Жінки у полоні сепаратистів: історії двох звільнених з Луганська (відео)

Її друзям розповідали, що вона повісилася в камері. Потім - що її засудили до довічного ув’язнення. А її саму залякували, намагаючись погрозами змусити до співпраці з так званим "слідством" - інакше, мовляв, з її друзям станеться біда. Казали, що Україні вона не потрібна і що її прізвище ніколи не з’явиться у списках на обмін. Олена Сорокіна з окупованого міста Первомайськ Луганської області була звільнена в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 року. 50-річна співвласниця зоомагазину потрапила в підвали самопроголошеної "ЛНР" у 2018-му році за свою проукраїнську позицію. Як і кілька останніх місяців у полоні, тепер вона ділить лікарняну палату зі своєю подругою, 72-річною мешканкою Луганська Анастасією Мухіною. Жінки зустрілися у в’язниці і стали порятунком одна для одної. Дивіться історії двох звільнених у репортажі DW: