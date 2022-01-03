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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "забруднення повітря".
Про забруднення повітря говорять, коли в повітря потрапляють шкідливі для довкілля та здоров'я людини речовини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?
Далекі перельоти, дорогі авто, м'ясні делікатеси і споживацтво - заможні люди здебільшого завдають неабияку шкоду довкіллю. Один німецький бізнесмен вирішив цілковито змінити свій стиль життя, аби скоротити свій негативний вплив на природу. Дивіться, як це йому вдається!
В Ісландії запрацював найбільший у світі завод із вловлювання СО2. Він збирає повітря з атмосфери і витягує з нього вуглець. Його можна переробляти і заново використовувати. Схоже на чудовий інструмент у боротьбі зі зміною клімату. Однак дещо стоїть на заваді…
Проблема зі сміттям - одна з ключових для багатьох ОТГ, адже більшість українських сіл ніколи не мали централізованого вивозу відходів. Найчастіше селяни або спалювали відходи, або створювали нелегальні сміттєзвалища в лісосмугах. Чи допоможе децентралізація вирішити проблему з відходами? Дивіться репортаж DW, як одній ОТГ вдалося стати передовою в цьому питанні.