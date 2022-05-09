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Жінки

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "жінки".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

Історії українок, які втекли до Німеччини від війни 09.05.2022

В умовах війни вони ухвалили складне рішення - залишити свою батьківщину. Деякі з них виїжджали без найменшого уявлення, де шукати притулку. DW поговорила з українськими жінками, які тепер живуть у Німеччині.

"Ми самостійні, ми звикли": як війна змінила українських жінок (08.05.2022) 08.05.2022

Тисячі українок воюють на рівні з чоловіками, возять чи сортують гуманітарну допомогу, рятують дітей від ворожих снарядів і працюють, підтримуючи державу. Як війна змінила українських жінок?

Війна та материнство: українки передчасно стають мамами через стрес (07.05.2022) 07.05.2022

Вагітні українські жінки та породіллі у сховищах - такі світлини побачив увесь світ. Багатьом українкам доводиться народжувати не лише у непридатних для пологів умовах, а й раніше призначеного терміну.
Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні

Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні 05.05.2022

Європарламент ухвалив резолюцію, де засудив використання сексуального насильства як зброї на війні Росії проти України. Він закликав країни ЄС подбати про особливі потреби жінок-біженок з України.

Українки, які борються проти російської армії (04.05.2022) 04.05.2022

Наталя до війни працювала модельєром, а її донька Вероніка вивчала медицину. Тепер жінки захищають свою країну зі зброєю в руках у лавах територіальної оборони Збройних сил України.

Зґвалтування як знаряддя війни: свідчення жертв та шанси покарати винних (03.05.2022) 03.05.2022

Свідчень про випадки зґвалтувань дорослих і маленьких українок та українців, до яких вдавалися військові РФ, стає дедалі більше. Що розповідають постраждалі та психологи, які з ними працюють?

Порятунок з "Азовсталі": жінки, поранені, немовлята (02.05.2022) 02.05.2022

Серед першої сотні евакуйованих з розбомбленої росіянами "Азовсталі" - двомісячне немовля. У людей, які ховалися на заводі від авіанальотів, закінчувалася їжа. Перші врятовані вже у Запоріжжі.

ООН закликає до негайного припинення вогню в Маріуполі

ООН закликає до негайного припинення вогню в Маріуполі 24.04.2022

Десятки тисяч людей, серед яких жінки, діти та літні люди, перебувають у небезпеці і повинні бути негайно вивезені з Маріуполя, наголосив координатор ООН щодо України Амін Авад.
Свідчення тих, хто вижив у Краматорську та Маріуполі (11.04.2022)

Свідчення тих, хто вижив у Краматорську та Маріуполі (11.04.2022) 11.04.2022

Тисячі людей на вокзалі Краматорська намагалися залишити місто у момент ракетного удару. Одна з них - Тетяна, яка вижила і змогла дістатися до Польщі. Там жеопинилася й Альона з блокадного Маріуполя. Ось що жінки розповідають про пережите.
Третина біженців у Німеччині очікують повернення в Україну

Третина біженців у Німеччині очікують повернення в Україну 04.04.2022

Згідно з опитуванням, у Німеччині понад 80 відсотків біженців з України - жінки. Більшість приїхали з дітьми.

Жінки, які пережили Голокост, змушені тікати знову (03.04.2022) 03.04.2022

"Це жах", - каже Алла Сенельнікова. Вона одна з 10 тисяч тих, хто пережив Голокост і досі жив в Україні. Нині вона змушена знову тікати від війни.

Київ повідомив про першу підозру солдату РФ через зґвалтування

Київ повідомив про першу підозру солдату РФ через зґвалтування 23.03.2022

Офіс генерального прокурора повідомив про першу підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю РФ через зґвалтування жінки у Київській області, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Фейк про українських біженців у ФРН: авторка каже, що її обдурили

Фейк про "українських біженців" у ФРН: авторка каже, що її обдурили 21.03.2022

Жінка, яка розповіла фейк про "українських біженців" у Німеччині, в новому відео у TikTok зізналася, що історія "виявилася неправдою". Поліція Бонна повідомила DW, що встановлює особу цієї жінки.

Життя переможе смерть: як народжують жінки у блокадному Маріуполі (15.03.2022) 15.03.2022

Після російського авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі одна з вагітних загинула разом із ненародженим немовлям. Ті, хто вціліли, залишаються в іншій лікарні оточеного міста, де так само чути вибухи. Навіть у таких умовах на світ з'являється нове життя.
Яка загроза може чатувати на біженок з України в Німеччині

Яка загроза може чатувати на біженок з України в Німеччині 14.03.2022

Німеччина приймає біженців із України. Однак з'явилися й повідомлення про те, що торговці людьми та сутенери хочуть скористатися із ситуації, коли жінки та дівчата приїжджають без супроводу.

Українські жінки - особлива сила в часи війни (08.03.2022) 08.03.2022

Українські жінки в умовах війни допомагають, чим можуть. Дехто воює, дехто перевозить гуманітарні вантажі. Наша розповідь про жінок у тилу, які випікають хліб для армії.
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