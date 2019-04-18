Заборона без заборони: які наслідки для України від обмежень поставок нафтопродуктів з РФ

Росія обмежує експорт нафти та нафтопродуктів до України. Як заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, таке рішення ухвалене у відповідь "на недружні дії України". "Визначається перелік тих товарів, які з 1 червня цього року можна буде вивозити в Україну тільки на підставі окремих дозволів. У цю категорію включена продукція ПЕК, у тому числі вугілля, і ті ж самі нафта і нафтопродукти", - сказав Медведєв на засіданні російського уряду у четвер, 18 квітня.

Пізніше на сайті уряду Росії оприлюднено текст постанови, в якій під експортну заборону потрапили сира нафта, масла, вазелін та кокс нафтовий, бітумні та асфальтні суміші та інші вироби з нафтопродуктів. Окрім цього, у документі наводиться перелік продукції, для експорту якої потрібно брати дозвіл у міністерстві економічного розвиту Російської Федерації. У цей перелік потрапили кам'яне, буре коксоване вугілля, товарні бензини, дизельне пальне, пропан, бутан та інші скраплені гази. "Ми змушені свої інтереси захищати і вжити відповідних заходів ", - заявив голова російського уряду.

Без паніки

В Україні економічні обмеження з боку Росії сприйняли спокійно. Жоден з українських урядовців на час публікації статті не прокоментував відповідні кроки російського уряду та заяви Дмитра Медведєва. Натомість українські експерти вважають, що подібні економічні обмеження та заборони РФ не матимуть значного впливу на український енергетичний ринок, оскільки він вже давно диверсифікований. Зокрема, за словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, з російського ринку до України поставляють лише нафтопродукти, зокрема, дизельне пальне та скраплений газ. "Нафту Україна не купує в Росії з 2012 року, бензин взагалі не купуємо, бо у нас його у самих профіцит", - сказав DW Куюн.

За даними Державної фіскальної служби України, у січні-березні 2019 року крана імпортувала нафтопродуктів більш як на 1,1 мільярда доларів. При цьому імпорт нафтопродуктів з Росії становив лише 460 мільйонів доларів. За даними консалтингової компанії UPECO, на ринку нафтопродуктів України російське дизпаливо займає 42 відсотки, на ринку скрапленого газу залежність від російського палива менша - лише 29 відсотків.

"Турбулентність" буде

Експерти вважають, що у червні, коли російські обмеження набудуть чинності й у РФ напевно виникнуть проблеми з отриманням дозволів на експорт, українським споживачам потрібно буде перечекати "місяць турбулентності", аби трейдери переорієнтувались на нові ринки поставок палива. "Через ці російські обмеження трагедії в Україні не буде. Нам є де взяти дизпаливо і скраплений газ. У нас є Кременчуцький НПЗ, потужні морські перевалки, суходільне сполучення з Європою. Для закупки дизпалива Україна переорієнтується на Білорусь, для скрапленого газу - на Казахстан та Польщу", - прогнозує Куюн. Він впевнений, що постачання скрапленого газу буде заміщене за рахунок морських поставок, Казахстану і західного кордону, і в середньому зростання ціни на скраплений газ може становити дві гривні за літр.

При чому досвід швидкого переорієнтування ринку в Україні вже є. Адже у 2015 році Росія вже забороняла експорт дизельного пального в Україну, у 2017 році - скрапленого газу. Саме тоді було введене регулювання російською стороною поставок нафтопродуктів і газів в Україну з отриманням дозволу на експорт у Федеральній службі з технічного та експортного контролю Росії. Нині такий дозвіл потрібно буде отримувати в міністерстві економ розвитку РФ. "Такі дії та заяви Росії є політичними та обумовлені виборчою ситуацією в Україні. Трейдери не вважають, що ситуація кардинально поміняється. Як возили з Росії, так і возитимуть. У них є ще шість тижнів підлаштуватися під змінені умови", - наголошує аналітик компанії UPECO Олександр Сіренко. Він впевнений, що українці не відчують на собі наслідків російських "заборон".

Проблематичне вугілля

Інша ситуація з вугіллям. За даними державної служби статистики України, у 2018 частка імпортованого Україною вугілля з Росії становила понад 70 відсотків. І залежність від російського вугілля зростає. Минулого року Україна імпортувала з РФ на 10,6 відсотка більше ніж позаминулого. У 2018 році Україна придбала у Росії 15 мільярдів тонн вугілля на 1,8 мільярда доларів. В основному це антрацитове та бітумінозне і коксівне вугілля.

"Українські металургійні комбінати залежать від поставок вугілля з Росії. Для них це обмеження буде болісним. Доведеться переорієнтуватися на поставки морем вугілля з Австралії, Бразилії, США. А це додаткові витрати", - відзначає експерт з енергетичних ринків компанії Dragon Capital Денис Саква.

За його словами, найбільше від таких обмежень постраждає ринок сталі. Окрім цього, найбільше дефіцит антрацитового вугілля відчує Луганська ТЕС, яка знаходиться у місті Щастя на території, підконтрольній українському уряду. Експерт наголошує, що доправити туди вугілля, окрім як з Росії, нині в Україні немає технічної можливості, і якщо уряд РФ запровадить заборону на поставки, то ця ТЕС може бути відключена. Але таке можливо лише за умови, що міністерство економічного розвиту РФ не погодить російським компаніям-постачальникам дозвіл на поставки в Україну. Однак, за словами експертів, самій Росії вигідно продавати вугілля Україні.