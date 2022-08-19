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Політологиня Жужанна Вег
Фото: Privat

Жужанна Вег

Пропустити розділ Жужанна Вег: інші публікації

Жужанна Вег: інші публікації

Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Як Угорщина втрачає союзників через проросійську позицію

Як Угорщина втрачає союзників через проросійську позицію

Угорщина платить високу зовнішньо- й внутрішньополітичну ціну за проросійську позицію Орбана, вважає Жужанна Вег.
Політологиня Жужанна Вег
Жужанна Вег
Коментар
Політика
19 серпня 2022 р.
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