 Жінки наступають. Тепер - на ″чоловічі″ професії (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 26.07.2019

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Жінки наступають. Тепер - на "чоловічі" професії (відео)

З майже 180 тисяч пілотів у всьому світі лише 5% - жінки. У німецьких авіакомпаніях - їх 6 відсотків. Схожа статистика й серед теслярів. Як жінкам працюється у "чоловічих" професіях? Дві історії успіху, які надихають.

Досі переважна більшість жінок потрапляє в кабіну пілотів лише на екскурсію

Досі переважна більшість жінок потрапляє в кабіну пілотів лише на екскурсію

Ліза Тіле, 26 років, пілоткиня. Вже в 15 вона знала, що хоче літати. Натхненням для Лізи став її брат, який теж працює пілотом. Щоденні подорожі в екзотичні місця - лише частина її роботи. В інший час пілотам доводиться постійно вчитися. 

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Революція у синагозі: жінка веде іудейське богослужіння (відео)

Перша у Франції жінка, яка веде іудейські богослужіння у синагогах - це справжня революція для ортодоксальних іудеїв. Історично роль головного співця молитов - чоловіча справа. Але нині все змінюється. (24.10.2018)  

Як жінки (не) гасять пожежі в Україні (відео)

Жінка може прийти у Держслужбу з надзвичайних ситуацій і заявити про своє бажання стати пожежницею. Та від бажання до реальності - шлях з перепонами. (14.02.2019)  

Чоловіки домінують на керівних посадах компаній у ФРН - дослідження

Членство в радах правління німецьких компаній майже цілком належить чоловікам. Щодо наглядових рад, то тут близько 30 відсотків членів - жінки, стверджують автори одного з досліджень. (06.04.2019)  

Жінка, яка вигадала свято 8 березня

Клара Цеткін активно боролася за права жінок. Її ім'я нерозривно пов'язане зі святкуванням Міжнародного жіночого дня. DW підсумувала, що ще варто знати про життя німецької революціонерки. (08.03.2019)  

Права жінок під час пологів та акушерське насилля - #ГодіМовчати (відео)

Напередодні Дня матері ГО "Природні права Україна" піднімає тему прав жінок під час пологів та акушерської агресії. Україна - серед лідерів за смертністю при пологах у Європі. Дивіться у проекті #LocalHeroes. (10.05.2019)  

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(Не)жіноча справа: як жінки досягають успіху в "чоловічих" професіях (25.07.2019) 25.07.2019

З майже 180 тисяч пілотів у всьому світі лише 5 відсотків - жінки. У німецьких авіакомпаніях - це 6 відсотків. Схожа статистика й серед теслярів. Як жінкам працюється за штурвалом літака та за теслярським станком? Дві історії успіху, що надихають.