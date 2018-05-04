 Жіноча збірна США з футболу учетверте виграла Чемпіонат світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2019

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Новини

Жіноча збірна США з футболу учетверте виграла Чемпіонат світу

У фінальному матчі в Ліоні американки перемогли з рахунком 2:0 збірну Нідерландів. Кращою гравчинею турніру визнано американку Меган Рапіноу.

Жіноча збірна США святкує перемогу на Чемпіонаті світу з футболу

Жіноча збірна США святкує перемогу на Чемпіонаті світу з футболу

Жіноча збірна США з футболу виправдала роль фаворита та здобула впевнену перемогу на Чемпіонаті світу, який проходив у Франції. У фінальному поєдинку в Ліоні за присутності майже 58 тисяч глядачів у неділю, 7 липня, американки обіграли чинних чемпіонок Європи, збірну Нідерландів, з рахунком 2:0. 

Після рівного першого тайму, який завершився нульовою нічиєю, на 61-й хвилині збірну США вивела вперед головна зірка команди - нападниця Меган Рапіноу. Вона холоднокровно реалізувала пенальті, призначений за грубу гру в штрафному майданчику з боку гравчині збірної Нідерландів.

Меган Рапіноу святкує перший гол у ворота збірної Нідерландів

Меган Рапіноу святкує перший гол у ворота збірної Нідерландів

А на 69-й хвилині півзахисниця збірної США Роуз Лавель красивим ударом в нижній кут воріт з лінії штрафного майданчика завершила сольний прохід. Третє місце напередодні вибороли шведки, які перемогли збірну Англії 2:1. 

Рапіноу стала найкращої бомбардиркою чемпіонату - 6 голів, а також визнана найкращою гравчинею турніру. 

Рапіноу (у центрі) - найкраща бомбардирка чемпіонату

Рапіноу (у центрі) - найкраща бомбардирка чемпіонату

Американки вже учетверте перемагають на чемпіонатах світу - раніше вони були кращими в 1991-му, 1999-му та 2015 роках. Також жіноча збірна США з футболу чотири рази перемагала на Олімпійських іграх.

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