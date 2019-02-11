 Жінки-пожежниці: чому це (не)можливо в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.02.2019

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Політика й суспільство

Жінки-пожежниці: чому це (не)можливо в Україні (відео)

Жінка може прийти у Держслужбу з надзвичайних ситуацій і заявити про своє бажання стати пожежницею. Та від бажання до реальності - шлях з перепонами.

Як жінки в Україні опановують професію пожежників

Як жінки в Україні опановують професію пожежників

Це один з перших в Україні пожежних експериментальних загонів. Номер один - Ірина, номер два - Дар’я. Номер три - Сабіна і номер чотири - Анастасія. З майже 100 курсанток Харківського університету цивільного захисту вони стали першими, хто захотів спробувати стати пожежницями. І ось що вийшло: 

 

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У Німеччині вийшла монографія про жінок в ОУН і УПА

У ФРН вийшла друком монографія "Між чоловіками. Жінки в українському націоналістичному підпіллі 1944-1954". DW поспілкувалась з її авторкою Оленою Петренко, яка працює в університеті міста Бохум. (12.12.2018)  

Як у Німеччині протидіють домашньому насиллю (відео)

У Німеччині жінки також потерпають від домашнього насилля. За статистикою, 114 тисяч жінок минулого року стали жертвами чоловіка-тирана. І ця статистика далеко неповна. Як німці борються з цією проблемою? (27.11.2018)  

Доповідь AI: права людини, "мачо" в політиці та кампанія #MeToo

До 70-річчя хартії ООН про права людини Amnesty International опублікувала щорічну доповідь. Особливе місце у ній посідає проблема дискримінації жінок у світі. (10.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Перша жінка-генерал: і свято, і сором на шляху до гендерної рівності (15.10.2018)  

Фемінізм в синагозі: жінки наступають (23.10.2018)  

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Жінки, які гасять пожежі: чому це (не)можливо в Україні (11.02.2019) 11.02.2019

Жінці можна прийти у Держслужбу з надзвичайних ситуацій і заявити про своє бажання стати пожежницею. А от реально гасити пожежі і рятувати людей - це вже проблема. Чому - в репортажі DW з Харкова.

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