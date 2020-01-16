Жінки у полоні сепаратистів: історії двох звільнених з Луганська (відео)

Одна провела в Луганську в полоні проросійських сепаратистів майже рік, інша - два роки. Олена Сорокіна й Анастасія Мухіна розповіли DW, як з ними поводилися полоні в "ЛНР" і яким бачать своє життя далі.
Її друзям розповідали, що вона повісилася в камері. Потім - що її засудили до довічного ув’язнення. А її саму залякували, намагаючись погрозами змусити до співпраці з так званим "слідством" - інакше, мовляв, з її друзям станеться біда. Казали, що Україні вона не потрібна і що її прізвище ніколи не з’явиться у списках на обмін. Олена Сорокіна з окупованого міста Первомайськ Луганської області була звільнена в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 року. 50-річна співвласниця зоомагазину потрапила в підвали самопроголошеної "ЛНР" у 2018-му році за свою проукраїнську позицію. Як і кілька останніх місяців у полоні, тепер вона ділить лікарняну палату зі своєю подругою, 72-річною мешканкою Луганська Анастасією Мухіною. Жінки зустрілися у в’язниці і стали порятунком одна для одної. Дивіться історії двох звільнених у репортажі DW:
До Києва з донецьких та луганських тюрем повернулись військовополонені, спецпризначенці та цивільні. Про тих, кого для їх звільнення довелося відпустити Україні - у матеріалі DW. (30.12.2019)
Пізно ввечері до Києва прибули 76 звільнених українських полонених, яких обміняли на понад сто засуджених в Україні. Влада і громадськість розійшлися в оцінках моральної ціни цього обміну. (30.12.2019)
Спершу в ЗМІ фігурувала так звана "формула Штайнмаєра", потім з’явилися згадки про "формулу Зеленського". Що вони передбачають? Яке вирішення конфлікту бачить Росія? І чи піде Київ на поступки Москві? (20.09.2019)
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