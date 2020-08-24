 Жінки-архітекторки - важкий шлях до визнання | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 24.08.2020

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Культура й стиль життя

Жінки-архітекторки - важкий шлях до визнання

Історія архітектури знає багато чоловічих імен. Жінки отримали доступ до цієї професії значно пізніше, ніж чоловіки. І гендерну нерівність вони відчувають донині.

Жінка-архітекторка - явище досі не повсякденне

Жінка-архітекторка - явище досі не повсякденне

"Жінкам, як і раніше, необхідно мати величезну упевненість у собі, щоб досягти успіху в галузі архітектури, - з такими словами відома британська архітекторка Елісон Брукс звертається до відвідувачів виставки Frau Architekt, яка відкрилася в Дюссельдорфі. - З народження нас оточують герої та боги - чоловіки".   

Брукс - єдина сучасна британська жінка-архітекторка з такою колекцією нагород: престижна архітектурна премія Стірлінга (RIBA Stirling Prize), медаль Manser та архітектурна премія Стівена Лоуренса. 58-річна жінка вважається провідною архітекторкою свого покоління, однак, з її власного зізнання, вона все ж страждає від гендерної нерівності, яка характерна для її професії.

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Британська архітекторка іракського походження Заха Хадід, яка в 2004 році стала першою в історії жінкою, нагородженою Прітцкерівською премією, до своєї раптової смерті у 2016 році не переставала повторювати, як важко їй було працювати в чоловічій галузі діяльності - архітектурі. Коли їй дорікнули, що проєкт стадіону у Катарі, де у 2022 році має відбутися чемпіонат світу з футболу, нагадує піхву, вона у відповідь лише розвела руками, розчарована таким невіглаством. Той факт, що жінкам усе ще доводиться відстоювати свої архітектурні ідеї, видається більш ніж дивним, особливо в часи, коли жінки обіймають такі посади як президент, канцлер чи міністр оборони.

Британська архітекторка іракського походження Заха Хадід (1950-2016) залишила незабутній слід в архітектурі

Британська архітекторка іракського походження Заха Хадід (1950-2016) залишила незабутній слід в архітектурі

Упередження щодо жінок в архітектурі

Невже нічого так і не змінилося? Цим упередженням уже понад сто років. Вони звучать приблизно так: жінки не вміють рахувати і тому не можуть мати у розпорядженні бюджет. Жінки не можуть мислити у трьох вимірах. Жінкам не місце у будівництві.

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Сьогодні усе не так погано. На факультети архітектури у німецькі університети вступає більше дівчат. Однак те, як складається їхня кар'єра потім, насторожує. Жінці важко поєднати особисте життя та роботу архітекторкою, тому небагатьом вдається застосувати отримані в університеті знання на практиці. Це підкріплюють і цифри Федеральної палати архітекторів Німеччини (Bundesarchitektenkammer): у 2016 році частка жінок-архітекторок у галузі будівництва, позаштатних співробітниць, становила приблизно одну п'яту. Серед містобудівників частка жінок - усього лише дев'ять відсотків. Крім того, жінки в архітектурі заробляють в середньому на 20 відсотків менше, ніж їхні колеги-чоловіки.

Жінок в архітектурі остерігалися

Задовго до того як жінки у Німеччині отримали право на освіту, звучали застереження з приводу того, до чого це може призвести, якщо довірити їм будівництво. Але ідеї про гендерну рівність вже міцно засіли в умах перших феміністок, і здаватися вони не збиралися. Ще до того, як жінки отримали виборче право, у Німеччині з'явилася перша жінка-архітекторка: Елізабет фон Кнобельсдорф (Elisabeth von Knobelsdorff) здобула у 1911 році ступінь інженерки архітектури у Королівській технічній школі в Шарлоттенбурґу, сьогодні це Берлінський технічний університет.

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Принцеса Вікторія цу Бентгайм і Штайнфурт (Viktoria zu Bentheim und Steinfurt) теж звела багато будівель у помістях своєї родини. Емілі Вінкельманн (Emilie Winkelmann) стала у 1907 році першою жінкою, що відкрила своє архітектурне бюро в Берліні. Виставка "Жінка-архітекторка. 100 років в архітектурі разом з жінкою" розповідає історії жінок-архітекторок, які, попри всі перепони, увійшли в історію німецького містобудування.

