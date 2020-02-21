 Заворушення у Нових Санжарах: у поліції спростували інформацію про арешти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2020

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Заворушення у Нових Санжарах: у поліції спростували інформацію про арешти

Суд у Полтаві обирає запобіжний захід двом підозрюваним в участі у заворушеннях у Нових Санжарах, повідомлено про підозру ще п'ятьом особам.

Під час заворушень у Нових Санжарах, 20 лютого 2020 року

Під час заворушень у Нових Санжарах, 20 лютого 2020 року

У Національній поліції України в Полтавській області спростували поширену раніше інформацію про те, що суд у Полтаві заарештував чотирьох підозрюваних в участі в масових заворушеннях у Нових Санжарах на Полтавщині.

"Наразі в Октябрському районному суді Полтави розглядається клопотання про обрання двом особам виду запобіжного заходу. Також підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу іншим фігурантам кримінального провадження. Перепрошуємо за неточну інформацію, оприлюднену раніше", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції в Полтавській області, що було опубліковано ввечері у вівторок, 25 лютого.

У повідомленні зауважено, що у рамках кримінальних проваджень, які розслідуються Слідчим управлінням поліції Полтавщини, повідомлено про підозру ще п'ятьом особам.

Раніше у вівторок речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв повідомив, що Октябрський райсуд Полтави заарештував чотирьох підозрюваних в участі в масових заворушеннях у Нових Санжарах. "Повідомлено п'ять підозр, по чотирьом особам з п'яти обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб", - сказав Сулаєв. Він також повідомив, що правоохоронці встановлюють місце перебування п'ятого підозрюваного.

Напередодні, 24 лютого, суд відправив під нічний домашній арешт підозрюваного в травмуванні поліцейських в Нових Санжарах.

Поліція розслідує шість проваджень

Між тим слідче управління поліції Полтавської області розслідує вже шість кримінальних проваджень через заворушення в Нових Санжарах. "До Єдиного реєстру досудових розслідувань також внесли відомості за ст. 295 Кримінального кодексу України - заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку", - повідомили в пресслужбі поліції Полтавської області. 

Зазначається, що наразі поліція вивчає роль кожного з учасників у масових заворушеннях та інших діях, які підпадають під дію кримінального або адміністративного закону.

Заворушення у Нових Санжарах

20 лютого 45 українців і 27 іноземців, які були евакуйовані з китайського міста Ухань - епіцентру спалаху коронавірусу, доставили до медичного центру Нацгвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області. Це спричинило протести місцевих жителів та сутички з правоохоронцями. Також протестувальники намагалися перешкодити проїзду колони з евакуйованими.

У результаті поліція затримала 24 людей, однак згодом 23 з них відпустила. За медичною допомогою після сутичок звернулися дев'ять правоохоронців та один цивільний. Евакуйовані перебуватимуть у "Нових Санжарах" на карантині 14 днів.

  • На борту літака були не тільки українці

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    На борту літака були не тільки українці

    За даними міністерства охорони здоров'я України, на борту літака було 45 українців, 27 іноземців і члени екіпажу з медиками. Серед іноземців - громадяни Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Коста-Рики та інших країн.

  • Літак авіакомпанії SkyUp

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Літак - на дезінфекцію

    Літак авіакомпанії SkyUp, що здійснював евакуацію, пройшов процедуру дезінфекції. На кілька годин він залишався закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше в ньому поміняють фільтри системи кондиціонування.

  • Медики в захисних костюмах та респіраторах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Медиків, які супроводжували евакуйованих, теж на карантин

    Медпрацівники в захисних костюмах та респіраторах, які обслуговували спецрейс з Уханю, йдуть до автобусів. Медики, а також члени екіпажу літака, рятувальники, митники й прикордонники, які супроводжували й обслуговували евакуйованих, також пройдуть двотижневий карантин.

  • У Нових Санжарах готуються до гостинного прийому

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Тим часом у Нових Санжарах...

    Евакуйованих з Уханю вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області. Місцевим жителям це прийшлося не до смаку. Поки літак з Уханю сідав в аеропорту Харкова, жителі Нових Санжар заблокували дорогу до санаторію.

  • Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння

    До санаторію автобуси з евакуйованими прибули в четвер, 20 лютого. Протести місцевих жителів переросли в протистояння з поліцією: в автобуси та правоохоронців полетіло каміння.

  • Кордон поліції навколо автобусів з евакуйованими з Уханю

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Автобуси з людьми довелось брати під охорону

    Через агресивну поведінку протестувальників поліція оточила живим кордоном автобуси з евакуйованими з Уханю.

  • Сутички в Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Поліція намагається забезпечити проїзд автобусів з евакуйованими

    Підрозділам поліції, викликаним у селище Нові Санжари, довелося відтісняти з дороги протестувальників. Декілька поліцейських отримали поранення.

  • Бронетехника у Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    На допомогу викликали бронетехніку

    Аби забезпечити безперешкодний проїзд автобусів з евакуйованими, Нацгвардія стягнула до селища навіть декілька одиниць бронетехніки.

  • Аби заспокоїти натовп, поліція почала затримувати протестувальників

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Затримані й поранені

    Під час безладів та зіткнень з поліцією в Нових Санжарах було затримано 24 учасники акції. За медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття за фактом заворушень двох кримінальних проваджень.

  • Гончарук, Скалецька та Аваков дають брифінг у Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Український прем'єр відвідав Нові Санжари

    Прем'єр Олексій Гончарук терміново вилетів на місце подій, де зібрав брифінг. Він повідомив, що в Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду. У свою чергу Зоряна Скалецька повідомила, що перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю. Вона сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни.

  • Санаторій в Нових Санжарах, де розмістили евакуйованих з Уханю

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Ситуація в Нових Санжарах нормалізується

    Станом на ранок 21 лютого ситуація нормалізувалася. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці відпустили 23 із 24 затриманих. П'ять правоохоронців опинилися в лікарні. Прем'єр Олексій Гончарук назвав сплеск насильства в Нових Санжарах наслідком інформаційної війни, яка ведеться проти України.

    Автор: Микола Кондратенко


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