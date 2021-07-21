Жінки-фермерки в Україні: чому їх так мало? (відео)

Жінок-фермерок в Україні значно менше, ніж чоловіків. З якими викликами їм доводиться стикатися і чому ризикнули зайнятися тваринництвом та рослинництвом? DW відвідала два "жіночі" фермерства на Полтавщині.
Згідно з німецьким дослідженням, фермерки працюють на 16 годин в тиждень більше, ніж жінки у інших професіях
Вони розраховують передусім на себе та своїх чоловіків, а не на державу. Українські жінки-фермерки від держави хочуть лише, щоб закони щодо підтримки фермерства виконувалися і всі підприємці мали рівні умови. Як працюється фермеркам нині і з якими викликами вони стикаються, DW дізнавалася на Полтавщині, де побувала у 35-річної Катерини Скрильник, яка займається тваринництвом, та 43-річної Ірини Маслівець, яка працює в полі.
1 липня землевласники України отримають можливість продавати свої земельні паї. Відкриття ринку не викликає захвату у фермерів, які прогнозують хаос та "земельні війни". Чи виправдані такі побоювання?
Німецький фермер Йоганн Венцль уже майже 20 років успішно веде аграрний бізнес на українських чорноземах. Репортаж DW про німецький підхід до відкриття ринку землі в Україні.
Українські сезонні працівники дедалі частіше вирушають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери надають гідні умови праці та зарплати? Репортаж DW з Херсонщини.