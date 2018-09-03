Журі Венеціанського кінофестивалю закликає звільнити Олега Сенцова

Журі основного конкурсу 75-го Венеціанського кінофестивалю на чолі з мексиканським режисером Гільєрмо Дель Торо висловило занепокоєння фізичним станом українського режисера Олега Сенцова. На цьому наголошується в опублікованому в п'ятницю, 7 вересня, прес-релізі кінофестивалю, що має в своєму розпоряджені агенція новин "Інтерфакс".

Режисери та актори, котрі входять до складу журі, заявили, що "приєднуються до звернення міжнародної кіноіндустрії й культурного співтовариства за негайне звільнення Олега, щоб уникнути його смерті". Серед співавторів документа - англійська актриса Наомі Уоттс, австрійський актор і режисер Крістоф Вальц, новозеландський режисер, актор і сценарист Тайка Вайтіті і польська режисерка Малгожата Шумовська.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму. З 14 травня він тримає голодування в російській колонії, вимагаючи звільнення ув'язнених в Росії українських політичних в'язнів. Із закликами звільнити Сенцова до російської влади раніше зверталися керівники багатьох країн, а також відомі кінорежисери та письменники.

Сергій Лозниця сподівається на "здоровий глузд"

Того самого дня український режисер Сергій Лозниця на прес-конференції в Венеції нагадав, що 7 вересня стало 117-м днем ​​голодування Сенцова. Лозниця висловив надію на те, що "здоровий глузд прокинеться", а "ті люди, які можуть вирішити долю Олега, все-таки зроблять так, щоб його доля змінилася, і трагедії не сталося". "На жаль, випадок з Олегом говорить про те, що ми всі, відомі режисери, вчені, політики, не можемо зробити нічого, щоб звільнити одну людину з в'язниці", - зазначив Лозниця, слова якого цитує "Інтерфакс".

Нагадаємо, днями розміщена на сайті Білого дому петиція за звільнення Олега Сенцова набрала більше 100 тисяч голосів.

Також напередодні українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що, за даними Москви, стан здоров'я Олега Сенцова не погіршився, і він відмовився від госпіталізації. Про це вона написала в соцмережі Facebook, посилаючись на відповідь уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової. "Йому продовжують колоти внутрішні ін'єкції, а також надають підтримувальну суміш", - написала Денісова.