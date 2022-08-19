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Фото: Privat
Жужанна Вег
Пропустити розділ Жужанна Вег: інші публікації
Жужанна Вег: інші публікації
Як Угорщина втрачає союзників через проросійську позицію
Як Угорщина втрачає союзників через проросійську позицію
Угорщина платить високу зовнішньо- й внутрішньополітичну ціну за проросійську позицію Орбана, вважає Жужанна Вег.
Жужанна Вег
Коментар
Політика
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
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