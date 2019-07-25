Жінки наступають. Тепер - на "чоловічі" професії (відео)

З майже 180 тисяч пілотів у всьому світі лише 5% - жінки. У німецьких авіакомпаніях - їх 6 відсотків. Схожа статистика й серед теслярів. Як жінкам працюється у "чоловічих" професіях? Дві історії успіху, які надихають.
Ліза Тіле, 26 років, пілоткиня. Вже в 15 вона знала, що хоче літати. Натхненням для Лізи став її брат, який теж працює пілотом. Щоденні подорожі в екзотичні місця - лише частина її роботи. В інший час пілотам доводиться постійно вчитися.
Перша у Франції жінка, яка веде іудейські богослужіння у синагогах - це справжня революція для ортодоксальних іудеїв. Історично роль головного співця молитов - чоловіча справа. Але нині все змінюється. (24.10.2018)
Жінка може прийти у Держслужбу з надзвичайних ситуацій і заявити про своє бажання стати пожежницею. Та від бажання до реальності - шлях з перепонами. (14.02.2019)
Членство в радах правління німецьких компаній майже цілком належить чоловікам. Щодо наглядових рад, то тут близько 30 відсотків членів - жінки, стверджують автори одного з досліджень. (06.04.2019)
Клара Цеткін активно боролася за права жінок. Її ім'я нерозривно пов'язане зі святкуванням Міжнародного жіночого дня. DW підсумувала, що ще варто знати про життя німецької революціонерки. (08.03.2019)