 Заборона фільмів і музики в громадському транспорті. Чи є щось подібне в Німеччині? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.02.2020

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Україна

Заборона фільмів і музики в громадському транспорті. Чи є щось подібне в Німеччині?

Українська практика "примусової" демонстрації кінофільму на весь автобус призводить до конфліктів між пасажирами та водіями. В Німеччині до власного простору пасажира інше ставлення.

Заборона фільмів і музики в громадському транспорті. Чи є щось подібне в Німеччині?

Депутати Верховної Ради планують покласти край "акустичному насильству" у громадському транспорті. Йдеться про заборону транслювати фільми й музику, наприклад, у салонах автобусів. Відповідний законопроєкт у параламенті зареєстрували 16 народних депутатів, серед яких ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. "Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи якогось серіалу", - написав В'ятрович у Facebook.

Задум депутатів простий - трансляція звуку музики чи фільмів на пасажирських рейсах дозволятиметься виключно через навушники. Динаміки ж в салоні повинні використовуватися для трансляції інформації про поїздку. Єдине місце, де прихильники групових прослуховувань та переглядів зможуть насолоджуватися фільмами або музикою - таксі та нерегулярні автобусні перевезення. Щоправда, за умови, що всі пасажири дали на це згоду.

Необхідність прийняття законопроєкту депутати пояснюють тим, що такі публічні трансляції фільмів та музики в транспорті набули масового поширення і створюють дискомфорт для багатьох пасажирів.  "Крім того, протести проти акустичного насильства, суперечки про мову, жанр, зміст аудіовізуального продукту, що транслюється в салоні, призводять до конфліктів пасажирів з водіями чи між собою", - йдеться в пояснюваній записці до законопроєкту.

Конфлікти через фільми

Такі конфлікти справді виникають і навіть стають відомими широкому загалу. Можна згадати нещодавній скандал на міжміському автобусному рейсі Луцьк-Київ.

Тоді парамедик Ярина Чорногуз, яка, за власним твердженням, нещодавно повернулась із зони бойових дій на Сході України, і волонтерка Анастасія Конфедерат попросили водія вимкнути російський серіал, який транслювався на весь салон. Водій зробити це відмовився. На знак протесту дівчата вийшли з автобусу на півдорозі.

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Згодом ця історія отримала продовження. Перевізник вибачився за поведінку свого водія. Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар, однак, звернувся в поліцію з проханням притягти до відповідальності дівчат через можливу дискримінацію російськомовного населення України. Крім того, нардеп заявив, що "ніяких законодавчих обмежень на демонстрацію фільмів в автобусі немає". 

Юридична сторона питання

Опитані DW юристи, однак, дотримуються іншої думки. Показ фільмів під час рейсу слід вважати додатковою послугою перевізника, яка в разі неврегульованості договором має надаватися за згодою пасажира, зауважила в розмові з DW старша юристка фірми "Анте" Катерина Іщенко. "Якби в умовах перевезення чи у рекламі перевізника було б щось на кшталт "Наші автобуси обладнані комфортними сидіннями та пасажири можуть насолоджуватися цікавими фільмами протягом рейсу", то купівля квитка означала б згоду із показом фільмів", - пояснює Іщенко. Однак на сайті перевізника, в автобусі якого спалахнула суперечка, подібної інформації нема, констатувала юристка.

Про те, що дозволено, а що - ні в громадському транспорті в Німеччині, пасажирам нагадують такі наклейки в салонах трамваїв та автобусів

Про те, що дозволено, а що - ні в громадському транспорті в Німеччині, пасажирам нагадують такі наклейки в салонах трамваїв та автобусів

Отже, якби пасажирів попередили про таку додаткову послугу, як показ фільмів російською мовою, це могло б вплинути на їхнє рішення щодо купівлі квитка. Хоча така ситуація, продовжила Іщенко, була б неправомірною: за законом, і послуги, і обслуговування повинне надаватися українською мовою. Звісно, пасажир може просити використовувати іншу мову під час персонального обслуговування. "Але, очевидно, що "примусова" демонстрація кінофільму на весь автобус не є прикладом персоналізації. Тому навіть проведення "референдуму" щодо російської мови в автобусі не надало б перевізнику права використовувати її під час рейсу, якщо бодай одна людина була б проти цього", - підкреслила юристка.

А як у Німеччині?

У громадському транспорті в Німеччині не транслюються гучно на весь салон ані фільми, ані музика. Згідно з розпорядженням федерального уряду, будь-які пристрої відтворення звуку дозволено використовувати винятково для оголошення зупинок та інформування пасажирів про дорожній рух. Як пояснили DW у муніципальній транспортній компанії SWB, яка займається пасажирськими перевезеннями в місті Бонн, трансляція музики та фільмів заборонена, оскільки це може відволікати водіїв.

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Схожа ситуація й на міжміських маршрутах. У компанії FlixBus, яка спеціалізується передусім на міжміських автобусних перевезеннях, відповідаючи на запит DW, зазначили, що в салонах автобусів пропонується музика та фільми, але слухати музику й дивитися фільми пасажири можуть лише, підключившись до бортової розважальної програми, за допомогою власних девайсів, використовуючи навушники.

