Заарештована у США росіянка Бутіна може визнати свою провину

Росіянка Марія Бутіна, яку звинуватили у США в незаконній діяльності агенткою на користь Кремля, може визнати свою провину. Адвокати Бутіної та прокурори в понеділок, 10 грудня, спрямували до Федерального суду в Вашингтоні спільне клопотання з проханням призначити на цьому тижні дату засідання, де Бутіна зможе змінити свою заяву про невизнання провини.

Адвокати уточнили, що Бутіна нині залишається під вартою. Сторона захисту пропонує провести засідання в цій справі з 11 по 13 грудня.

Водночас невідомо, чи укладала Бутіна угду зі слідством, передає інформагенція dpa.

Марію Бутіну підозрюють у роботі іноземною агенткою у США без реєстрації. Її затримали у Вашингтоні в липні 2018 року.

Прокуратура США демонструвала фото контактів Бутіної з російською розвідкою. За даними ФБР, жінка налагоджувала відносини з американськими політиками "з метою встановлення "обхідних" каналів комунікації". "Ці зв'язки могли бути використані Росією з метою втручання в процес прийняття рішень в США для просування російських інтересів", - повідомляється в документах суду.

Росія вимагає від США "якнайшвидшого звільнення" своєї громадянки.