 Заарештована у США росіянка Бутіна може визнати свою провину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

Заарештована у США росіянка Бутіна може визнати свою провину

Захист Марії Бутіної та прокурори просять суд призначити засідання, на якому обвинувачена зможе змінити свою заяву про невизнання провини.

Марія Бутіна

Марію Бутіну підозрюють у роботі іноземною агенткою у США без реєстрації

Росіянка Марія Бутіна, яку звинуватили у США в незаконній діяльності агенткою на користь Кремля, може визнати свою провину. Адвокати Бутіної та прокурори в понеділок, 10 грудня, спрямували до Федерального суду в Вашингтоні спільне клопотання з проханням призначити на цьому тижні дату засідання, де Бутіна зможе змінити свою заяву про невизнання провини.

Адвокати уточнили, що Бутіна нині залишається під вартою. Сторона захисту пропонує провести засідання в цій справі з 11 по 13 грудня.

Водночас невідомо, чи укладала Бутіна угду зі слідством, передає інформагенція dpa.

Марію Бутіну підозрюють у роботі іноземною агенткою у США без реєстрації. Її затримали у Вашингтоні в липні 2018 року.

Прокуратура США демонструвала фото контактів Бутіної з російською розвідкою. За даними ФБР, жінка налагоджувала відносини з американськими політиками "з метою встановлення "обхідних" каналів комунікації". "Ці зв'язки могли бути використані Росією з метою втручання в процес прийняття рішень в США для просування російських інтересів", - повідомляється в документах суду. 

Росія вимагає від США "якнайшвидшого звільнення" своєї громадянки.

DW.COM

Росія вимагає від США звільнення Марії Бутіної

Сергій Лавров у розмові з Майком Помпео 21 липня наголосив на необхідності "якнайшвидшого звільнення" росіянки Марії Бутіної, яку у США обвинувачують у роботі іноземним агентом без реєстрації. (21.07.2018)  

"Агент Кремля": затриманій у США росіянці висунули нові обвинувачення

Росіянку Марію Бутіну звинувачують у фактичній роботі іноземним агентом у США без відповідної реєстрації. За новим обвинуваченням їй загрожує до 10 років позбавлення волі. (18.07.2018)  

У США затримали росіянку за звинуваченням в роботі агенткою РФ

29-річної росіянці Марії Бутіній у США пред'явлені звинувачення в спробах впливати на американську політику в інтересах Росії за вказівкою російського чиновника. Її адвокат заперечує всі звинувачення. (17.07.2018)  

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