Завод Фірташа доплатить у бюджет Росії за забруднення у Криму

Арбітражний суд незаконно анексованого Росією Криму постановив, що завод "Кримський титан" в Армянську повинен доплатити до бюджетів бюджетної системи Росії 736,9 мільйона рублів (у перерахунку - близько дев'яти мільйонів євро) за негативний вплив на навколишнє середовище. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному в неділю, 9 вересня, на сайті Федеральної служби РФ з нагляду у сфері природокористування.

Перевірка цією службою заводу встановила, що основні види відходів на підприємстві - рідкі промислові відходи, які розміщені в кислотонакопичувачі, зазначається в повідомленні. Саме через негативний вплив цих відходів на навколишнє середовище і зроблено донарахування. Керівництво "Кримського титану" оскаржило законність донарахування, але суд відмовив у задоволенні відповідної заяви.

Завод зупинив роботу

Заступник гендиректора заводу Андрій Догадов 10 вересня підтвердив інформацію про повну зупинку роботи "Кримського титану", про що стало відомо напередодні. Коли підприємство відновить виробництво, невідомо. Раніше повідомлялося, що це відбудеться тільки після його модернізації.

З кінця серпня жителі півночі анексованого Криму і півдня сусідньої Херсонської області скаржилися на схожий на іржу маслянистий наліт, що покрив металеві предмети. Люди також повідомляли про подразнення та біль у горлі, висипи на шкірі та нудоту у дітей. До лікарень зверталися пацієнти з ознаками хімічного отруєння. Влада анексованого Криму прийшла до висновку, що причиною забруднення повітря стали випаровування з кислотонакопичувача заводу "Кримський титан", який після анексії півострова Росією був перереєстрований як філія російського ТОВ "Титановые инвестиции", яке контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

З Армянська було вивезено понад чотири тисячі осіб, а всі школи і дитячі садки міста - закриті на два тижні.

Тим час у понеділок в українському міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомили, що пересувна лабораторія не виявила перевищень гранично допустимої концентрації забруднювальних речовин у селі Першокостянтинівка Чаплинського району Херсонської області. Перевірка була проведена у зв'язку з хімічними викидами на заводі "Кримський титан". Лабораторія продовжить роботу в селі Преображенка Каланчацького району Херсонської області.