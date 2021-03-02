Завершено досудове розслідування у справі щодо зловживань в ОАСК

Закінчено досудове розслідування за підозрою зловживань в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК), повідомили пресслужби Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у середу ввечері, 17 березня.

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Це розслідування стосується підозр у спробах захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями ОАСК у змові з низкою інших осіб, уточнюють у НАБУ.

Серед підозрюваних - голова ОАСК, два його заступники, чотири судді ОАСК, голова державної судової адміністрації України та три фізичні особи.

"За версією слідства, вказані особи, загалом 11, діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі", - йдеться у повідомленні.

Як вважають слідчі, "фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнесових кіл".

Прокурори САП та детективи НАБУ наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня, бо ще не надійшли результати експертиз, а необхідні слідчі дії не здійснені в повному обсязі.

Крім того, у НАБУ І САП наголосили, що підозрювані (голова та судді ОАСК) неодноразово ухилялися від органу досудового розслідування, порушували процесуальні обов'язки, чим фактично перешкоджали завершенню розслідування.

17 березня підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

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