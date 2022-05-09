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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "жінки".
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Тисячі людей на вокзалі Краматорська намагалися залишити місто у момент ракетного удару. Одна з них - Тетяна, яка вижила і змогла дістатися до Польщі. Там жеопинилася й Альона з блокадного Маріуполя. Ось що жінки розповідають про пережите.
Після російського авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі одна з вагітних загинула разом із ненародженим немовлям. Ті, хто вціліли, залишаються в іншій лікарні оточеного міста, де так само чути вибухи. Навіть у таких умовах на світ з'являється нове життя.