Жінки наступають. Тепер - на "чоловічі" професії (відео)

Ліза Тіле, 26 років, пілоткиня. Вже в 15 вона знала, що хоче літати. Натхненням для Лізи став її брат, який теж працює пілотом. Щоденні подорожі в екзотичні місця - лише частина її роботи. В інший час пілотам доводиться постійно вчитися.