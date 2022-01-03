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Забруднення повітря

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "забруднення повітря".

Про забруднення повітря говорять, коли в повітря потрапляють шкідливі для довкілля та здоров'я людини речовини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як виглядатиме місто майбутнього? (03.01.2022) 03.01.2022

Багато міст світу потерпають від смогу. Забруднення повітря - реальна небезпека для людського здоров’я. Індійське місто Пуна шукає ефективні екологічні рішення. І знаходить! Дивіться самі!
Смерть дитини через забруднене повітря? Європа у фокусі (відео)

Смерть дитини через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео) 15.11.2021

Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?
Смерть дитини через забруднене повітря? - Європа у фокусі (15.11.2021)

Смерть дитини через забруднене повітря? - "Європа у фокусі" (15.11.2021) 15.11.2021

Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?
Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (відео)

Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (відео) 10.11.2021

На Кліматичному форумі СОР26 в Глазго Україна представила свій запланований внесок у боротьбу зі зміною клімату. Наскільки амбітні її кліматичні цілі та як саме Україна планує їх досягати?

Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (09.11.2021) 09.11.2021

На Кліматичному форумі СОР26 Україна представила свій внесок у боротьбу зі зміною клімату. Йдеться, зокрема, про скорочення викидів СО2. Наскільки амбітні кліматичні цілі України та як планують їх досягати?

Життя без шкідливого впливу на довкілля: німецький бізнесмен як взірець? (06.10.2021) 06.10.2021

Далекі перельоти, дорогі авто, м'ясні делікатеси і споживацтво - заможні люди здебільшого завдають неабияку шкоду довкіллю. Один німецький бізнесмен вирішив цілковито змінити свій стиль життя, аби скоротити свій негативний вплив на природу. Дивіться, як це йому вдається!

Найбільший у світі завод із вловлювання СО2 (09.09.2021) 09.09.2021

В Ісландії запрацював найбільший у світі завод із вловлювання СО2. Він збирає повітря з атмосфери і витягує з нього вуглець. Його можна переробляти і заново використовувати. Схоже на чудовий інструмент у боротьбі зі зміною клімату. Однак дещо стоїть на заваді…
Пожежі у Греції і Туреччині: боротьба з вогнем триває

Пожежі у Греції і Туреччині: боротьба з вогнем триває 06.08.2021

У Греції через вогонь десятки постраждалих людей, особливо драматичною є ситуація поблизу Афін, жителів міста попередили про забруднення повітря.
Після інциденту на Рівнеазоті: наступна аварія - питання часу?

Після інциденту на "Рівнеазоті": наступна аварія - питання часу? 22.07.2021

На підприємстві "Рівнеазот" тривають роботи з усунення наслідків розгерметизації трубопроводу в цеху азотної кислоти. Місцева влада заявляє, що загрози довкіллю й життю людей немає, однак екологи налаштовані скептично.

Триколісний велосипед як альтернатива автомобілям, автобусам і потягам? (14.07.2021) 14.07.2021

Волонтерський проєкт у німецькому Бонні хоче показати: зробити внесок у порятунок планети легше, ніж здається. За допомогою вантажного велосипеда.

Названо місто з найбруднішим повітрям у Німеччині

Названо місто з найбруднішим повітрям у Німеччині 23.06.2021

За даними Європейського агентства з довкілля, у ФРН найбільше від забруднення повітря страждають жителі Берліна. Хоча в масштабах ЄС ситуацію в місті оцінюють як порівняно добру.
Суд ЄС засудив Німеччину за надмірне забруднення повітря діоксидом азоту

Суд ЄС засудив Німеччину за надмірне забруднення повітря діоксидом азоту 03.06.2021

Суд Європейського Союзу ухвалив, що уряд Німеччини тривалий час не вживав достатніх заходів у боротьбі із забрудненням повітря діоксидом азоту.
Вугільні ТЕС України забруднюють повітря найбільше в Європі - дослідження

Вугільні ТЕС України забруднюють повітря найбільше в Європі - дослідження 25.05.2021

За викидами зольного пилу українські електростанції забруднюють повітря більше за країни ЄС, Туреччину і Західні Балкани разом узяті, з'ясували екологи.
Найбрудніше місто у світі - Європа у фокусі (відео)

Найбрудніше місто у світі - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2021

Забруднення повітря: чому в Сараєві небезпечно дихати. "Турецький Навальний": як у Туреччині борються з критиками Ердогана. Найбільший ринок у Європі: куди ходять французи замість ресторанів.

Тротуарна плитка зі сміття: як ОТГ на Вінниччині утилізує відходи (05.02.2021) 05.02.2021

Проблема зі сміттям - одна з ключових для багатьох ОТГ, адже більшість українських сіл ніколи не мали централізованого вивозу відходів. Найчастіше селяни або спалювали відходи, або створювали нелегальні сміттєзвалища в лісосмугах. Чи допоможе децентралізація вирішити проблему з відходами? Дивіться репортаж DW, як одній ОТГ вдалося стати передовою в цьому питанні.

У Китаї запрацювала система продажу сертифікатів на викиди CO2

У Китаї запрацювала система продажу сертифікатів на викиди CO2 01.02.2021

Система продажу сертифікатів на викиди вуглекислого газу почала працювати у Китаї. На початку дозволи будуть обов'язковими лише для енергетичних підприємств.
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