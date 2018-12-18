Заборона одноразового пластику: чи наслідує Україна приклад ЄС? (відео)

Вже за два роки у ЄС повністю відмовляться від деяких виробів одноразового використання із пластику. Під заборону потрапили пластиковий посуд, столові прибори, соломинки, ватні палички , палички для розмішування цукру, а також палички для повітряних кульок. Крім цього, країни-члени Євросоюзу до 2025 року будуть зобов’язані переробляти 90% пластикових пляшок, а виробники напоїв повинні будуть фінансувати переробку. В Україні побоюються, що пластикові вироби, які заборонили в ЄС, можуть почати збувати в Україну:



