 Жінки у полоні сепаратистів: історії двох звільнених з Луганська (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.01.2020

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Політика й суспільство

Жінки у полоні сепаратистів: історії двох звільнених з Луганська (відео)

Одна провела в Луганську в полоні проросійських сепаратистів майже рік, інша - два роки. Олена Сорокіна й Анастасія Мухіна розповіли DW, як з ними поводилися полоні в "ЛНР" і яким бачать своє життя далі.

Ukraine - Russland Gefangenenaustausch (Reuters/V. Ogirenko)

Жінки у полоні сепаратистів: хто вони і як з ними поводилися?

Її друзям розповідали, що вона повісилася в камері. Потім - що її засудили до довічного ув’язнення. А її саму залякували, намагаючись погрозами змусити до співпраці з так званим "слідством" - інакше, мовляв, з її друзям станеться біда. Казали, що Україні вона не потрібна і що її прізвище ніколи не з’явиться у списках на обмін. Олена Сорокіна з окупованого міста Первомайськ Луганської області була звільнена в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 року. 50-річна співвласниця зоомагазину потрапила в підвали самопроголошеної "ЛНР" у 2018-му році за свою проукраїнську позицію. Як і кілька останніх місяців у полоні, тепер вона ділить лікарняну палату зі своєю подругою, 72-річною мешканкою Луганська Анастасією Мухіною. Жінки зустрілися у в’язниці і стали порятунком одна для одної. Дивіться історії двох звільнених у репортажі DW:

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