Деякі вагони у німецьких потягах позначені як зони тиші: у цих вагонах пасажири мусять поводити себе особливо тихо, аби не заважати іншим

Деякі вагони у німецьких потягах позначені як зони тиші: тут пасажири мусять поводити себе особливо тихо, аби не заважати іншим

Найбільший залізничний перевізник Німеччини - Deutsche Bahn - теж не транслює музику чи фільми вголос. У швидкісних потягах ICE також є можливість підключитись до бортової розважальної програми. "Кожна людина може користуватися порталом ICE зі своїми мобільними пристроями через навушники", - зазначили в компанії.

Більше того, право на тишу забезпечується додатковими заходами. Так, при купівлі квитка пасажир може обрати тихі вагони і місця для сімей з маленькими дітьми. "Пасажири можуть заздалегідь вирішити, де хочуть сидіти. Для кожної зони ми просимо наших пасажирів не слухати музику і не дивитися фільм без навушників. Особливо у наших тихих вагонах ми просимо пасажирів не говорити по мобільному телефону", - підкреслили в компанії.

  • Посидіти на зупинці у Німеччині просто так не можна

    За що штрафують на вулицях Німеччини

    Посидіти на зупинці

    У Дюссельдорфі оштрафували 86-річного пенсіонера, який присів відпочити на зупинці. Причина - використання зупинки не за призначенням, адже чоловік не чекав на автобус. У деяких регіонах Німеччини дійсно можуть оштрафувати, якщо ви просто так сидите на станції або зупинці. Пенсіонеру, однак, платити 35 євро не довелося - він страждає на деменцію і хворобу серця, тож йому був потрібен відпочинок.

  • Берлінське метро

    За що штрафують на вулицях Німеччини

    Випити пива у метро

    Цього правила рідко дотримуються, однак алкоголь у громадському транспорті багатьох міст Німеччини справді заборонений. У автобуси, метро та трамваї можна заходити з пляшкою пива чи вина, однак відкорковувати та розпивати їх не можна. Це стосується, наприклад, Берліна, Кельна, Мюнхена, Нюрнберга, Гамбурга, Штутгарта та Дуйсбурга. На швидкісні потяги ІСЕ та IC це правило не поширюється.

  • Бананова шкірка

    За що штрафують на вулицях Німеччини

    Не найкраще добриво

    Бананову шкірку, яблучний недогризок і навіть ягідні кістки не варто кидати на землю: за такий проступок загрожує штраф від 10 до 20 євро.

  • Кебаб

    За що штрафують на вулицях Німеччини

    Посмакувати в автобусі

    Запах кебаба (шаурми) чи картоплі фрі навряд чи сподобається пасажирам громадського транспорту. Саме тому трапези в автобусах, метро та трамваях у деяких містах Німеччини не вітаються - приміром, у кельнських автобусах і метро це навіть заборонено. А якщо своєю їжею чи напоями забруднити сидіння, доведеться сплатити штраф 40 євро.

  • Набережна Рейну

    За що штрафують на вулицях Німеччини

    Кальян на березі

    З квітня 2017 року у Кельні заборонили курити кальян. Однак тільки в одному місці - на набережній Рейну у районі Дойц. Правопорушникам загрожує штраф від 75 до 150 євро.

  • Недопалки

    За що штрафують на вулицях Німеччини

    Викинути недопалок

    Випалити цигарку на вулиці, а потім кинути недопалок на асфальт - не найкраща ідея. За це можуть оштрафувати на 20 євро. Спеціальні смітники, до речі, у Німеччині повсюди.

  • Жувальна гумка

    За що штрафують на вулицях Німеччини

    Виплюнути жувальну гумку

    Жувальна гумка, яку випльовують, також вважається сміттям, яке кидають у непризначеному для цього місці. Такий проступок штрафується від 10 до 20 євро.

  • Тюльпани

    За що штрафують на вулицях Німеччини

    Зірвати квіти

    Німеччина рясніє яскравими і привабливими клумбами. Однак романтики, які зривають квіти, не пустощами займаються, а завдають матеріальної шкоди. Тобто зібрати букет на чужій клумбі чи нарвати квітів у парку безкарно не вийде - штрафи за це справжні. Але в Німеччині є багато місць, де можна ціком легально зрізати квіти, кинувши монетку у скриньку.

  • Помочитися на вулиці

    За що штрафують на вулицях Німеччини

    Помочитися на вулиці

    Wildpinkler - так у Німеччині називають людей, які не в силах добігти до туалету. З такими речами краще не жартувати, адже у найгіршому випадку правопорушника можуть навіть позбавити волі до одного року. Мінімальний штраф за хуліганство - 35 євро. Якщо ж комусь спаде на думку помочитися на пам'ятник, доведеться сплатити 5 тисяч євро.

    Автор: Ксенія Сафронова


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Докладно

Заборона фільмів і музики в громадському транспорті. Чи є щось подібне в Німеччині?

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