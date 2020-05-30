Заворушення у США: влада задіяла рекордну кількість Нацгвардії

У низці міст США в суботу, 30 травня, тривають протести проти расизму і поліцейської жорстокості, які супроводжуються заворушеннями. У Міннесоті задіяні в цілому понад 1700 військових, що стало рекордом за 164-річну історію Національної гвардії цього штату.

Протести в США

У двох містах Міннесоти - Міннеаполісі й Сент-Полі запроваджено комендантську годину з 20.00 до 6.00 ранку, яка діє з п'ятниці 29 травня до ранку неділі. Губернатор штату Тім Уолз закликав жителів залишатися вдома, зазначивши, що "ситуація стала небезпечною".

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У Міннеаполісі протестувальники обстріляли поліцейських, повідомляє агенція новин AFP з посиланням на Уолза. За інформацією телекомпанії CNN, в Окленді (штат Каліфорнія) учасники акції протесту поранили двох поліцейських, один з яких згодом помер.

Режим НС в окрузі Фултон і Портленді

Бійці Нацгвардії у Міннеаполісі

Губернатор штату Джорджія Браян Кемп запровадив режим надзвичайної ситуації в окрузі Фултон. Це дозволить задіяти близько 500 солдатів Національної гвардії в місті Атланта для придушення протиправних дій, що порушують спокій мирних жителів, написав Кемп у своєму мікроблозі в Twitter.

Про запровадження режиму НС повідомив і бургомістр міста Портленд (штат Орегон) Тед Уілер. Комендантська година діє також з 20.00 до 6.00, до ранку 31 травня. Порушники порядку підпалюють житлові будинки, грабують магазини і офіси, погрожують журналістам, і "все це під час пандемії, коли люди вже і так все втратили", написав Уілер в Twitter. Пізніше поліція Портленда повідомила, що натовп протестувальників поступово розсіюється.

Заворушення у США

Протести і заворушення зафіксовано також в Нью-Йорку, Детройті, Вашингтоні, Луїсвіллі та інших містах. Учасники акцій протесту вийшли на вулиці американських міст з плакатами з написами "Чи я наступний?", "Без справедливості не може бути миру", "Припиніть нас вбивати" і "Я більше не можу дихати".

Що викликало протести в США

Стоп-кадр з відео, яке викликало протести

25 травня в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка.

На ньому видно, як він лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

Всі четверо поліцейських звільнені. Головний підозрюваний затриманий, йому висунуто звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших осіб слідчі дії тривають.

Родина Флойда вітала арешт як "крок до справедливості". Однак вона наполягає на тому, що поліцейський діяв умисно, тож виступатиме проти кваліфікації його діяння як вбивства з необережності.