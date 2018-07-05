 Заворушення в Нанті: поліцейському висунули звинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2018

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Новини

Заворушення в Нанті: поліцейському висунули звинувачення

У французькому Нанті вже 4 ночі поспіль не вщухають заворушення після того, як поліцейський застрелив чоловіка. Правоохоронець каже, що випадково вистрелив.

Поліція в Нанті

Поліція в Нанті

Сутички між французькою молоддю і поліцієюу різних районах Нанта продовжились і в ніч на суботу, 7 липня, повідомляє агенція AFP. Агресивно налаштовані молодики підпалювали автомобілі й сміттєві баки та кидали в правоохоронців пляшками з запалювальною сумішшю. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ, щоб взяти ситуацію під контроль. Для допомоги правоохоронцям залучили спецпідрозділ Республіканської роти безпеки.

Причиною заворушень, котрі розпочалися 3 липня, стала загибель 22-річного чоловіка, якого застрелив співробітник поліції. Поліцейський спочатку заявляв, що діяв в рамках самооборони під час спроби арешту 22-річного водія автівки, котру зупинили правоохоронці. Пізніше ж він повідомив слідчим, що вистрелив випадково.

"Він визнає, що зробив заяву, котра не відповідала дійсності", - повідомив адвокат поліцейського. Співробітнику поліції висунули обвинувачення в ненавмисному вбивстві.

 

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