Жінки в архітектурі до 1945 року

Жінки повинні були проявити відданість своїй справі, щоб подолати чимало стереотипів на своєму шляху. На перетині століть велася дискусія про те, в якому одязі жінка-архітекторка мала працювати? Одягти на жінку халат? Для скульптора-чоловіка це було доречно. Брюки? Це скандал! У США до жінок-архітекторок було більш ліберальне ставлення.

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Три перші архітекторки у Німеччині - Емілі Вінкельманн (Emilie Winkelmann), Терезе Моґґер (Therese Mogger) та Елізабет фон Кнобельсдорф (Elisabeth von Knobelsdorff) - лише пізніше отримали зиск з того, чого домоглися їхні колеги-жінки у США. Наступним ударом по долі жінок-архітекторок став націонал-соціалізм. У "третьому рейху" будівельна галузь перебувала під жорстким контролем держави. 100 жінок-архітекторок єврейського походження стали жертвами Голокосту, зокрема, студентка Баугауса Фрідл Дікер-Брандейс.

Чоловічий почерк домінував і у післявоєнні роки

У 1950-х та 1960-х у Західній Німеччині не було приводу для оптимізму. Місце жінки було на кухні. У галузі архітектури вони займалися "жіночими" проєктами - проектуванням житлових будинків та приміщень для молоді та дітей, дизайном інтер'єрів.

У НДР деяким жінкам таки вдавалося проектувати громадські будівлі. Іріс Дуллін-Ґрунд (Iris Dullin-Grund) привернула до себе увагу проєктом Будинку культури та освіти у Нойбрандербурзі у 1965 році, а у 1970-х та 1980-х Ґертруд Шилле (Gertrud Schille) розробила будівельні плани планетаріїв VEB Carl Zeiss-Jena на експорт.

Історію архітекторки Іріс Дуллін-Ґрунд розповідає виставка у Дюссельдорфі

Історію архітекторки Іріс Дуллін-Ґрунд розповідає виставка у Дюссельдорфі

У ФРН були свої видатні жінки-архітекторки. Зіґрід Крессманн-Чах (Sigrid Kressmann-Zschach) жила та працювала у Західному Берліні, будувала комерційні будівлі.

Архітектор у свідомості суспільства - усе ще чоловік

А яка ситуація сьогодні? "Жінкам-архітекторкам потрібна підтримка жінок, які вже досягли успіху", - сказала якось Заха Хадід. "Сьогодні значно більше авторитетних та поважних жінок-архітекторок, ніж раніше. Але це зовсім не означає, що досягати успіху їм стало легше", - відзначила вона.

Жінки-власниці архітектурних бюро - і нині рідкість. Стереотипи усе ще живуть у суспільстві: архітектор, що проєктує міста, - це чоловік з будівельним шоломом на голові.  

Виставка "Жінка-архітекторка" працюватиме у Дюссельдорфі до 2 жовтня 2020 року.

  • Елісон Брукс

    Жіноче обличчя архітектури

    Елісон Брукс

    Вигнута інсталяція під назвою "Посмішка" ("The Smile") британської архітекторки Елісон Брукс (Alison Brooks) - 3,5 метри заввишки, 4,5 метри завширшки та 34 метри у довжину. Жінка спроєктувала цей летючий тунель як павільйон для London Design Week 2016. Споруда, що швидко полюбилася публіці. Визнана та затребувана у світі Брукс виграла три "архітекторські Оскари" RIBA.

  • Аманда Лівіт

    Жіноче обличчя архітектури

    Аманда Лівіт

    Прямо на узбережжі Тахо у Лісабоні розташований музей мистецтва, архітектури та технологій, який спроєктувала британська архітекторка Аманда Лівіт. Будівля, наче хвиля, здіймається від бульвару, її фасад оздоблений візуально зсунутою керамічною плиткою, а її дах створено як міський балкон. Відзначена нагородами архітекторка керує архітектурним бюро у Лондоні.

  • Заха Хадід

    Жіноче обличчя архітектури

    Заха Хадід

    Національний музей сучасного мистецтва в Римі випромінює рух: він споруджений з широких та похилених бетонних частин, що накладаються одна на одну. Доповнена брутальна споруда великими скляними фасадами. Проєкт британської зіркової архітекторки іракського походження Захи Хадід (Zaha Hadid) переміг інші 273 проєкти. Хадід померла у 2016 році і стала першою жінкою, яка здобула Прітцкерівську премію.

