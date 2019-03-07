 Жінки ніколи не очолювали дві третини органів влади ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2019

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Жінки ніколи не очолювали дві третини органів влади ФРН

Близько двох третин державних органів у Німеччині ніколи не очолювали жінки. Зелені називають це "інституційним сексизмом".

Жінки ніколи не очолювали двох третин федеральних органів у Німеччині

Жінки ніколи не очолювали двох третин федеральних органів у Німеччині

Жінки ніколи не обіймали керівних посад у близько двох третинах федеральних органів влади та федеральних відомств, свідчить дані міністерства у справах сім'ї Німеччини, які оприлюднило у вівторок, 11 червня, видання Zeit Online.

За даними міністерства, 68 федеральних органів, що складає близько двох третин від їхньої загальної кількості, ніколи не очолювали жінки. Зокрема, це стосується міністерств внутрішніх справ і транспорту, а також підпорядкованих ним органів. Також міністерства закордонних справ Німеччини і фінансів з часу утворення ФРН ніколи не очолювали жінки. Крім того, у підпорядкуванні жінок не були й федеральні Управління кримінальної поліції, Розвідувальна служби й Відомство з охорони конституції.

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Відповідний запит щодо кількості жінок на керівних посадах у німецьких відомствах направила партія "Зелених". Статистика мінфіну включає не лише вищі федеральні органи, а й усі міністерства та підвідомчі їм органи. 

Такий нерівномірний гендерний розподіл у політсилі назвали "інституційним сексизмом". "Кожен, хто має неправильну хромосому, мабуть, немає великих шансів керувати федеральним агентством в Німеччині (...) Це не що інше, як інституційний сексизм", - наголосив речник фракції зелених Свен-Крістіан Кіндлер (Sven-Christian Kindler).

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