Заворушення в Нанті: поліцейському висунули звинувачення

Сутички між французькою молоддю і поліцієюу різних районах Нанта продовжились і в ніч на суботу, 7 липня, повідомляє агенція AFP. Агресивно налаштовані молодики підпалювали автомобілі й сміттєві баки та кидали в правоохоронців пляшками з запалювальною сумішшю. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ, щоб взяти ситуацію під контроль. Для допомоги правоохоронцям залучили спецпідрозділ Республіканської роти безпеки.

Причиною заворушень, котрі розпочалися 3 липня, стала загибель 22-річного чоловіка, якого застрелив співробітник поліції. Поліцейський спочатку заявляв, що діяв в рамках самооборони під час спроби арешту 22-річного водія автівки, котру зупинили правоохоронці. Пізніше ж він повідомив слідчим, що вистрелив випадково.

"Він визнає, що зробив заяву, котра не відповідала дійсності", - повідомив адвокат поліцейського. Співробітнику поліції висунули обвинувачення в ненавмисному вбивстві.