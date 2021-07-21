 Жінки-фермерки в Україні: чому їх так мало? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.07.2021

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Економіка

Жінки-фермерки в Україні: чому їх так мало? (відео)

Жінок-фермерок в Україні значно менше, ніж чоловіків. З якими викликами їм доводиться стикатися і чому ризикнули зайнятися тваринництвом та рослинництвом? DW відвідала два "жіночі" фермерства на Полтавщині.

Згідно з німецьким дослідженням, фермерки працюють на 16 годин в тиждень більше, ніж жінки у інших професіях

Згідно з німецьким дослідженням, фермерки працюють на 16 годин в тиждень більше, ніж жінки у інших професіях

Вони розраховують передусім на себе та своїх чоловіків, а не на державу. Українські жінки-фермерки від держави хочуть лише, щоб закони щодо підтримки фермерства виконувалися і всі підприємці мали рівні умови. Як працюється фермеркам нині і з якими викликами вони стикаються, DW дізнавалася на Полтавщині, де побувала у 35-річної Катерини Скрильник, яка займається тваринництвом, та 43-річної Ірини Маслівець, яка працює в полі.  

 

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Докладно

Згідно з німецьким дослідженням, фермерки працюють на 16 годин в тиждень більше, ніж жінки у інших професіях

Жінки-фермерки в Україні (відео)

З якими викликами їм доводиться стикатися і чому ризикнули зайнятися тваринництвом та рослинництвом?  

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