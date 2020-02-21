Заворушення у Нових Санжарах: у поліції спростували інформацію про арешти

У Національній поліції України в Полтавській області спростували поширену раніше інформацію про те, що суд у Полтаві заарештував чотирьох підозрюваних в участі в масових заворушеннях у Нових Санжарах на Полтавщині.

"Наразі в Октябрському районному суді Полтави розглядається клопотання про обрання двом особам виду запобіжного заходу. Також підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу іншим фігурантам кримінального провадження. Перепрошуємо за неточну інформацію, оприлюднену раніше", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції в Полтавській області, що було опубліковано ввечері у вівторок, 25 лютого.

У повідомленні зауважено, що у рамках кримінальних проваджень, які розслідуються Слідчим управлінням поліції Полтавщини, повідомлено про підозру ще п'ятьом особам.

Раніше у вівторок речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв повідомив, що Октябрський райсуд Полтави заарештував чотирьох підозрюваних в участі в масових заворушеннях у Нових Санжарах. "Повідомлено п'ять підозр, по чотирьом особам з п'яти обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб", - сказав Сулаєв. Він також повідомив, що правоохоронці встановлюють місце перебування п'ятого підозрюваного.

Напередодні, 24 лютого, суд відправив під нічний домашній арешт підозрюваного в травмуванні поліцейських в Нових Санжарах.

Поліція розслідує шість проваджень

Між тим слідче управління поліції Полтавської області розслідує вже шість кримінальних проваджень через заворушення в Нових Санжарах. "До Єдиного реєстру досудових розслідувань також внесли відомості за ст. 295 Кримінального кодексу України - заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку", - повідомили в пресслужбі поліції Полтавської області.

Зазначається, що наразі поліція вивчає роль кожного з учасників у масових заворушеннях та інших діях, які підпадають під дію кримінального або адміністративного закону.

Заворушення у Нових Санжарах

20 лютого 45 українців і 27 іноземців, які були евакуйовані з китайського міста Ухань - епіцентру спалаху коронавірусу, доставили до медичного центру Нацгвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області. Це спричинило протести місцевих жителів та сутички з правоохоронцями. Також протестувальники намагалися перешкодити проїзду колони з евакуйованими.

У результаті поліція затримала 24 людей, однак згодом 23 з них відпустила. За медичною допомогою після сутичок звернулися дев'ять правоохоронців та один цивільний. Евакуйовані перебуватимуть у "Нових Санжарах" на карантині 14 днів.

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю На борту літака були не тільки українці За даними міністерства охорони здоров'я України, на борту літака було 45 українців, 27 іноземців і члени екіпажу з медиками. Серед іноземців - громадяни Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Коста-Рики та інших країн.

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Літак - на дезінфекцію Літак авіакомпанії SkyUp, що здійснював евакуацію, пройшов процедуру дезінфекції. На кілька годин він залишався закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше в ньому поміняють фільтри системи кондиціонування.

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Медиків, які супроводжували евакуйованих, теж на карантин Медпрацівники в захисних костюмах та респіраторах, які обслуговували спецрейс з Уханю, йдуть до автобусів. Медики, а також члени екіпажу літака, рятувальники, митники й прикордонники, які супроводжували й обслуговували евакуйованих, також пройдуть двотижневий карантин.

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Тим часом у Нових Санжарах... Евакуйованих з Уханю вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області. Місцевим жителям це прийшлося не до смаку. Поки літак з Уханю сідав в аеропорту Харкова, жителі Нових Санжар заблокували дорогу до санаторію.

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння До санаторію автобуси з евакуйованими прибули в четвер, 20 лютого. Протести місцевих жителів переросли в протистояння з поліцією: в автобуси та правоохоронців полетіло каміння.

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Автобуси з людьми довелось брати під охорону Через агресивну поведінку протестувальників поліція оточила живим кордоном автобуси з евакуйованими з Уханю.

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Поліція намагається забезпечити проїзд автобусів з евакуйованими Підрозділам поліції, викликаним у селище Нові Санжари, довелося відтісняти з дороги протестувальників. Декілька поліцейських отримали поранення.

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю На допомогу викликали бронетехніку Аби забезпечити безперешкодний проїзд автобусів з евакуйованими, Нацгвардія стягнула до селища навіть декілька одиниць бронетехніки.

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Затримані й поранені Під час безладів та зіткнень з поліцією в Нових Санжарах було затримано 24 учасники акції. За медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття за фактом заворушень двох кримінальних проваджень.

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Український прем'єр відвідав Нові Санжари Прем'єр Олексій Гончарук терміново вилетів на місце подій, де зібрав брифінг. Він повідомив, що в Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду. У свою чергу Зоряна Скалецька повідомила, що перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю. Вона сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни.

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Ситуація в Нових Санжарах нормалізується Станом на ранок 21 лютого ситуація нормалізувалася. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці відпустили 23 із 24 затриманих. П'ять правоохоронців опинилися в лікарні. Прем'єр Олексій Гончарук назвав сплеск насильства в Нових Санжарах наслідком інформаційної війни, яка ведеться проти України. Автор: Микола Кондратенко