  • Іріс Дуллін-Ґрунд

    Жіноче обличчя архітектури

    Іріс Дуллін-Ґрунд

    Портрет Леа Ґрундіґ 1969 року зображує одну з найвпливовіших архітекторок НДР, Іріс Дуллін-Ґрунд (Iris Dullin-Grund), оточену її головними проєктами: генеральний план забудови Нойбранденбурга та висотка будинку культури та освіти також у Нойбранденбурзі, де вона була міською архітекторкою з 1970 по 1990 роки. Дуллін-Ґрунд була відома як архітекторка далеко за межами НДР.

  • Зіґрід Крессманн-Чах

    Жіноче обличчя архітектури

    Зіґрід Крессманн-Чах

    Як західнонімецьку колегу Іріс Дуллін-Ґрунд можна розглядати Зіґрід Крессманн-Чах (Sigrid Kressmann Zschach): народжена у 1929 році у Лейпцигу дипломована інженерка стала у Західному Берліні 1960-х років успішною підприємницею у галузі будівництва, на яку працювали 300 співробітників та яка звела комплекси будівель Steglitzer Kreisel та Ku'damm-Karee у Берліні. У 1990 році жінка померла.

  • Лілі Райх

    Жіноче обличчя архітектури

    Лілі Райх

    Дизайн кафе "Оксамит та шовк" у Берліні створили Лілі Райх (Lilly Reich) та Людвіґ Міc ван дер Роe (Ludwig Mies van der Rohe) разом для виставки "Мода жінки" 1927. Вони познайомились у 1924-25 роках та працювали разом до переїзду архітектора в США у 1938 році. Результатом цієї співпраці стали міжнародний виставковий павільйон у Барселоні 1929 року та знакова Вілла Тугендгат у чеському Брно.

  • Лотте Кон

    Жіноче обличчя архітектури

    Лотте Кон

    На фото зображена архітекторка Лотте Кон (Lotte Cohn), яка у 1916 році як одна з перших жінок завершила навчання на архітектора та працювала у Берліні. У 1921 році вона виїхала у теперішній Ізраїль, де працювала як приватна підприємиця у Тель-Авіві та стала відома передусім зведенням так званих кібуців: на основі демократичного урядування організовані колективні поселення зі спільною власністю.

  • Марґарете Шютте-Лігоцкі

    Жіноче обличчя архітектури

    Марґарете Шютте-Лігоцкі

    Те, що сьогодні виглядає як нормальна кухня, сто років тому було справжньою сенсацією: Франкфуртська кухня. Вона є прототипом сучасної вбудованої кухні та була розроблена у 1926 році Марґарете Шютте-Лігоцкі (Margarete Schütte-Lihotzky). Кухня була створена як ефективне та прагматичне рішення для тисяч соціальних помешкань у Франкфурті Веймарської республіки - та поширилась усім світом.

  • Eйлін Грей

    Жіноче обличчя архітектури

    Eйлін Грей

    Вона збудувала небагато, але тим впливовіші її об'єкти дизайну та будинки: ірландка Eйлін Грей (Eileen Gray) прославилась передусім завдяки розробці столу Е.1027, що міг змінювати висоту, та однойменним житловим будинком у Французькій Рив'єрі. У 2019 році з'явилася графічна новела "Дім під сонцем" про життя дизайнерки. Цей її портрет - приблизно 1910 року.

  • Елізабет фон Кнобельсдорф та Терезе Моґґер

    Жіноче обличчя архітектури

    Елізабет фон Кнобельсдорф та Терезе Моґґер

    Насмішки та неприйняття супроводжували таких жінок як Елізабет фон Кнобельсдорф (Elisabeth von Knobelsdorff) та Терезе Моґґер (Therese Mogger), які у Німеччині 20-го століття хотіли стати архітекторками. Моґґер дозволили бути лише слухачкою в університетах Мюнхена та Берліна. Фон Кнобельсдорф натомість стала першою жінкою в Німеччині, що отримала у 1911 році попри усі перепони диплом інженерки.

    Автор: Маттіас Беконерт, Анастасія Брунс


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