоє громадян України. У січні 2015 року їх усіх визнали загиблими. Однозначних висновків про причини чи місце катастрофи досі не отримано.

В зоні пошуку на західному березі Індійського океану було знайдено лише три фрагменти літака. Після офіційних пошуків, які завершились нічим, розшукати літак намагалась приватна американська фірма Ocean Infinity. Але і вона не змогла нічого знайти та припинила пошуки. Уряд Малайзії заявив, що пошуки будуть відновлені у випадку виявлення нової інформації щодо літака.