Жінки-пожежниці: чому це (не)можливо в Україні (відео)

Це один з перших в Україні пожежних експериментальних загонів. Номер один - Ірина, номер два - Дар’я. Номер три - Сабіна і номер чотири - Анастасія. З майже 100 курсанток Харківського університету цивільного захисту вони стали першими, хто захотів спробувати стати пожежницями. І ось що вийшло: