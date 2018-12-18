 Заборона одноразового пластику: чи наслідує Україна приклад ЄС? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Заборона одноразового пластику: чи наслідує Україна приклад ЄС? (відео)

За два роки в Євросоюзі заборонять одноразовий посуд, пластикові соломинки і ватні палички. Як це рішення вплине на Україну і чи наслідує вона приклад ЄС - з’ясовувала DW.

Plastikgeschirr (picture-alliance/WILDLIFE/G. Lacz)

У Євросоюзі заборонять одноразовий пластик

Вже за два роки у ЄС повністю відмовляться від деяких виробів одноразового використання із пластику. Під заборону потрапили пластиковий посуд, столові прибори, соломинки, ватні палички , палички для розмішування цукру, а також палички для повітряних кульок. Крім цього, країни-члени Євросоюзу до 2025 року будуть зобов’язані переробляти 90% пластикових пляшок, а виробники напоїв повинні будуть фінансувати переробку. В Україні побоюються, що пластикові вироби, які заборонили в ЄС, можуть почати збувати в Україну: 


 

DW.COM

Як Німеччина боротиметься проти пластикового сміття

Зростаюча кількість пластикового сміття - загроза для довкілля. Як Німеччина проти цього боротиметься? (03.12.2018)  

Боротьба зі сміттям: чи врятує відмова від пластику (відео)

Пластик стає одним з найнебезпечніших відходів: його об'єми стрімко збільшуються. Проте традиційні шляхи боротьби з надміром сміття, як виявилося, не такі вже й корисні для довкілля. (08.11.2018)  

"Генеральне прибирання": як океан рятуватимуть від пластику (відео)

Сміття в океані "виловлюватиме" плавучий колектор, створений компанією Ocean Cleanup. Пластик вивозитимуть суднами до Європи, де його перероблятимуть.  (13.09.2018)  

Також за темою

Заборона пластикових пакетів: Грузія перша у Східній Європі (13.09.2018) 13.09.2018

Грузія першою на пострадянському просторі забороняє одноразові поліетиленові пакети. Заборона набуде чинності вже з 1 жовтня. DW нагадує, де ще діють такі заборони.

Deutschland Müll Coffee-to-go-Becher

В Євросоюзі можуть заборонити одноразовий посуд із пластику 28.05.2018

Єврокомісія презентувала план заходів зі зменшення використання пластику, який, зокрема, передбачає заборону використання одноразового посуду, трубочок-соломинок та певних видів упаковки.

Реклама

Докладно

Шахта Проспер-Ганіель у Боттропі

Як шахтарський Боттроп у Німеччині стане центром інновацій

У вугільному серці Німеччині - Рурі - закривається остання копальня. Як до цього підготувалося мономісто Боттроп.  

Гельсінкі згори, а є ще під землею...

Як фіни розбудовують Гельсінкі під землею (відео)

У Гельсінкі під землею з'являться не лише торгові центри, а й вокзали, басейни та музеї. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  