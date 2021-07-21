Жінки-фермерки в Україні: чому їх так мало? (відео)

Вони розраховують передусім на себе та своїх чоловіків, а не на державу. Українські жінки-фермерки від держави хочуть лише, щоб закони щодо підтримки фермерства виконувалися і всі підприємці мали рівні умови. Як працюється фермеркам нині і з якими викликами вони стикаються, DW дізнавалася на Полтавщині, де побувала у 35-річної Катерини Скрильник, яка займається тваринництвом, та 43-річної Ірини Маслівець, яка працює в полі.