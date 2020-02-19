Заборона фільмів і музики в громадському транспорті. Чи є щось подібне в Німеччині?

Депутати Верховної Ради планують покласти край "акустичному насильству" у громадському транспорті. Йдеться про заборону транслювати фільми й музику, наприклад, у салонах автобусів. Відповідний законопроєкт у параламенті зареєстрували 16 народних депутатів, серед яких ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. "Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи якогось серіалу", - написав В'ятрович у Facebook.

Задум депутатів простий - трансляція звуку музики чи фільмів на пасажирських рейсах дозволятиметься виключно через навушники. Динаміки ж в салоні повинні використовуватися для трансляції інформації про поїздку. Єдине місце, де прихильники групових прослуховувань та переглядів зможуть насолоджуватися фільмами або музикою - таксі та нерегулярні автобусні перевезення. Щоправда, за умови, що всі пасажири дали на це згоду.

Необхідність прийняття законопроєкту депутати пояснюють тим, що такі публічні трансляції фільмів та музики в транспорті набули масового поширення і створюють дискомфорт для багатьох пасажирів. "Крім того, протести проти акустичного насильства, суперечки про мову, жанр, зміст аудіовізуального продукту, що транслюється в салоні, призводять до конфліктів пасажирів з водіями чи між собою", - йдеться в пояснюваній записці до законопроєкту.

Конфлікти через фільми

Такі конфлікти справді виникають і навіть стають відомими широкому загалу. Можна згадати нещодавній скандал на міжміському автобусному рейсі Луцьк-Київ.

Тоді парамедик Ярина Чорногуз, яка, за власним твердженням, нещодавно повернулась із зони бойових дій на Сході України, і волонтерка Анастасія Конфедерат попросили водія вимкнути російський серіал, який транслювався на весь салон. Водій зробити це відмовився. На знак протесту дівчата вийшли з автобусу на півдорозі.

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Згодом ця історія отримала продовження. Перевізник вибачився за поведінку свого водія. Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар, однак, звернувся в поліцію з проханням притягти до відповідальності дівчат через можливу дискримінацію російськомовного населення України. Крім того, нардеп заявив, що "ніяких законодавчих обмежень на демонстрацію фільмів в автобусі немає".

Юридична сторона питання

Опитані DW юристи, однак, дотримуються іншої думки. Показ фільмів під час рейсу слід вважати додатковою послугою перевізника, яка в разі неврегульованості договором має надаватися за згодою пасажира, зауважила в розмові з DW старша юристка фірми "Анте" Катерина Іщенко. "Якби в умовах перевезення чи у рекламі перевізника було б щось на кшталт "Наші автобуси обладнані комфортними сидіннями та пасажири можуть насолоджуватися цікавими фільмами протягом рейсу", то купівля квитка означала б згоду із показом фільмів", - пояснює Іщенко. Однак на сайті перевізника, в автобусі якого спалахнула суперечка, подібної інформації нема, констатувала юристка.

Про те, що дозволено, а що - ні в громадському транспорті в Німеччині, пасажирам нагадують такі наклейки в салонах трамваїв та автобусів

Отже, якби пасажирів попередили про таку додаткову послугу, як показ фільмів російською мовою, це могло б вплинути на їхнє рішення щодо купівлі квитка. Хоча така ситуація, продовжила Іщенко, була б неправомірною: за законом, і послуги, і обслуговування повинне надаватися українською мовою. Звісно, пасажир може просити використовувати іншу мову під час персонального обслуговування. "Але, очевидно, що "примусова" демонстрація кінофільму на весь автобус не є прикладом персоналізації. Тому навіть проведення "референдуму" щодо російської мови в автобусі не надало б перевізнику права використовувати її під час рейсу, якщо бодай одна людина була б проти цього", - підкреслила юристка.

А як у Німеччині?

У громадському транспорті в Німеччині не транслюються гучно на весь салон ані фільми, ані музика. Згідно з розпорядженням федерального уряду, будь-які пристрої відтворення звуку дозволено використовувати винятково для оголошення зупинок та інформування пасажирів про дорожній рух. Як пояснили DW у муніципальній транспортній компанії SWB, яка займається пасажирськими перевезеннями в місті Бонн, трансляція музики та фільмів заборонена, оскільки це може відволікати водіїв.

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Схожа ситуація й на міжміських маршрутах. У компанії FlixBus, яка спеціалізується передусім на міжміських автобусних перевезеннях, відповідаючи на запит DW, зазначили, що в салонах автобусів пропонується музика та фільми, але слухати музику й дивитися фільми пасажири можуть лише, підключившись до бортової розважальної програми, за допомогою власних девайсів, використовуючи навушники.

Деякі вагони у німецьких потягах позначені як зони тиші: тут пасажири мусять поводити себе особливо тихо, аби не заважати іншим

Найбільший залізничний перевізник Німеччини - Deutsche Bahn - теж не транслює музику чи фільми вголос. У швидкісних потягах ICE також є можливість підключитись до бортової розважальної програми. "Кожна людина може користуватися порталом ICE зі своїми мобільними пристроями через навушники", - зазначили в компанії.

Більше того, право на тишу забезпечується додатковими заходами. Так, при купівлі квитка пасажир може обрати тихі вагони і місця для сімей з маленькими дітьми. "Пасажири можуть заздалегідь вирішити, де хочуть сидіти. Для кожної зони ми просимо наших пасажирів не слухати музику і не дивитися фільм без навушників. Особливо у наших тихих вагонах ми просимо пасажирів не говорити по мобільному телефону", - підкреслили в компанії.