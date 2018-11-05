Заворушення у таджицькій в'язниці: численні жертви

У колонії суворого режиму в місті Худжанд на півночі Таджикистану пізно ввечері у середу, 8 листопада, сталися заворушення. Внаслідок сутичок між ув'язненими та персоналом тюрми загинули близько 20 в'язнів та двоє охоронців, повідомляють джерела інформагенції AFP. Місцеві ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих - від 10 до 20 осіб.

За інформацією джерела Reuters у міністерстві внутрішніх справ країни, заворушення почалося з того, що в'язень, якого вважали членом терористичної організації "Ісламська держава", напав на охоронця в'язниці.

Офіційна влада Таджикистану поки не прокоментувала повідомлення про заворушення.

Раніше таджицька служба "Радіо Свобода" повідомила, що в'язні колонії, озброєні холодною зброєю, збунтувалися в ніч на четвер, кілька ув'язнених здійснили втечу, бунт був придушений силами спецназу. У повідомленні зазначалося, що з 22:30 до 23:00 за місцевим часом на території колонії було чути стрілянину. На всіх дорогах до Худжанда, а також трасах, що ведуть до Узбекистану та Киргизстану, посилено безпековий контроль.