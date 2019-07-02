Заборона літати до Грузії коштуватиме російським авіакомпаніям три мільярди рублів

Указ президента Росії Володимира Путіна про заборону російським авіакомпаніям виконувати рейси до Грузії, який набрав чинності у понеділок, 8 липня, буде коштувати їм близько трьох мільярдів рублів (близько 42 мільйонів євро). Про це напередодні повідомив міністр транспорту Росії Євген Дітріх.

"Зараз розрахунки проводяться. Попередньо ми оцінюємо цю суму, попередньо, дуже попередньо, в районі близько трьох мільярдів рублів", - повідомив він, уточнивши, що в цю суму входять як прямі збитки, так і втрачена вигода. За його словами, авіакомпанії представлять уточнені розрахунки до середини липня.

Тим часом в Грузії залишаються майже п'ять тисяч російських туристів, які не скористалися можливістю здати квитки до Росії або обміняти їх на більш ранні дати. Міністр повідомив про виділення додаткових коштів на повернення туристів в перший тиждень після 8 липня.

Як повідомлялося, 21 червня Володимир Путін підписав безстроковий указ, що забороняє російським авіакомпаніям з 8 липня виконувати рейси до Грузії. Збитки авіакомпаній повинні бути відшкодовані з федерального бюджету після затвердження методики їхнього підрахунку.

З 20 червня в Тбілісі почалися протести, причиною яких став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії російський депутат і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту. Опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу, що вона допустила цю ситуацію. Внаслідок протестів у відставку пішов голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе.