Жінки-пожежниці: чому це (не)можливо в Україні (відео)

Жінка може прийти у Держслужбу з надзвичайних ситуацій і заявити про своє бажання стати пожежницею. Та від бажання до реальності - шлях з перепонами.
Це один з перших в Україні пожежних експериментальних загонів. Номер один - Ірина, номер два - Дар’я. Номер три - Сабіна і номер чотири - Анастасія. З майже 100 курсанток Харківського університету цивільного захисту вони стали першими, хто захотів спробувати стати пожежницями. І ось що вийшло:
У ФРН вийшла друком монографія "Між чоловіками. Жінки в українському націоналістичному підпіллі 1944-1954". DW поспілкувалась з її авторкою Оленою Петренко, яка працює в університеті міста Бохум. (12.12.2018)
У Німеччині жінки також потерпають від домашнього насилля. За статистикою, 114 тисяч жінок минулого року стали жертвами чоловіка-тирана. І ця статистика далеко неповна. Як німці борються з цією проблемою? (27.11.2018)