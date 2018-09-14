Журналісти та правозахисники вимагають розкрити вбивства Гонгадзе та Шеремета

Медійні та правозахисні організації закликають владу публічно відзвітувати про хід розслідування убивства засновника видання "Українська правда" Георгія Гонгадзе, а також журналіста Павла Шеремета. Про це йдеться в їхній заяві, опублікованій у 18-ту річницю зникнення Гонгадзе у неділю, 16 вересня, на сайті "Детектор медіа".

У тексті зазначається, що знайти і притягнути до відповідальності замовників убивства Гонгадзе обіцяли усі президенти та усі глави МВС та ГПУ. "Але щороку повторюється те саме. Нас, представників українських медійних, правозахисних організацій та журналістської спільноти, обурюють постійні пусті обіцянки, і ми вимагаємо у президента України, прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ та генпрокурора завершити розслідування, і назвати нарешті замовників вбивства нашого колеги", - йдеться в заяві.

У документі також зазначається, що без розслідування вбивства Гонгадзе та Шеремета не можна "говорити про довіру до влади та правоохоронної системи ні з боку журналістської спільноти, ні з боку українського суспільства".

Автори заяви вимагають, щоб правоохоронці якісно й оперативно розслідували вбивства двох журналістів, а влада - надала публічний звіт про розслідування.

"Ми занепокоєні тим, що фізична агресія і напади на журналістів почали рости з наближенням виборів, а кількість розслідувань, вироків нападникам лишається на тому самому рівні і становить не більше 10 відсотків від кількості порушених справ", - наголошується у заяві.

Під заявою підписалися Інститут масової інформації, "Детектор медіа", Центр громадянських свобод, Центр інформації про права людини, Інститут демократії ім. Пилипа Орлика та Донецький інститут інформації.

Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, мало належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-співробітників міліції - Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років. У січні 2013 року суд засудив до довічного ув'язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста. Замовники вбивства досі не встановлені.

Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року. Українська влада і правоохоронці оголосили розкриття цього вбивства своїм пріоритетним завданням. Відтоді минуло два роки, але замовники і виконавці злочину не знайдені, мотиви вбивства не встановлені.