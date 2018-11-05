 Заворушення у таджицькій в′язниці: численні жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2018

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Новини

Заворушення у таджицькій в'язниці: численні жертви

На півночі Таджикистану сталися заворушення у місцевій в'язниці. Джерела інформагенцій повідомляють про понад 20 загиблих, в тому числі і серед охоронців колонії.

Центральна площа в Худжанді

Центральна площа в Худжанді

DW.COM

З початку року у бразильських в'язницях загинули понад 110 осіб. Тюремні бунти пов'язують із протистоянням наркокартелів. (15.01.2017)

В одній із в'язниць на півдні Венесуели стався заколот, унаслідок чого загони спецпризначенців взяли заклад штурмом. Жертвами стрілянини стали щонайменше 37 ув'язнених. (17.08.2017)

У колонії суворого режиму в місті Худжанд на півночі Таджикистану пізно ввечері у середу, 8 листопада, сталися заворушення. Внаслідок сутичок між ув'язненими та персоналом тюрми загинули близько 20 в'язнів та двоє охоронців, повідомляють джерела інформагенції AFP. Місцеві ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих - від 10 до 20 осіб.

За інформацією джерела Reuters у міністерстві внутрішніх справ країни, заворушення почалося з того, що в'язень, якого вважали членом терористичної організації "Ісламська держава", напав на охоронця в'язниці.

Офіційна влада Таджикистану поки не прокоментувала повідомлення про заворушення.

Раніше таджицька служба "Радіо Свобода" повідомила, що в'язні колонії, озброєні холодною зброєю, збунтувалися в ніч на четвер, кілька ув'язнених здійснили втечу, бунт був придушений силами спецназу. У повідомленні зазначалося, що з 22:30 до 23:00 за місцевим часом на території колонії було чути стрілянину. На всіх дорогах до Худжанда, а також трасах, що ведуть до Узбекистану та Киргизстану, посилено безпековий контроль.

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